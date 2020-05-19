Рынок игровых консолей с начала года: пик продаж, рейтинг моделей и ТОП-городов
Эксперты отдела планирования и аналитики «Ситилинк» изучили спрос на игровые приставки и соответствующие аксессуары с начала года, составили рейтинг востребованных моделей и ТОП-городов России с высоким интересом к геймингу на самоизоляции.
По оценкам экспертов компании, динамика продаж в категории с января имела восходящий характер. Пик спроса пришелся на апрель – полный месяц самоизоляции. Если в первом квартале продажи игровых консолей увеличились на 62% (по отношению к аналогичному периоду прошлого года в количестве реализованных единиц), а аксессуаров – в 2,7 раза, в апреле самоизоляция способствовала резкому росту спроса на товары категорий. Продажи приставок увеличились в 4,4 раза, а аксессуаров – в 4 раза (по отношению к апрелю 2019 года).
Средний чек в категории игровых консолей и аксессуаров в апреле также был выше, чем в первом квартале и в апреле прошлого года, и составил 10 362 рубля.
Самыми популярными на самоизоляции среди современных моделей стали Sony PlayStation (продажи по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросли в 14 раз). На втором месте – NINTENDO (рост в 5,4 раза). На третьем - модели Microsoft XBOX (рост в 2,1 раза).
Больше всего приставок и аксессуаров на самоизоляции приобретали жители Москвы и Санкт-Петербурга. Продажи увеличились в 14 раз и в 10,7 раз, соответственно. За пределами городов федерального значения чаще всего игровые консоли покупали жители Ростова-на-Дону (рост в 10 раз), Екатеринбурга (рост в 8 раз), Нижнего Новгорода (рост в 7,5 раз), Саратова (рост в 7,2 раза), Волгограда (рост в 5 раз).
«В апреле спрос на игровые приставки увеличился в целом по стране. Во время самоизоляции покупатели стали уделять больше внимания домашним развлечениям и активнее приобретать более дорогие современные модели игровых консолей. Помимо классической игровой опции, они также обеспечивают возможность просмотра контента на стриминговых сервисах и фильмов в онлайн-кинотеатрах, поддерживают фитнес-приложения и занятия в виртуальных тренажерных залах, – поделился Олег Пчельников, директор по закупкам «Ситилинк». – Дополнительный драйвер роста продаж категории – развитие культуры гейминга, поклонниками которой являются люди разного возраста с разным уровнем дохода. В мае интерес к товарам категории сохраняется».
Справка
«Ситилинк» – одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года. В инфра
труктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 650 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.
В продуктовом портфеле порядка 800 мировых брендов и 70 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию.
В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также широкий спектр цифровых услуг.
1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019)
2 место в рейтинге Data Insight TOP-100 крупнейших магазинов России E-Commerce Index 2019
8 место в рейтинге Forbes «10 главных продавцов Рунета 2019»
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