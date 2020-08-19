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ASUS объявляет о проведении акции к началу учебного года

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С 16 августа по 6 сентября в фирменных магазинах ASUS начинается акция "Снова в школу". Магазины, участвующие в акции: ASUS Shop, ASUS-store, ASUS&DELTA, ASUS Market, ASUS ROG, ASUS Калининград.



Всех покупателей ASUS VivoBook в фирменных магазинах ждет скидка 5%, которую можно получить, если назвать продавцу кодовое слово "Асусшкола" или ввести промокод "Асусшкола" при заказе онлайн.

Кроме того, при покупке ноутбука ASUS VivoBook в фирменных магазинах, участвующих в акции, пользователи могут зарегистрировать покупку на сайте asusschool.ru и получить набор подарков к новому учебному году, а также возможность стать одним из первых обладателей ROG PHONE 3!

Для этого нужно сделать 3 простых шага:
  1. Купить ASUS VivoBook в фирменном магазине, участвующем в акции с 16 августа по 6 сентября 2020
  2. Оставь отзыв на сайте магазина или на Яндекс.Маркет, ответив на вопросы:
    • Почему вы выбрали продукт компании?
    • Какие три основных достоинства продукта?
  3. Зарегистрировать покупку, получить фирменные призы, а также возможность стать первым обладателем ROG Phone 3
Ноутбуки ASUS Vivobook — это по-настоящему мобильные устройства со смелым дизайном, который позволит каждому пользователю выразить свою индивидуальность.

ROG Phone 3 – это самый мощный игровой смартфон, созданный для самых требовательных геймеров. Он выполнен на базе новейшей мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 865 Plus с поддержкой стандарта 5G и оснащен дисплеем с отличными скоростными характеристиками: 144 Гц / 1 мс.

Предложение ограничено. Подробнее на asusschool.ru

Магазины, участвующие в акции: ASUS Shop, ASUS-store, ASUS&DELTA, ASUS Market, ASUS ROG, ASUS Калининград.
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Сейчас обсуждают

mimigen
10:30
Да, я купил его в ДНС за собственные деньги и сегодня в момент, когда вы читаете эти строки, он установлен у меня. Температура SSD упала на 10-12 градусов в среднем. Что не так? Не измеряйте честность...
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Jaster
10:30
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Попробуем замахнуться на золотую сборку ПК с целью демонстрации богатства
Jerry Mcdomich
10:27
Практически, если HDD ещё свеженький, она шевелится, а вот если уже старичок, то печальные судороги....
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Steinar Stolz
10:27
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wwr222
10:27
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Валентин Журик
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Быстро ехать или медленно лететь - выбираем SSD для собственного ПК, финальная часть
Bernigan
10:22
Вот так надо маркетингом заниматься, покупать СМИ, а потом всем говорить что лишь они достойны доверия. Это вам не Интел, который мстителей на коробки лепит, такое ощущение что в маркетинговом отделе ...
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mimigen
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