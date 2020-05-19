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Рынок игровых консолей с начала года: пик продаж, рейтинг моделей и ТОП-городов

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Эксперты отдела планирования и аналитики «Ситилинк» изучили спрос на игровые приставки и соответствующие аксессуары с начала года, составили рейтинг востребованных моделей и ТОП-городов России с высоким интересом к геймингу на самоизоляции.

По оценкам экспертов компании, динамика продаж в категории с января имела восходящий характер. Пик спроса пришелся на апрель – полный месяц самоизоляции. Если в первом квартале продажи игровых консолей увеличились на 62% (по отношению к аналогичному периоду прошлого года в количестве реализованных единиц), а аксессуаров – в 2,7 раза, в апреле самоизоляция способствовала резкому росту спроса на товары категорий. Продажи приставок увеличились в 4,4 раза, а аксессуаров – в 4 раза (по отношению к апрелю 2019 года).

Средний чек в категории игровых консолей и аксессуаров в апреле также был выше, чем в первом квартале и в апреле прошлого года, и составил 10 362 рубля.

Самыми популярными на самоизоляции среди современных моделей стали Sony PlayStation (продажи по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросли в 14 раз). На втором месте – NINTENDO (рост в 5,4 раза). На третьем - модели Microsoft XBOX (рост в 2,1 раза).

Больше всего приставок и аксессуаров на самоизоляции приобретали жители Москвы и Санкт-Петербурга. Продажи увеличились в 14 раз и в 10,7 раз, соответственно. За пределами городов федерального значения чаще всего игровые консоли покупали жители Ростова-на-Дону (рост в 10 раз), Екатеринбурга (рост в 8 раз), Нижнего Новгорода (рост в 7,5 раз), Саратова (рост в 7,2 раза), Волгограда (рост в 5 раз).

«В апреле спрос на игровые приставки увеличился в целом по стране. Во время самоизоляции покупатели стали уделять больше внимания домашним развлечениям и активнее приобретать более дорогие современные модели игровых консолей. Помимо классической игровой опции, они также обеспечивают возможность просмотра контента на стриминговых сервисах и фильмов в онлайн-кинотеатрах, поддерживают фитнес-приложения и занятия в виртуальных тренажерных залах, – поделился Олег Пчельников, директор по закупкам «Ситилинк». – Дополнительный драйвер роста продаж категории – развитие культуры гейминга, поклонниками которой являются люди разного возраста с разным уровнем дохода. В мае интерес к товарам категории сохраняется».

Справка

«Ситилинк» – одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года. В инфра

труктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 650 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.

В продуктовом портфеле порядка 800 мировых брендов и 70 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию.

В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также широкий спектр цифровых услуг.

1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019)

2 место в рейтинге Data Insight TOP-100 крупнейших магазинов России E-Commerce Index 2019

8 место в рейтинге Forbes «10 главных продавцов Рунета 2019»
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Рынок игровых консолей с начала года: пик продаж, рейтинг моделей и ТОП-городов
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Сейчас обсуждают

Adam Smith
20:20
вот и я думал, какие шустрые в амуде, в начале года слухи про монолит пошли, а в конце типа уже выкатят готовую продукцию... И что, какие мысли, как дальше жить будете... строем за 4 поколением?
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Чувак
20:20
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Чувак
20:19
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sumrack
20:17
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Дмитрий Рапкин
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После новости что 4000 поколение ряженки будет работать только на 500-ых чипсетах владельцы "вечного" Am4 обделались. Но AMD уточнила - "будет работать и на 400-ых"! Владельцы 400-ых осторожно выдохну...
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R2R
20:16
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Adam Smith
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Pahen
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20:14
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