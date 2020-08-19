Купить ASUS VivoBook в фирменном магазине, участвующем в акции с 16 августа по 6 сентября 2020 Оставь отзыв на сайте магазина или на Яндекс.Маркет, ответив на вопросы: Почему вы выбрали продукт компании?

Какие три основных достоинства продукта? Зарегистрировать покупку, получить фирменные призы, а также возможность стать первым обладателем ROG Phone 3

в фирменных магазинах ASUS начинается акция "Снова в школу".Всех покупателей ASUS VivoBook в фирменных магазинах ждет скидка 5%, которую можно получить, если назвать продавцу кодовое слово "Асусшкола" или ввести промокод "Асусшкола" при заказе онлайн.Кроме того, при покупке ноутбука ASUS VivoBook в фирменных магазинах, участвующих в акции, пользователи могут зарегистрировать покупку на сайте asusschool.ru и получить набор подарков к новому учебному году, а также возможность стать одним из первых обладателей ROG PHONE 3!Для этого нужно сделать 3 простых шага:Ноутбуки ASUS Vivobook — это по-настоящему мобильные устройства со смелым дизайном, который позволит каждому пользователю выразить свою индивидуальность.ROG Phone 3 – это самый мощный игровой смартфон, созданный для самых требовательных геймеров. Он выполнен на базе новейшей мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 865 Plus с поддержкой стандарта 5G и оснащен дисплеем с отличными скоростными характеристиками: 144 Гц / 1 мс.Предложение ограничено.Магазины, участвующие в акции: ASUS Shop, ASUS-store, ASUS&DELTA, ASUS Market, ASUS ROG, ASUS Калининград.