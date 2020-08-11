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Ситилинк внедрил систему автоматизации планирования и бизнес-моделирования Anaplan

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Одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк» завершила внедрение системы Anaplan для кросс-функционального планирования и бюджетирования. Проект реализован в партнерстве с консалтинговой компанией Mavericka.

Интеграция системы позволила объединить большое количество отдельных моделей планирования различных показателей в единую централизованную модель бизнеса компании. Это, с одной стороны, значительно увеличило гибкость в принятии управленческих решений и точность выставляемых KPI и, с другой стороны, позволило сократить вероятность возникновения непредвиденных ошибок на 50% и оптимизировать время на пересчеты коммерческих и операционных планов компании в 4 раза.

«При динамичном развитии компании особенно важно иметь возможность гибко моделировать разные сценарии развития, оценивая воздействие точечных изменений как на операционные процессы подразделений, так и на финансовые результаты компании в целом, – отмечает директор управления планирования и аналитики «Ситилинк» Игорь Кулюхин. – Построенная нами система позволяет предметно понять, как нужно скорректировать продажи, цепи поставок, логистику или маркетинг компании при изменении ее товарного портфеля, доли каналов продаж и привлечения трафика или розничной сети тем или иным образом. За прошлый финансовый год на фоне стагнации рынка компания увеличила оборот на 27,6% до 102,8 млрд рублей. Это удалось благодаря непрерывной работе по всем бизнес-направлениям. Внедрение системы кросс-функционального централизованного планирования будет способствовать выбору эффективных бюджетных, коммерческих и операционных сценариев в будущем, а также достижению запланированных стратегических показателей. Это особенно важно в текущей рыночной ситуации, которая отличается высоким уровнем неопределенности и динамикой изменений. Anaplan как платформа позволяет масштабировать и реализовывать данный гибкий подход к управлению бизнеса».

«Сегодня единая технологичная платформа для планирования является неотъемлемой частью многофункциональных систем крупных корпораций. Ее внедрение знаменует переход на качественно иной уровень финансово-операционного управления, – поделился генеральный директор Mavericka Константин Токарев. – «Ситилинк» как один из крупнейших игроков на рынке e-commerce демонстрирует темпы роста, опережающие рыночные. Даже в текущих условиях компания расширяет продуктовую матрицу, географию присутствия и стремительно наращивает экспертизу, в том числе в смежных отраслях. При такой динамике особенно важно выбирать сценарий развития с учетом многочисленных рисков и возможностей, обеспечивать операционную синхронизацию подразделений и контролировать качество исполнения решений. Поэтому для решения задач «Ситилинк» требовалась платформа с исключительными характеристиками масштабируемости, производительности и гибкости. Такое сочетание возможностей смогла обеспечить платформа Anaplan. Система уже позволила выявить скрытый потенциал повышения эффективности, значит, будет способствовать сохранению темпов роста компании в посткризисный период».

В процесс кросс-функционального планирования в «Ситилинк» сегодня вовлечены все ключевые подразделения компании, общая численность сотрудников которых составляет порядка 6 500 человек.

В будущем планируется продолжить развитие системы централизованного планирования на платформе Anaplan, интегрировав прочие ключевые бизнес-направления, такие как планирование ФОТ, открытие торговых точек, инвестиционное планирование и другие.
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