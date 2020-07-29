Продажи смартфонов - итоги первого полугодия и тенденции июля 2020 от Ситилинк
Эксперты «Ситилинк» изучили покупательский спрос на смартфоны в первом полугодии 2020 года. По отношению к аналогичному периоду прошлого года, продажи смартфонов в денежном выражении выросли на 86%. Пик реализации в первом полугодии пришелся на июнь: продажи увеличились на 142%.
В ТОП-5 брендов по объему продаж вошли Samsung, Apple, Xiaomi, Honor и Realme. Самыми востребованными у покупателей за период стали модели Xiaomi Redmi 7A, Lenovo A5, Honor 8A, Honor 8S и Samsung Galaxy A10.
Средний чек в товарной категории за период увеличился на 24,5%, составив 15 765 рублей.
«Несмотря на падение рынка в первом полугодии на 6%, продажи компании показали высокую динамику роста. Все процессы компании адаптированы к дистанционной торговле. Проведение запланированных маркетинговых активностей и достаточное наличие товаров (на складах и в точках сети) позволило нам эффективно удовлетворять существующий спрос, – отметил руководитель группы закупок сотовых телефонов, планшетов и гаджетов «Ситилинк» Сергей Ворзов. – Если говорить о внешних драйверах, то увеличение продаж в торговой группе связано, в том числе с перераспределением покупателями собственного бюджета. Традиционные затраты на услуги и путешествия, которые были долгое время ограничены, стали дополнительным стимулом к эмоциональным покупкам. Яркий пример такого приобретения – современные и многофункциональные смартфоны».
В июле, несмотря на открытие офлайн-магазинов и поступательное снятие ограничений, спрос на смартфоны в компании продолжает расти и демонстрирует темпы, превышающие показатели полугодия и актуальные рыночные в сегменте.
«По итогам прошедших дней июля продажи год к году увеличились на 118%. При этом сейчас покупатели отдают предпочтение более дорогим моделям: средний чек в июле увеличился на 43% (год к году), – рассказал Сергей Ворзов. – В ТОП-5 брендов по объему продаж также есть изменения: бренд ZTE опережает Realme. Самые популярные модели в компании сегодня – Samsung Galaxy A10, ZTE Blade A5, Apple iPhone 11, Honor 9S и Digma HIT».
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