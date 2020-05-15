Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

NVIDIA ускоряет Apache Spark, ведущую платформу анализа данных

+
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Рухнула цена на 6 ядерник i5 9500 перед выходом 10хх
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
8 ядерник i7 9700 сливают дешевле 4 ядерника i7 7700
MSI и 2 другие 2080 Ti упали в цене на порядок

14 мая 2020 NVIDIA объявила о сотрудничестве с сообществом разработчиков ПО с открытым кодом, чтобы сообщить GPU-ускорение движку анализа и обработки больших массивов данных Apache Spark 3.0, который применяют свыше 500 000 специалистов во всем мире.



С долгожданным выходом Spark 3.0 специалисты по работы с данными и машинному обучению впервые смогут применить GPU-ускорение к ETL-обработке (выборка, преобразование и загрузка), часто выполняемой с помощью операций базы данных SQL.

Обучение ИИ-модели можно проводить на том же кластере Spark, не перенося процессы на отдельную инфраструктуру. Это позволяет проводить высокоскоростной анализ данных на всех этапах конвейера анализа данных, ускоряя десятки и тысячи терабайт данных - от озера данных до обучения моделей. Более того, нет необходимости изменять существующий код, используемый для приложений Spark, работающих в локальной среде и облаке.

«Анализ данных – это самая большая вычислительная задача, стоящая сегодня перед компаниями и исследователями, - говорит Манувир Дас (Manuvir Das), руководитель Enterprise Computing в NVIDIA. - Нативное GPU-ускорение для всего конвейера Spark 3.0 — от ETL до обучения и инференса — обеспечивает производительность и масштаб, необходимые для объединения потенциала больших данных и силы ИИ”.

Являясь стратегическим партнером NVIDIA в области ИИ, Adobe одной из первых получила доступ к Spark 3.0 на Databricks. Первая же серия тестов показала 7-кратный прирост производительности и 90% сокращение расходов, благодаря GPU-ускоренному анализу данных для разработки продуктов в Adobe Experience Cloud и поддержке возможностей, поддерживающих цифровые бизнесы.

Прирост производительности в Spark 3.0 повышает точность моделей, позволяя обучать их на более крупных наборах данных и чаще переобучать. Это дает возможность обрабатывать терабайты новых данных каждый день, что очень важно для специалистов, поддерживающих рекомендательные системы и анализирующих новые исследовательские данные. Кроме того, ускоренная обработка означает, что для получения результатов требуется меньше аппаратных ресурсов, а значит значительно сокращаются затраты.

Databricks и NVIDIA добавляют скорости в Spark

Apache Spark была создана основателями Databricks, чья облачная унифицированная платформа анализа данных запускается на более чем миллионе виртуальных машин каждый день. NVIDIA и Databricks совместно оптимизируют Spark с помощью ПО RAPIDSTM для Databricks, обеспечивая GPU-ускорение для обработки данных и машинного обучения на Databricks в здравоохранении, финансах, рознице и многих других отраслях.

Ускорение ETL и переноса данных в Spark с помощью GPU NVIDIA

NVIDIA предоставляет RAPIDS для Apache Spark с открытым кодом, чтобы помочь специалистам увеличить производительность своих конвейеров. Ускоритель отменяет функции, ранее выполняемые на CPU, применяя GPU для следующих задач:
  • ускорение ETL-конвейеров в Spark за счет повышения производительности операций Spark SQL и DataFrame без необходимости в изменении кода;
  • ускорение подготовки данных и обучения моделей в той же инфраструктуре, без необходимости в отдельном кластере для машинного и глубокого обучения;
  • ускорение переноса данных между узлами в распределенном кластере Spark. Эти библиотеки используют открытый фреймворк Unified Communication X (UCX) Консорциума UCF и минимизируют латентность, перемещая данные напрямую в памяти GPU.
Предварительная версия Spark 3.0 уже доступна у Apache Software Foundation. В ближайшие месяцы будет открыт доступ к основной версии. Подробнее смотрите на странице www.nvidia.com/spark.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

NVIDIA Jarvis упрощает создание передовых диалоговых ИИ-сервисов
+
NVIDIA ускоряет Apache Spark, ведущую платформу анализа данных
+
Новый GPU NVIDIA на архитектуре Ampere для дата-центров уже в производстве
+
NVIDIA начала поставки самой передовой ИИ-системы — NVIDIA DGX A100 — для борьбы с COVID-19; 3-е поколение DGX обеспечивает 5 петафлопс в задачах ИИ
+
Серверы ASUS возглавляют рейтинг энергоэффективности бенчмарка SPEC Power
+
ASUS представляет Tinker Edge R
+
Ситилинк запускает диалоговый интерфейс в Telegram
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 23
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 204
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 104
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
13 мая 2020 49
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
13 мая 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Cобираем оптимальный ПК на Ryzen 5 2600 и A320 за 47420 рублей - платы на B450 больше не нужны
122
Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super: май 2020
17
Магазин Keysworlds дарит Windows 10 при покупке Microsoft Office
Охлаждение системы на Ryzen Threadripper 3970X: лучшее - враг хорошего
66
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 в связке с процессором Ryzen 5 3600: май 2020
10

Сейчас обсуждают

Miki_Sambrero
14:36
То есть вся компания 10трлн? Звучит конечно нереально, триллионы уже не те) Если зарабатывать миллион долларов в день, то понадобится 2700 лет...
По мнению аналитиков, капитал главы Amazon – Джеффа Безоса к 2026 году перевалит за 1 триллион долларов
enzolas
14:36
Вот панику то развели. Ничего отшлифуют, оптимизируют, дожмут до 60 кадров на PS5 Pro и все будет.
Прорыва не произошло - технодемо Unreal Engine 5 в 1440p, 30 к/с и без трассировки лучей
oleg67oleg
14:30
Готовьте бабосики на RTX3080 ti мож 60 fps и получится ...
Энтузиасты сравнили внешний вид оригинала и ремейка Mafia
Miki_Sambrero
14:29
20% это только IPC. пока не известна общая частота, может +100-200Мггц. В играх точно сильный буст от объединения 8 ядер и общего кэша. Суммарно в определенных и 40% наберется.
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 получат прирост IPC не менее 20%, а также смогут обойти новые процессоры Intel в играх
Christinachadzynski Christinachadzynski
14:27
Вы забываете, что это при условии увеличения числа источников до миллионов) Готовьте кэш)
Nvidia разработала RTX технологию рендеринга миллионов динамических источников освещения
Дмитрий Гагарин
14:25
Горячий Inside!
Стали известны характеристики и примерные сроки выхода процессоров Intel Core 12-го поколения Alder Lake-S – DDR 5 4800, PCIe 4.0 и 16 ядер в настольном сегменте
Astaroth_AiR
14:25
не было оно базовым в 2008 ни разу Народ массово брал мониторы с 1680*1050 и это было круто, 1920*1080 было топом А в основном сидели на 1280
Nvidia показала какую RTX графику в реальном времени может визуализировать Quadro RTX 8000
Bojack Horseman
14:25
Еще ничего не вышло, они уже чего-то сравнивают...
Энтузиасты сравнили внешний вид оригинала и ремейка Mafia
Ник Хобо
14:24
Первый триллионер :-)
По мнению аналитиков, капитал главы Amazon – Джеффа Безоса к 2026 году перевалит за 1 триллион долларов
enzolas
14:22
У вас бабки не той системы. 444% должен быть.
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 получат прирост IPC не менее 20%, а также смогут обойти новые процессоры Intel в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем