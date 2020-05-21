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GeForce NOW: 17 новых игр

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В рамках еженедельных обновлений, в Game Ready драйверы для игрового стримингового сервиса GeForce NOW добавлены профили для 17 новых игр.

В России и СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN.RU. Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android.

Список игр включает:
  • Observation (day-and-date release with Steam store)
  • Rez Plz (day-and-date release with PC launch on Steam)
  • Hunting Simulator 2 (day-and-date release with PC launch on Steam)
  • The Wonderful 101: Remastered (new game release launched on Steam this week)
  • Amnesia: A Machine for Pigs
  • Divinity: Original Sin Enhanced Edition
  • Driftland: The Magic Revival
  • Furi
  • GUILTY GEAR Xrd -SIGN-
  • Jagged Alliance - Back in Action
  • Kingdom: Classic
  • Lords Of The Fallen
  • Might & Magic Heroes VII – Trial by Fire
  • Occupy White Walls
  • Syberia 3
  • Wargame: Airland Battle
  • X Rebirth




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