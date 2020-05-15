Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

NVIDIA расширяет NVIDIA Clara и находит новых партнеров для борьбы с COVID-19

+
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Рухнула цена на 6 ядерник i5 9500 перед выходом 10хх
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
8 ядерник i7 9700 сливают дешевле 4 ядерника i7 7700
MSI и 2 другие 2080 Ti упали в цене на порядок

Расширяя платформу для задач здравоохранения NVIDIA Clara™, NVIDIA заявила о ее новых возможностях и новых партнерствах, чтобы помочь медицинскому сообществу лучше диагностировать и лечить COVID-19.

Платформа объединяет ИИ и ускоренные вычисления, помогая исследователям в области медицины, поставщикам технологических решений и больницам справляться с пандемией новыми быстрыми методами:
  • Рекордная скорость секвенирования генома — ПО NVIDIA Clara Parabricks® для геномики, доступное по бесплатной 90-дневной лицензии для исследователей COVID-19, демонстрирует ранее недостижимую скорость работы: анализ полной последовательности ДНК генома человека занимает теперь менее 20 минут.
  • ИИ-модели для распознавания болезней — доступные уже сегодня, ИИ-модели были разработаны совместно с Национальными институтами здравоохранения для изучения последствий COVID-19 по КТ снимков груди и создания новых инструментов для лучшего понимания, измерения и распознавания инфекций.
  • NVIDIA Clara Guardian для небольших больниц — представленная сегодня система NVIDIA Clara Guardian™ применяет технологии умного видеоанализа и автоматического распознавания речи, чтобы «умные» госпитали нового поколения могли выполнять мониторинг основных жизненных показателей пациентов при минимальном вовлечении сотрудников.




«Пандемия COVID-19 ускорила взаимодействие технологической, исследовательской и медицинской индустрий с целью разработки новых вычислительных решений, позволяющих быстрее понять, как распространяется и насколько опасна эта болезнь, - говорит Кимберли Пауэлл (Kimberly Powell), вице-президент направления Healthcare в NVIDIA. - Еще никогда необходимость в применении лучших ИИ-технологий и ускоренных вычислений ко всем аспектам здравоохранения не было столь острой. Результаты применения новейших технологий будут ощутимы далеко за пределами пандемии».

Конвейеры геномики со скоростью света

NVIDIA Clara Parabricks работает на представленных сегодня GPU NVIDIA A100 и демонстрирует рекордную скорость секвенирования ДНК генома — менее 20 минут. NVIDIA также представила GPU-ускоряемые конвейеры секвенирования РНК, которые выдают результаты менее чем за два часа, что дает исследователям важную информацию о восприимчивости пациента к болезни, ее прогрессирования и реакции на лечение.

«В нашей работе дорога каждая минута. NVIDIA Clara Parabricks применяют исследователи в Центре редких детских заболеваний, чтобы определить наиболее эффективные методы лечения для каждого пациента и обеспечить получение результатов в течение дня», - говорит Глэн Отеро (Glen Otero), вице-президент по научным вычислениям Исследовательского института трансляционной геномики.

Чтобы пользователи могли получить преимущества от ускорения NVIDIA Clara Parabricks в облаке, NVIDIA вносит свою лепту и в развитие корпоративной облачной платформы DNAnexus.

Новые ИИ-модели для выявления COVID-19

Чтобы обеспечить специалистов новыми инструментами в борьбе с COVID-19, NVIDIA представила ряд ИИ-моделей, которые помогут им определять и изучать заболевших людей с помощью данных КТ-сканов грудной клетки.



Эти модели уже доступны в новом релизе Clara Imaging в библиотеке NGC™.

В моделях, созданных командой исследователей NVIDIA совместно с врачами и специалистами по анализу данных в Национальном центре исследований здоровья (NIH), применялись данные из регионов с высоким уровнем заболевания COVID-19, включая Китай, Италию, Японию и США.

Данные ИИ-модели были созданы с помощью фреймворка NVIDIA Clara для медицинской визуализации. NVIDIA Clara содержит характерные для данной области инструменты обучения и внедрения, что позволило NVIDIA и NIH создать эти модели менее чем за три недели.

Создание надежных ИИ-моделей является одним из глобальных приоритетов, однако обмен данными зачастую упирается в существующие межгосударственные ограничения. Сейчас разрабатывается новая международная инициатива по изучению COVID-19, возглавляемая NVIDIA и Массачусетским Госпиталем Бригэм, для применения ИИ-моделей COVID-19 к рентгеновским снимкам. Это позволит адаптировать методы работы локально, обеспечивая защищенность персональных данных пациентов.

NVIDIA Clara Guardian помогает больницам на передовой

Новый фреймворк NVIDIA Clara Guardian открывает доступ к критически важной экосистеме ИИ-решений для обеспечения безопасности населения и мониторинга пациентов путем замены использующихся датчиков на умные. К важным сценариям использования относится автоматическое измерение температуры тела, детекция ношения защитных масок, определение соблюдения дистанции и удаленный мониторинг пациентов.

Партнеры по экосистемы применяют обученные модели и перенос обучения для создания и внедрения ИИ-приложений, объединяющих обработку зрительных, речевых и языковых данных. Платформа NVIDIA EGX™ Edge AI platform дает возможность безопасно разворачивать и управлять парком устройств в больничном окружении.

Решения на базе NVIDIA Clara Guardian применяют уже десятки партнеров, включая AnyVision, BriefCam, Care.ai, Chooch AI, Deep Vision AI, Diycam, IntelliSite, Malong Technologies, Ouva, SafelyYou, SAFR by RealNetwork, SmartCow, TeiaCare, Tonbo Imaging and Whiteboard Coordinator в более чем 50 больницах и 10 000 палатах во всем мире.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia covid-19
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

NVIDIA расширяет NVIDIA Clara и находит новых партнеров для борьбы с COVID-19
+
NVIDIA Jarvis упрощает создание передовых диалоговых ИИ-сервисов
+
NVIDIA ускоряет Apache Spark, ведущую платформу анализа данных
+
Новый GPU NVIDIA на архитектуре Ampere для дата-центров уже в производстве
+
NVIDIA начала поставки самой передовой ИИ-системы — NVIDIA DGX A100 — для борьбы с COVID-19; 3-е поколение DGX обеспечивает 5 петафлопс в задачах ИИ
+
Серверы ASUS возглавляют рейтинг энергоэффективности бенчмарка SPEC Power
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 23
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 205
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 104
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
13 мая 2020 49
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
13 мая 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Cобираем оптимальный ПК на Ryzen 5 2600 и A320 за 47420 рублей - платы на B450 больше не нужны
124
Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super: май 2020
17
Охлаждение системы на Ryzen Threadripper 3970X: лучшее - враг хорошего
73
Магазин Keysworlds дарит Windows 10 при покупке Microsoft Office
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 в связке с процессором Ryzen 5 3600: май 2020
11

Сейчас обсуждают

1TronpmG5
15:40
Как то ты примитивно рассуждаешь. Конвекция возможна только при естественном охлаждении. Когда есть грамотное принудительное охлаждение, вклад конвекции минимален.
Охлаждение системы на Ryzen Threadripper 3970X: лучшее - враг хорошего
x.7
15:39
У интел под каждую материнскую плату 2 поколения процов, а у АМД будет 3. Теперь понимаешь, что ты в иерархии даже ниже дибилоидов упал?)
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 получат прирост IPC не менее 20%, а также смогут обойти новые процессоры Intel в играх
1TronpmG5
15:38
Ты зачем сразу с козырей зашел?
Охлаждение системы на Ryzen Threadripper 3970X: лучшее - враг хорошего
1TronpmG5
15:38
Такую схему не пробовал. У моей видеокарты очень "жирное" охлаждение с большим запасом. На ее температуру почти ничего не влияет. Если температуры в 86гр пугают, то это исключительно от того, что сист...
Охлаждение системы на Ryzen Threadripper 3970X: лучшее - враг хорошего
Каскадналейщик
15:36
Ни единого разрыва!!! Между пентиумом и рузеном))
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 получат прирост IPC не менее 20%, а также смогут обойти новые процессоры Intel в играх
Megard
15:35
Почитал отзывы, красивое фуфло
В России цена на Xiaomi Mi 9T упала на 6 000 рублей – самый красивый смартфон 2019 года
bo74
15:35
В других играх не очень интересно (совсем не интересно)
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 получат прирост IPC не менее 20%, а также смогут обойти новые процессоры Intel в играх
Twisted Evil
15:35
В чем смысл анонсировать друг за другом два по сути одинаковых смарта? Или М21 = А21?
Samsung представила автономный смартфон Galaxy A21s по цене от 199 евро
N1ghtwish
15:34
Не обращай внимание на подпись, я за последние 4мес. железо менял, как перчатки, каждый раз вписывать было лень. Сейчас 3600+1070 - основной ПК, X3440+1060 2й ПК.
Вычислительная мощность AMD Zen 3 превышает заявленную — сообщают производители компьютерной техники
1injener
15:34
Выше смотри, человек рассматривал покупку Zen2, вместо 10700К
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 получат прирост IPC не менее 20%, а также смогут обойти новые процессоры Intel в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем