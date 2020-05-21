GeForce NOW: 17 новых игр
В рамках еженедельных обновлений, в Game Ready драйверы для игрового стримингового сервиса GeForce NOW добавлены профили для 17 новых игр.
В России и СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN.RU. Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android.
Список игр включает:
- Observation (day-and-date release with Steam store)
- Rez Plz (day-and-date release with PC launch on Steam)
- Hunting Simulator 2 (day-and-date release with PC launch on Steam)
- The Wonderful 101: Remastered (new game release launched on Steam this week)
- Amnesia: A Machine for Pigs
- Divinity: Original Sin Enhanced Edition
- Driftland: The Magic Revival
- Furi
- GUILTY GEAR Xrd -SIGN-
- Jagged Alliance - Back in Action
- Kingdom: Classic
- Lords Of The Fallen
- Might & Magic Heroes VII – Trial by Fire
- Occupy White Walls
- Syberia 3
- Wargame: Airland Battle
- X Rebirth
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