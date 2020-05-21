ASUS объявляет о старте предзаказа на новые ноутбуки TUF Gaming
ГЛАВНОЕ
- Процессоры нового поколения для мобильных ПК: ноутбуки серии TUF Gaming оснащаются новейшими процессорами AMD Ryzen™ 4000-й серии
- Графика GeForce®, технология адаптивной синхронизации и высокая частота обновления: видеокарта GeForce до модели RTX™ 2060 в сочетании с технологией адаптивной синхронизации обеспечивает плавный игровой процесс с частотой обновления до 144 Гц
- Портативность и долговечность: несмотря на компактный форм-фактор, новые модели ноутбуков TUF Gaming оснащены аккумулятором высокой емкости и отличаются надежностью, соответствующей военным стандартам
- Цены на новые ноутбуки начинаются от 67 990 рублей, а при оплате предзаказа покупатели получат стильный рюкзак ASUS в подарок
Москва, Россия, 21 мая 2020 года – Компания ASUS открывает предзаказ на новейшие игровые ноутбуки ASUS TUF Gaming A15 и A17, которые предлагают отличные игровые характеристики по доступной цене. Надежность ноутбуков TUF Gaming подтверждена многочисленными испытаниями. Новейшие процессоры для мобильных ПК AMD Ryzen™ 4000-й серии сочетаются в них с передовой графикой на основе архитектуры NVIDIA® Turing™, экран поддерживает частоту обновления до 144 Гц, аккумулятор повышенной емкости обеспечивает продолжительное время автономной работы – все это в компактном форм-факторе.
Цены на новые ноутбуки начинаются от 67 990 рублей за ASUS TUF Gaming A15 и от 77 990 рублей за ASUS TUF Gaming A17. Кроме того, при оформлении предзаказа покупатели получат стильный рюкзак в подарок! Предложение действительно до 1 июня.
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Процессоры для мобильных ПК AMD Ryzen™ с увеличенным числом ядер
Ноутбуки TUF Gaming A15 и A17 оснащаются новейшими процессорами AMD Ryzen™ до моделей 4000-й серии с 8 ядрами и 16 исполняемыми потоками, в основе которых лежит революционная архитектура AMD Zen 2. Новейший чип, созданный на основе 7-нм техпроцесса, вдвое превосходит модели предыдущего поколения по энергоэффективности (тестирование проводилось компанией AMD в собственных лабораториях 11/22/2019. Сравнение моделей Ryzen 7 4800U и Ryzen 7 3700U 2-го поколения при помощи бенчмарка Cinebench R20. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования. RM3-123), позволяя с легкостью справляться не только с играми, но и с ресурсоемкой многозадачной работой. Модели TUF Gaming A15 и A17 оснащаются высокоскоростными модулями оперативной памяти DDR4-3200, ускоряющими работу системы в приложениях и играх.
Графика NVIDIA GeForce®, технология адаптивной синхронизации и высокая частота обновления
За графическую производительность в играх отвечает прежде всего видеокарта. Все ноутбуки новой линейки TUF Gaming оснащаются графикой GeForce до модели RTX™ 2060. Эти видеокарты, созданные на основе новейшей архитектуры NVIDIA Turing, обладают большим числом вычислительных ядер и позволяют сочетать трассировку лучей в режиме реального времени, искусственный интеллект и программируемые шейдеры. Новый аппаратный многопоточный кодировщик в архитектуре Turing позволяет одновременно играть и вести потоковую трансляцию игрового процесса. При этом видеотрансляция в высоком качестве оказывает минимальное влияние на игровую производительность.
Частота обновления экрана у 15-дюймовых моделей TUF Gaming достигает 144 Гц, и до 120 Гц – у 17-дюймовых версий. Для улучшения качества управления и комфорта в игре в ноутбуках A15 и A17 применяется технология адаптивной синхронизации, при этом частота обновления кадров на экране меняется динамически в зависимости от производительности графического процессора, обеспечивая плавное изображение в играх без разрыва кадров. Технология адаптивной синхронизации значительно повышает качество изображения в играх по сравнению с обычными дисплеями с постоянной частотой обновления.
В 15- и 17-дюймовых ноутбуках TUF Gaming используются IPS-матрицы с широкими углами обзора. Экран NanoEdge с трех сторон окружен очень тонкой, практически отсутствующей рамкой, которая позволила сделать корпус устройства максимально компактным и портативным. По сравнению с предшествующими моделями ноутбуков TUF Gaming корпус 15-дюмовой модели стал компактнее на 7%, а 17-дюймовой модели – на 8%. В верхней части рамки дисплея установлена веб-камера для стриминга и видеоконференций. Небольшой выступ в верхней части рамки, где размещена камера, также позволяет удобно открывать крышку ноутбука.
Несмотря на меньшие габариты корпуса, ноутбуки TUF Gaming оснащаются аккумулятором емкостью 90 Вт•ч, более емким, чем у предшествующих моделей. Это позволяет продлить время автономной работы устройства и реже беспокоиться о подзарядке. Энергоэффективное сочетание аппаратных компонентов AMD и NVIDIA в ноутбуках TUF Gaming A15 и A17 обеспечивает до 8,7 часа автономной работы при просмотре веб-страниц в интернете и до 12,3 часа воспроизведения видео.
Так выглядят надежность и геймерский стиль
Дизайнеры, разработавшие оформление новой серии TUF Gaming, учли, что геймеры не всегда стремятся продемонстрировать окружающим свои увлечения играми, поэтому ноутбуки нового поколения доступны в двух вариантах оформления. Металлическая крышка с мелкозернистым напылением серого цвета и четырьмя винтами по углам (отделка Fortress Gray) символизирует надежность непреступной крепости. Выполненный в технике лазерной гравировки логотип TUF Gaming в центре элегантно контрастирует с матовой текстурой поверхности крышки.
Черный вариант оформления (Bonfire Black) – более «агрессивный» и демонстративно геймерский. Косые линии на крышке перекликаются с шестигранным орнаментом, нанесенным по всему корпусу, и акцентируют внимание на логотипе TUF Gaming. Центральная часть крышки выполнена в отделке из шлифованного металла, а шероховатая сетчатая текстура по краям препятствует выскальзыванию корпуса из рук. Красная линия по периметру устройства – смелое заявление о геймерской направленности ноутбука и его высокой игровой производительности.
Вне зависимости от выбранного варианта оформления о долговечности и прочности устройства можно не беспокоиться. Ноутбуки TUF Gaming соответствуют военному стандарту надежности армии США MIL-STD-810H. Это означает, что они успешно прошли испытания на вибрационное воздействие, удары, перепады температуры и влажности.
Система охлаждения и задел для апгрейда
Для геймерских ноутбуков огромное значение имеет качественная система охлаждения, чтобы производительность мощных компонентов не снижалась на протяжении долгих часов работы. Корпус новых ноутбуков разработан с учетом движения воздушных потоков. Ячеистая структура в основании корпуса, напоминающая пчелиные соты, улучшает доступ воздуха к приточным вентиляторам и радиаторам, а на задней панели устройства она защищает ребра радиаторной решетки от повреждений, не препятствуя выведению горячего воздуха.
Система охлаждения с технологией самоочистки препятствует накоплению пыли на внутренних компонентах. Загрязняющие частицы выдуваются наружу по специальным пылевыводящим туннелям в кожухах вентиляторов, что положительно сказывается на долговечности системы в целом.
В новейших ноутбуках TUF Gaming предусмотрена возможность для апгрейда. Нижняя панель корпуса крепится с помощью стандартных винтов, что обеспечивает легкий доступ к внутренним компонентам системы. Два слота SO-DIMM способны принять модули памяти общим объемом до 32 ГБ – этого достаточно даже для таких ресурсоемких задач, как создание медиаконтента. Два слота M.2 позволяют расширить хранилище, чтобы вместить действительно большую библиотеку игр и архив данных. В максимальной комплектации объем высокоскоростного твердотельного накопителя составляет 1 ТБ. Второй слот NVMe готов принять еще один твердотельный накопитель с аналогичным интерфейсом PCI Express.
Геймерская клавиатура с возможностями персонализации
Для комфортного игрового процесса огромное значение имеет клавиатура. Хлипкие клавиши или неудобная раскладка могут полностью испортить удовольствие от игры, поэтому ноутбуки TUF Gaming оснащаются полноразмерной клавиатурой, как у настольных ПК: между функциональными клавишами предусмотрены пробелы, цифровой блок привычно расположен справа, а клавиши со стрелками вынесены в отдельную группу. Клавиша пробела немного увеличена для удобства нажатия большими пальцами.
Технология Overstroke обеспечивает ускоренную обработку нажатия клавиш. Это означает, что клавиша проходит меньший путь до того, как система зарегистрирует действие и отреагирует на нажатие. Ресурс переключателей клавиш составляет 20 миллионов нажатий, что на практике означает годы безотказной работы и полностью соответствует концепции надежности и долговечности TUF.
Клавиши группы WASD оснащены прозрачными шляпками. Цвета и эффекты подсветки клавиш можно настраивать согласно индивидуальным предпочтениям. Профили настроек позволяют автоматически активировать тот или иной набор параметров с привязкой к определенным играм или приложениям. В профилях настроек также можно задавать параметры работы системы охлаждения: режимы Turbo, Balanced и Silent влияют на скорость вращения вентиляторов, а, следовательно, на интенсивность охлаждения и уровень шума.
Полный набор портов подключения
В новых ноутбуках серии TUF Gaming предусмотрены порты для подключения различного игрового оборудования. С левой стороны расположены два порта USB 3.2 Gen1 Type-A и один порт USB 3.2 Gen2 Type-C. Последний поддерживает подключение мониторов с технологией G-SYNC через альтернативный интерфейс DisplayPort 1.4. Порт HDMI 2.0b также можно использовать для подключения дополнительного монитора, проектора или широкоформатной ТВ-панели. Еще один порт USB расположен на правой панели.
Разъем LAN обеспечивает высокоскоростное соединение по интерфейсу Gigabit Ethernet, что особенно важно для многопользовательских онлайн-игр. Ноутбуки TUF Gaming A15 и A17 оснащаются беспроводным модулем Wi-Fi 5-го поколения (стандарт 802.11ac) с поддержкой интерфейса Bluetooth.
Комбинированный аудиоразъем поддерживает виртуальное пространственное звучание в наушниках с применением технологии DTS:X® Ultra. Для различных типов игр и приложений предусмотрены соответствующие предустановленные аудиопрофили, а также возможность самостоятельной настройки эквалайзера. Усовершенствованные динамики выдают мощное и громкое звучание с еще более глубокими басами, чем в моделях предыдущего поколения.
О компании ASUS
Будучи всемирно известным производителем лучших материнских плат, ПК, мониторов, видеокарт и маршрутизаторов, компания ASUS стремится к мировому лидерству в сфере инновационных технологий. Безоговорочно следуя девизу «В поисках невероятного», свыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков в штате компании трудятся над созданием «умных» технологий будущего, приносящих комфорт и радость каждому пользователю. В 2019 году компания ASUS завоевала несколько тысяч престижных международных наград, вошла в рейтинг наиболее уважаемых компаний мира по версии журнала Forbes, в сотню ведущих международных технологических компаний по версии информационно-аналитического агентства Thomson Reuters и в число компаний, вызывающих наибольшее восхищение, по версии издания Fortune.
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