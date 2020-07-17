В Ситилинк акция Тотальная перезагрузка
«Ситилинк» запускает федеральную акцию «Тотальная перезагрузка». С 13 по 26 июля более 1600 наименований товаров можно приобрести со скидками до 40%. Для этого нужно ввести промокод TOTAL при оформлении заказа*.
В акции участвуют популярные модели ноутбуков, телевизоров и плазменных панелей, крупной бытовой техники, оборудования для умного дома, электроинструментов и садовой техники. Товары доступны к заказу через сайт интернет-магазина или терминалы в магазинах сети.
Так, стоимость телевизора DIGMA DM-LED32R301BT2S со скидкой составит 8 490 рублей, стиральной машины Hansa Basic Line AWS5101LH – 12 790 рублей, варочной панели ZANUSSI ZEV56240FA – 12 290 рублей, духового шкафа ZANUSSI OPZB4210B – 14 990 рублей. Стоимость роторной газонокосилки Huter ELM-32 – всего 4 090 рублей.
«Распространение формата удаленной работы выступает драйвером переезда и проживания в загородных домах этим летом. Также наблюдается перераспределение денежных средств с ранее запланированных отпусков на ремонт, – рассказал директор по маркетингу «Ситилинк» Александр Дедов. – Чтобы обустройство домашнего пространства современной техникой было выгодным, мы подготовили актуальные предложения на самые востребованные категории товаров известных брендов. Сегодня все они доступны в рамках акции «Тотальная перезагрузка».
Напоминаем, для безопасности клиентов в «Ситилинк» действует доставка с соблюдением санитарно-гигиенических мер. Особые меры также предприняты в пунктах выдачи сети: на входе клиентам бесплатно выдаются маски и перчатки, пространство перед магазинами и в залах обеспечено разметкой для соблюдения необходимой дистанции, поверхности регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами.
*На часть товаров цена уже указана с учетом скидки (промокод вводить не требуется).
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