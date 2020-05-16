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GeForce NOW: 18 новых игр

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В рамках еженедельных обновлений, в Game Ready драйверы для игрового стримингового сервиса GeForce NOW добавлены профили для 18 новых игр.

В России и СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN.RU. Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android.

Список игр включает:
  • ATOM RPG Trudograd (released Monday, May 11; day-and-date on Steam)
  • Super Mega Baseball 3 (releasing Wednesday, May 13; day-and-date on Steam)
  • Aven Colony
  • Battlestar Galactica Deadlock
  • Bomber Crew
  • Children of Morta
  • Danganronpa V3: Killing Harmony
  • Dead Island: Riptide Definitive Edition
  • The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC
  • Europa Universalis III Complete
  • Goat Simulator
  • The King of Fighters XIV
  • Kingdom: New Lands
  • Men of War: Assault Squad
  • Party Hard
  • Risen 2: Dark Waters
  • Surgeon Simulator
  • The Wild Eight




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