GeForce NOW: 18 новых игр
В рамках еженедельных обновлений, в Game Ready драйверы для игрового стримингового сервиса GeForce NOW добавлены профили для 18 новых игр.
В России и СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN.RU. Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android.
Список игр включает:
- ATOM RPG Trudograd (released Monday, May 11; day-and-date on Steam)
- Super Mega Baseball 3 (releasing Wednesday, May 13; day-and-date on Steam)
- Aven Colony
- Battlestar Galactica Deadlock
- Bomber Crew
- Children of Morta
- Danganronpa V3: Killing Harmony
- Dead Island: Riptide Definitive Edition
- The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC
- Europa Universalis III Complete
- Goat Simulator
- The King of Fighters XIV
- Kingdom: New Lands
- Men of War: Assault Squad
- Party Hard
- Risen 2: Dark Waters
- Surgeon Simulator
- The Wild Eight
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