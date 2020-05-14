Cерверы ASUS занимают верхние строчки рейтинга энергоэффективности бенчмарка SPEC Power® по данным на 16 апреля 2020 года

Cерверы RS720-E9-RS8 на базе платформы Intel и RS500A-E10-PS4 на базе платформы AMD возглавили рейтинг по результатам тестирования с использованием операционных систем Windows Server и Linux.

Технология ASUS Thermal Radar 2.0 снижает энергопотребление системы активного охлаждения за счет автоматической регулировки скорости вращения вентиляторов на основании показаний температурных датчиков.

Технология ASUS Power Balancer автоматически распределяет нагрузку, основываясь на данных мониторинга в реальном времени, что позволяет снизить общее энергопотребление серверной системы.

Компания ASUS, лидер в производстве серверных систем, рабочих станций, и материнских плат для серверов и рабочих станций, объявила о том, что ее серверы возглавили рейтинг по энергоэффективности в бенчмарке SPEC Power® , разработанного некоммерческой организацией Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC, www.spec.org). Для тестирования были отобраны Rack-серверы ASUS RS720-E9-RS8 на базе платформы Intel и RS500A-E10-PS4 на базе платформы AMD, чтобы продемонстрировать превосходное соотношение энергопотребления и производительности на примере обеих платформ. Полученные результаты доказывают высочайшую энергоэффективность серверов ASUS. Тестирование проводилось с использованием самых популярных операционных систем для центров обработки данных – Windows Server и Linux, чтобы максимально приблизить результаты к реальным условиям эксплуатации. Результаты тестирования актуальны на 16 апреля 2020 года.Забота об окружающей среде и снижение энергопотребления – проблемы, набирающие все большую важность в сферах применения и производства серверных систем. С ростом количества центров хранения и обработки данных и повышением вычислительной мощности серверов возникает необходимость снизить энергопотребление без ущерба для производительности. В 2019 году компания ASUS внедрила технологию Thermal Radar 2.0, которая автоматически регулирует скорость вращения вентиляторов, используя показания многочисленных температурных датчиков, что позволяет снизить энергопотребление системы активного охлаждения. С появлением новых процессоров Intel Xeon Scalable 2-го поколения компания ASUS представила новую технологию Power Balancer, позволяющую оптимизировать расход электроэнергии и повысить энергоэффективность серверных систем.Технология ASUS Thermal Radar 2.0 использует показания температурных датчиков (до 56 штук), расположенных как снаружи на фронтальной панели сервера, так и на внутренних компонентах: ЦП, памяти, накопителях NVMe, слотах OCP Mezzanine и подсистеме питания. Это позволяет системе динамически регулировать скорость вращения вентиляторов и повышать ее, только когда это необходимо. Это позволяет значительно (до 36%) сократить энергопотребление системы активного охлаждения и экономить электроэнергию при эксплуатации серверных систем высокой загруженности.Эксклюзивная технология Power Balancer позволяет серверам ASUS автоматически регулировать распределение нагрузки, основываясь на поступающих в реальном времени данных мониторинга. Таким образом снижается общее энергопотребление системы и улучшается соотношение между затратами на содержание серверной инфраструктуры и ее производительностью.Команда инженеров ASUS провела внутреннее тестирование, сравнив работу собственных серверных систем с применением технологии Power Balancer и без нее. Центральный процессор сервера без применения технологии потреблял 130 ватт при загрузке на 80%. Этот же сервер с применением технологии Power Balancer потреблял на 14% меньше электроэнергии при аналогичном уровне производительности. Этот результат наглядно демонстрирует преимущества технологии Power Balancer. Энергопотребление серверных систем ASUS при выполнении многопоточных сценариев снижается благодаря оптимизации тактовой частоты.RS720-E9-RS8 – высокопроизводительный сервер форм-фактора 2U для платформы Intel. Сервер наделен широкими возможностями для организации подсистемы хранения данных. Он поддерживает установку восьми 3,5-дюймовых SATA/SAS дисков, из которых может быть до четырех NVMe-накопителей, Имеет два разъема M.2 (режимы PCIe и SATA), а также восеми слотов PCIe. В качестве дополнительной опции – два отсека для 2,5-дюймовых SATA/NVMe-накопителей. Два блока питания мощностью 850 Вт с сертификацией 80 Plus Titanium отличаются высочайшей энергоэффективностью (КПД до 96%) и позволяют существенно сократить затраты на эксплуатацию центров отработки данных.RS500A-E10-PS4 – компактный сервер в корпусе 1U для платформы AMD EPYC. Он поддерживает установку четырех 3,5- или 2,5-дюймовых SATA/SAS-накопителей с возможностью «горячей» замены и отлично подходит для виртуализации. Сервер отличается экономичным энергопотреблением, что позволяет значительно снизить стоимость эксплуатации центров обработки данных. В одном из вариантов комплектации он использует два блока питания мощностью 650 Вт с функцией резервирования, соответствующие требованиям спецификации 80 Plus Platinum, КПД которых достигает 94%.Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) – некоммерческая организация, главной целью которой является разработка наборов тестов и инструментов, предназначенных для измерения производительности и энергоэффективности компьютерных систем. SPEC занимается не только разработкой бенчмарков, но и оценкой и публикацией результатов, полученных входящими в ассоциацию организациями и сторонними лицензированными разработчиками тестовых пакетов.SPECpower_ssj 2008 – первый стандартизированный тест SPEC, позволяющий оценить соотношение энергопотребления и производительности серверных систем. Первоначальный тест ориентирован на оценку производительности Java-серверов, но в планах – добавление дополнительных нагрузок.Будучи всемирно известным производителем лучших материнских плат, ПК, мониторов, видеокарт и маршрутизаторов, компания ASUS стремится к мировому лидерству в сфере инновационных технологий. Безоговорочно следуя девизу «В поисках невероятного», свыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков в штате компании трудятся над созданием «умных» технологий будущего, приносящих комфорт и радость каждому пользователю. В 2019 году компания ASUS завоевала несколько тысяч престижных международных наград, вошла в рейтинг наиболее уважаемых компаний мира по версии журнала Forbes, в сотню ведущих международных технологических компаний по версии информационно-аналитического агентства Thomson Reuters и в число компаний, вызывающих наибольшее восхищение, по версии издания Fortune.