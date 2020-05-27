В России стартовал предзаказ ROG Zephyrus G14
ГЛАВНОЕ
- Малый форм-фактор – грандиозное впечатление
Превосходная портативность (толщина – 17,9 мм, вес – 1,6 кг) сочетается в этой модели с бескомпромиссной производительностью
- Инновационный матричный дисплей AniMe Matrix
В качестве опции в перфорированной части крышки ноутбука может быть реализована матричная светодиодная подсветка, отображающая рисунки, анимационные ролики, уведомления или текстовые сообщения
- Превосходное изображение в играх
Zephyrus G14 – первый игровой ноутбук с 14-дюймовым экраном, с графикой RTX, которая обеспечивает высокую частоту смены кадров в популярных играх
- Два типа дисплея
Частота обновления до 120 Гц или разрешение WQHD – возможность выбрать оптимальную конфигурацию для игр или создания медиаконтента
- Неудержимая скорость
Модели ROG эксклюзивно оснащаются восьмиядерным процессором AMD Ryzen™ 4-го поколения с 16 исполняемыми потоками и термопакетом 35 Вт
- Цены на новые ноутбуки начинаются от 83 990 рублей, в фирменном магазине для предзаказа доступны конфигурации от 105 990 рублей.
Предложение ограничено и действует в фирменном магазине ASUS Shop с 25 мая по 3 июня 2020 г. или пока подарки есть в наличии.
Подробнее: https://ru.store.asus.com/ga401_jacket
Малый форм-фактор – грандиозное впечатление
Ноутбук Zephyrus G14 значительно компактнее 15-дюймовых аналогов, поэтому он легко помещается в рюкзак или наплечную сумку. Система заключена в корпус толщиной всего 17,9 мм, а вес устройства в версии без светодиодной матрицы на крышке составляет 1,6 кг.
Чтобы сделать конструкцию максимально прочной, не утяжеляя устройство, в области под запястьями пользователя применяется усилительная пластина с особой ячеистой структурой, напоминающей пчелиные соты. Магниево-алюминиевый сплав корпуса устойчив к появлению отпечатков пальцев и всегда выглядит безупречно. Крышка ноутбука выполнена из прочного и легкого алюминиевого сплава, а перфорированная структура создана с помощью высокоточного фрезеровочного процесса и насчитывает в общей сложности 6 536 отверстий.
Инновационные возможности персонализации
В ряде модификаций на внешней части крышки ноутбука Zephyrus G14 реализована технология AniMe Matrix. Эта матрица из 1215 светодиодов, которая позволяет пользователю выразить свою индивидуальность совершенно уникальным образом. Каждый светодиод способен воспроизводить белое сияние с градацией по 256 уровням яркости.
Для воспроизведения на крышке ноутбука можно использовать анимированное изображение в формате GIF или по кадрам создать собственный анимированный ролик или текстовое сообщение, для которого также можно выбрать размер и шрифт. Кроме того, светодиоды на крышке могут загораться в такт воспроизводимой музыке, эта опция – прекрасная идея для диджеев. В первом квартале 2020 года для экрана AniMe Matrix будет добавлен ряд новых функций, и светодиодная матрица сможет отображать системную информацию: уведомления о входящих сообщениях, дату, время и уровень заряда батареи.
Дисплей AniMe Matrix – важный элемент дизайна модели Zephyrus G14. Одно только создание маски, рассеивающей свечение от каждого светодиода, занимает 15 циклов производства – эта деталь должна быть исполнена с абсолютной точностью, чтобы все выглядело идеально, что особенно непросто, поскольку светодиоды имеют прямоугольную, а не квадратную форму. Отдельной задачей для инженеров ROG стал подбор оптимального количества светодиодов для идеального баланса между нагревом, аппаратными возможностями контроллера и энергопотреблением.
Превосходное изображение в играх
В максимальной комплектации ноутбук Zephyrus G14 оснащается видеокартой NVIDIA® GeForce RTX™ 2060, разгоняемой с помощью технологии ROG Boost до тактовой частоты 1298 МГц при энергопотреблении 65 Вт. Революционная архитектура NVIDIA Turing объединяет технологии трассировки лучей в реальном времени, искусственного интеллекта и программируемого шейдинга. Такое сочетание технологий не только дарит возможность совершенно по-новому увидеть графику в современных играх – с реалистичным освещением, тенями и другими эффектами, – но и ускорить работу системы в ресурсоемких приложениях для создания медиаконтента, трехмерного моделирования и глубокого обучения.
Новый аппаратный многопоточный кодировщик в архитектуре Turing позволяет одновременно играть и вести потоковую трансляцию игрового процесса. При этом видеотрансляция в высоком качестве оказывает минимальное влияние на игровую производительность. Этот кодировщик оптимизирует работу популярных среди стримеров приложений для записи видео и потокового вещания, таких как Open Broadcaster Software (OBS).
Два типа дисплея
Ноутбук Zephyrus G14 выпускается в двух модификациях дисплея: первая ¬– с разрешением Full-HD и частотой обновления до 120 Гц, вторая – с разрешением экрана WQHD.
Обычно ноутбуки с небольшим размером экрана не поддерживают высокую частоту обновления, но совместная работа инженеров ROG с производителями панелей позволила сделать 14-дюймовый экран ноутбука Zephyrus G14 по-настоящему «быстрым». Частота обновления 120 Гц вдвое превышает возможности обычных мониторов, обеспечивая значительно более плавное изображение в динамичных играх.
Технология AMD FreeSync™ синхронизирует работу графического процессора и дисплея, дополнительно повышая качество игрового процесса. Производительность в играх зависит от системных требований и сценариев настроек. Большинство дисплеев имеет постоянную частоту обновления, но, если экран должен обновиться, а новый кадр еще не просчитан, появляются дефекты изображения. Технология AMD FreeSync синхронизирует частоту обновления дисплея с производительностью графического процессора, поэтому изображение на экране получается плавным, без разрыва кадров. Кроме того, увеличивается скорость отклика на действия пользователя.
Технология FreeSync, существующая уже несколько лет, переходит в новую эру с появлением процессоров AMD Ryzen™ 4-го поколения. Встроенная графика Radeon впервые поддерживает эту технологию.
Технология FreeSync также поддерживается в варианте с разрешением WQHD, и работает еще эффективнее при сочетании небольшой частоты обновления с высоким разрешением экрана. Высокое разрешение незаменимо при работе с медиаконтентом, когда необходимо видеть работу в мельчайших деталях, но не помешает и для игр, особенно, если в приоритете не скорость действия, а удовольствие от созерцания красоты игрового мира. Благодаря малой диагонали экрана панель с разрешением WQHD обладает более высокой плотностью пикселей, чем обычные мониторы с разрешением 4K. В разрешении Full-HD количество пикселей на дюйм у 14-дюймового экрана Zephyrus G14 такое же, как в 28-дюймовом мониторе с разрешением Ultra-HD.
Оба варианта панели проходят фабричную калибровку цветопередачи и имеют сертификацию Pantone Validated, гарантирующую их пригодность для профессиональной работы с графикой. Матрица IPS обладает широкими углами обзора и 100% цветовым охватом пространства sRGB. Экран заключен в очень узкую рамку, благодаря чему его относительная площадь составляет 85%.
Неудержимая скорость
В прошлом году процессор AMD Ryzen™ был установлен в 15-дюймовом ноутбуке Zephyrus G (GA502). Это устройство стало самым продаваемым тонким игровым ноутбуком и «Лучшей покупкой» в США в прошлом году. Инженеры ROG и AMD вместе разработали эксклюзивную серию процессоров специально для компактного корпуса модели Zephyrus G14.
Термопакет самых быстрых мобильных процессоров Ryzen™ 4-го поколения составляет 45 Вт, но для компактного форм-фактора модели Zephyrus G14 это значение было сокращено до 35 Вт. Адаптированный для модели Zephyrus G14 восьмиядерный процессор с 16 исполняемыми потоками отлично справляется с требовательными к системным ресурсам задачами. Его тактовая частота лишь немного занижена, чтобы уменьшить нагрев. Тем не менее, производительности процессора достаточно для таких задач, как монтаж видеофайлов, рендеринг трехмерной графики и многозадачная работа с «тяжелыми» приложениями. Для него не проблема одновременный запуск игры, потоковой трансляции и чата.
Новейший 7-нм техпроцесс помог сконцентрировать еще большую производительность в минимальном формате и повысить энергоэффективность. В результате ноутбук Zephyrus G14 может похвастать, помимо прочего, продолжительным временем автономной работы.
В максимальную аппаратную комплектацию устройства входят 32 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц по двум каналам. Этого более чем достаточно для работы с «тяжелыми» проектами. Твердотельный накопитель емкостью до 1 ТБ с интерфейсом NVMe обеспечивает высочайшую скорость загрузки приложений и работы с данными.
Уникальная система охлаждения
В ультратонком корпусе ноутбука Zephyrus G14 практически нет свободного пространства для движения воздушных потоков, поэтому охлаждению устройства уделено особое внимание. Специалисты ROG разработали эксклюзивную функцию, динамически регулирующую мощность питания процессора в зависимости от температуры видеокарты. Она каждую секунду отслеживает загрузку графического процессора, обеспечивая оптимальную игровую производительность в любых условиях.
Zephyrus G14 стал первым ноутбуком серии ROG, в котором применено поворотное крепление ErgoLift. При открывании крышки оно приподнимает основание ноутбука, задавая комфортный угол для набора текста на клавиатуре. Кроме того, при поднятии нижней панели ноутбука над поверхностью улучшается доступ воздуха к вентиляционным отверстиям в основании устройства. Нижний край рамки дисплея при этом частично перекрывается. Чтобы он не блокировал вывод воздуха из радиаторных решеток на задней панели и горячий воздух свободно покидал корпус, в нижней части экранной рамки предусмотрены вентиляционные отверстия, а расстояние до радиаторов отверстий увеличено. Для усиления поворотного механизма и его защиты от повреждений при надавливании в нем используется более тугая пружина.
Вентиляционные и радиаторные отверстия спроектированы так, чтобы направить исходящие воздушные потоки вверх и в сторону от экрана и вниз к отверстиям в рамке. Еще две вентиляционные решетки расположены по бокам и оснащены ультратонкими медными ребрами – их толщина составляет всего 0,15 мм. Более тонкий профиль ребер радиаторной решетки позволяет увеличить их количество и меньше препятствует прохождению воздушных потоков, чем стандартные вдвое более толстые ребра. В модели Zephyrus G14 используются 209 радиаторных ребер с общей площадью теплорассеивания – 68,868 кв. мм. Пять радиаторных трубок отводят тепло от наиболее горячих компонентов – центрального и графического процессоров и подсистемы питания.
При работе вентиляторов внутрь корпуса неизбежно попадают загрязняющие частицы, но система самоочистки препятствует накоплению пыли на внутренних компонентах ноутбука. Загрязняющие частицы эффективно выводятся из корпуса по специальным туннелям в кожухах вентиляторов. В модели Zephyrus G14 применена укороченная версия этих туннелей, чтобы оставить больше места для крупного вентилятора, точно такого, как в 15-дюймовых моделях Zephyrus. Эта усовершенствованная конструкция кожухов позволила соблюсти баланс между силой воздушного потока и эффективностью системы выведения пыли в ноутбуке с учетом его компактного форм-фактора.
Специальная форма лопастей вентиляторов n-Blade также оптимизирована для снижения шума при работе в ультратонком корпусе. Лопасти вентиляторов изготавливаются из жидкокристаллического полимера, что позволило уменьшить их толщину без ущерба для прочности даже при вращении на высоких оборотах. Вместо стандартных 83 одинаковых лопастей в вентиляторах модели Zephyrus G14 используется 81 лопасть с длиной, варьирующейся от 50 до 51,2 мм. Различная длина лопастей снижает шум работы вентиляторов, но практически не влияет на силу воздушных потоков. Даже в режиме Turbo громкость работы системы активного охлаждения ноутбука Zephyrus G14 не превышает 45 дБ.
Скорость вращения вентиляторов автоматически регулируется интеллектуальным алгоритмом в зависимости от изменения температуры внутри корпуса. В ноутбуке уже предустановлены три профиля настроек для работы системы охлаждения в различных режимах. Переключение между ними осуществляется с помощью горячих клавиш на клавиатуре устройства. Так, в зависимости от типа запущенного приложения или условий работы пользователь может самостоятельно регулировать интенсивность охлаждения. Для высоких игровых нагрузок предназначен режим Turbo, в котором вентиляторы вращаются на максимальной скорости. Режим Balanced – золотая середина между тишиной и интенсивностью охлаждения. Если необходима тишина, то выполнять ежедневные задачи можно в режиме Silent.
Подзарядка от адаптера Type-C
Бренд ROG первым оснастил игровые ноутбуки возможностью подзарядки от адаптера с коннектором USB Type-C, и эта технология как нельзя лучше подходит для модели Zephyrus G14. Она позволяет использовать компактный адаптер с разъемом Type-C мощностью 65 Вт при выполнении ежедневных задач, а более массивный адаптер на 180 Вт подключать только, когда требуется максимальная игровая производительность.
Если заряд аккумулятора на исходе, нет ничего проще, чем использовать адаптер с разъемом Type-C для подзарядки. При полном заряде батареи порт USB на ноутбуке можно использовать для обратной подзарядки периферийных устройств с силой тока до 3 А. Например, от ноутбука Zephyrus G14 можно подзарядить смартфон.
Полный набор портов подключения
Порт USB Type-C с поддержкой технологии Power Delivery можно также использовать для подключения внешнего монитора по интерфейсу DisplayPort 1.4. Порт HDMI 2.0b позволяет передавать изображение с ноутбука на монитор или телевизионную панель в разрешении 4K. Для подключения внешних устройств в ноутбуке Zephyrus G14 предусмотрены дополнительные порты USB, как формата Type-C, так и Type-А, поэтому никаких лишних переходников не потребуется.
Что касается беспроводных интерфейсов, ноутбук Zephyrus G14 оснащен модулем Intel Wi-Fi 6-го поколения (стандарт 802.11ax, Gig+). При подключении к совместимому с этим стандартом маршрутизатору пропускная способность беспроводного соединения может составлять до 2,4 Гбит/с. Также новый стандарт значительно улучшает эффективность соединения в загруженных сетях с большим количеством подключенных устройств. При этом снижается латентность сигнала, что особенно важно в динамичных онлайн-играх, и повышается пропускная способность для исходящих потоковых трансляций.
Эргономические свойства клавиатуры ноутбука Zephyrus G14 не ограничиваются поворотным креплением ErgoLift. В этой модели сканер отпечатка пальца встроен непосредственно в кнопку включения питания. Одного касания достаточно для вывода машины из спящего режима и авторизации в системе Windows. Если ноутбуком пользуются несколько человек, операционная система автоматически определит, в какую учетную запись нужно войти.
Несмотря на компактный корпус, клавиатура 14-дюймовой модели Zephyrus G14 соответствует по размерам его более крупным собратьям. Технология ROG Overstroke обеспечивает ранее срабатывание клавиш, а технология независимой обработки нажатия каждой клавиши гарантирует корректную обработку ввода даже при одновременной активации нескольких кнопок. Клавиши расположены так же, как на обычной настольной клавиатуре, с разделением на группы. Для наиболее часто используемых команд, таких как регулировка громкости или отключение микрофона, предусмотрены специальные «горячие» клавиши.
Аудиосистема Dolby Atmos
Объемное звучание позволяет выйти на абсолютно иной уровень восприятия происходящего в компьютерных играх и фильмах. В ноутбуке Zephyrus G14 технология Dolby Atmos помогает усилить пространственное восприятие звука как в наушниках, так и в стереодинамиках.
Алгоритмы технологии Dolby увеличивают громкость встроенных динамиков и делают звучание более реалистичным. Два высокочастотных динамика над клавиатурой направляют звуковую волну непосредственно на пользователя, а еще два расположенных под ними сабвуфера воспроизводят глубокий и насыщенный бас, усиленный за счет конструкции ErgoLift. Четыре динамика воспроизводят насыщенное и хорошо сбалансированное звучание во всем диапазоне частот. Благодаря этой аудиотехнологии можно смело прибавлять громкость в играх или фильмах, не боясь ухудшения качества и снижения детализации звучания.
Цена и доступность
Ноутбуки поступят в продажу в начале Июня 2020 года, цены на них составят от 83 990 рублей до 143 990 рублей, в зависимости от конфигурации.
О серии ROG
Republic of Gamers («Республика Геймеров») – это принадлежащий компании ASUS бренд, под которым на рынок выходят геймерские продукты самого высокого уровня. Созданный в 2006 году, он охватывает множество продуктовых категорий, в том числе материнские платы, видеокарты, ноутбуки, стационарные компьютеры, мониторы, звуковое оборудование, маршрутизаторы и различные периферийные устройства. С брендом ROG компания ASUS активно участвует в жизни мирового геймерского сообщества, выступая спонсором крупнейших киберспортивных турниров. С помощью устройств серии ROG, которые являются популярнейшим выбором среди геймеров и энтузиастов по всему миру, установлены сотни рекордов оверклокинга. Всю информацию о ROG можно найти на сайте http://rog.asus.com.
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