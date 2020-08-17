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Новый Game Ready драйвер для Microsoft Flight Simulator и World of Warcraft: Shadowlands

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Новый Game Ready драйвер GeForce обеспечивает оптимизации и улучшения для игр Microsoft Flight Simulator и World of Warcraft: Shadowlands, которая скоро получит поддержку трассировки лучей для создания теней на тестовом сервере. Драйвер также улучшает игровой процесс в A Total War Saga: TROY, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 и других играх и добавляет поддержку восьми G-SYNC совместимых мониторов, общее количество которых составляет уже 110. Для тех, кто работает с визуальным контентом и приложениями для творчества, новая сборка драйверов Studio станет доступна уже завтра.

Еще одна флагманская игра получила поддержку трассировки лучей

World of Warcraft – это один из самых долгоиграющих проектов жанра MMORPG в истории игр. Теперь с добавлением трассированных теней геймеры получат бесплатное улучшение качества изображения в любимой игре.

За 2 года трассировка лучей стала общепризнанным стандартом в игровой индустрии:
  • поддержка трассировки лучей доступна в бета-версии в самой популярной игры в мире мира – Minecraft;
  • поддержка трассировки лучей доступна в крупнейшем игровом блокбастере – Call of Duty: Modern Warfar;
  • поддержка трассировки лучей анонсирована и продемонстрирована в игре, которая, возможно, стала самой ожидаемой игрой в истории игр – Cyberpunk 2077;
  • в настоящий момент трассировка лучей тестируется в World of Warcraft – одного из самых долгоиграющих проектов жанра MMORPG.
Восемь новых G-SYNC совместимых дисплеев

Подобрать монитор с хорошим показателем VRR (переменная частота обновления) покупателям поможет программа G-SYNC Compatible. Сегодня в список совместимых добавились модели Acer XB273U GX, VG272 LV, XV272 LV, CP5271U V, X34 GS, а также Asus PG329, IO Data GC252UXm и Lenovo Y25-25.

В рамках программы «G-SYNC Compatible» NVIDIA сотрудничает с производителями мониторов, проверяя на совместимость мониторы, поддерживающие технологию Adaptive Sync. Прошедшие проверку мониторы получают статус «G-SYNC совместимых». Полный список G-SYNC совместимых мониторов смотрите здесь.

О Game Ready драйверах NVIDIA

Драйверы NVIDIA Game Ready выходят в день или накануне выхода популярных игр, чтобы обеспечить игрокам наилучшие впечатления. Дополнительной гарантией качества драйверов Game Ready является сертификат WHQL от Microsoft.

Полезные ссылки:

По Game Ready драйверу для Microsoft Flight Simulator и World of Warcraft: Shadowlands:
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/microsoft-flight-simulator-game-ready-driver/

Загрузить драйверы NVIDIA:
https://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru

Список G-SYNC совместимых мониторов:
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/products/g-sync-monitors/specs/
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