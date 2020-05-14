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Серверы ASUS возглавляют рейтинг энергоэффективности бенчмарка SPEC Power

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ГЛАВНОЕ
  • Cерверы ASUS занимают верхние строчки рейтинга энергоэффективности бенчмарка SPEC Power® по данным на 16 апреля 2020 года
  • Cерверы RS720-E9-RS8 на базе платформы Intel и RS500A-E10-PS4 на базе платформы AMD возглавили рейтинг по результатам тестирования с использованием операционных систем Windows Server и Linux.
  • Технология ASUS Thermal Radar 2.0 снижает энергопотребление системы активного охлаждения за счет автоматической регулировки скорости вращения вентиляторов на основании показаний температурных датчиков.
  • Технология ASUS Power Balancer автоматически распределяет нагрузку, основываясь на данных мониторинга в реальном времени, что позволяет снизить общее энергопотребление серверной системы.




Компания ASUS, лидер в производстве серверных систем, рабочих станций, и материнских плат для серверов и рабочих станций, объявила о том, что ее серверы возглавили рейтинг по энергоэффективности в бенчмарке SPEC Power® , разработанного некоммерческой организацией Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC, www.spec.org). Для тестирования были отобраны Rack-серверы ASUS RS720-E9-RS8 на базе платформы Intel и RS500A-E10-PS4 на базе платформы AMD, чтобы продемонстрировать превосходное соотношение энергопотребления и производительности на примере обеих платформ. Полученные результаты доказывают высочайшую энергоэффективность серверов ASUS. Тестирование проводилось с использованием самых популярных операционных систем для центров обработки данных – Windows Server и Linux, чтобы максимально приблизить результаты к реальным условиям эксплуатации. Результаты тестирования актуальны на 16 апреля 2020 года.

Технологии ASUS для повышения энергоэффективности

Забота об окружающей среде и снижение энергопотребления – проблемы, набирающие все большую важность в сферах применения и производства серверных систем. С ростом количества центров хранения и обработки данных и повышением вычислительной мощности серверов возникает необходимость снизить энергопотребление без ущерба для производительности. В 2019 году компания ASUS внедрила технологию Thermal Radar 2.0, которая автоматически регулирует скорость вращения вентиляторов, используя показания многочисленных температурных датчиков, что позволяет снизить энергопотребление системы активного охлаждения. С появлением новых процессоров Intel Xeon Scalable 2-го поколения компания ASUS представила новую технологию Power Balancer, позволяющую оптимизировать расход электроэнергии и повысить энергоэффективность серверных систем.

ASUS Thermal Radar 2.0

Технология ASUS Thermal Radar 2.0 использует показания температурных датчиков (до 56 штук), расположенных как снаружи на фронтальной панели сервера, так и на внутренних компонентах: ЦП, памяти, накопителях NVMe, слотах OCP Mezzanine и подсистеме питания. Это позволяет системе динамически регулировать скорость вращения вентиляторов и повышать ее, только когда это необходимо. Это позволяет значительно (до 36%) сократить энергопотребление системы активного охлаждения и экономить электроэнергию при эксплуатации серверных систем высокой загруженности.

ASUS Power Balancer

Эксклюзивная технология Power Balancer позволяет серверам ASUS автоматически регулировать распределение нагрузки, основываясь на поступающих в реальном времени данных мониторинга. Таким образом снижается общее энергопотребление системы и улучшается соотношение между затратами на содержание серверной инфраструктуры и ее производительностью.

Команда инженеров ASUS провела внутреннее тестирование, сравнив работу собственных серверных систем с применением технологии Power Balancer и без нее. Центральный процессор сервера без применения технологии потреблял 130 ватт при загрузке на 80%. Этот же сервер с применением технологии Power Balancer потреблял на 14% меньше электроэнергии при аналогичном уровне производительности. Этот результат наглядно демонстрирует преимущества технологии Power Balancer. Энергопотребление серверных систем ASUS при выполнении многопоточных сценариев снижается благодаря оптимизации тактовой частоты.

Rack-сервер RS720-E9-RS8 с процессорами Intel Xeon Scalable 2-го поколения

RS720-E9-RS8 – высокопроизводительный сервер форм-фактора 2U для платформы Intel. Сервер наделен широкими возможностями для организации подсистемы хранения данных. Он поддерживает установку восьми 3,5-дюймовых SATA/SAS дисков, из которых может быть до четырех NVMe-накопителей, Имеет два разъема M.2 (режимы PCIe и SATA), а также восеми слотов PCIe. В качестве дополнительной опции – два отсека для 2,5-дюймовых SATA/NVMe-накопителей. Два блока питания мощностью 850 Вт с сертификацией 80 Plus Titanium отличаются высочайшей энергоэффективностью (КПД до 96%) и позволяют существенно сократить затраты на эксплуатацию центров отработки данных.

Rack-сервер RS500A-E10-PS4 с процессорами AMD EPYC 7002

RS500A-E10-PS4 – компактный сервер в корпусе 1U для платформы AMD EPYC. Он поддерживает установку четырех 3,5- или 2,5-дюймовых SATA/SAS-накопителей с возможностью «горячей» замены и отлично подходит для виртуализации. Сервер отличается экономичным энергопотреблением, что позволяет значительно снизить стоимость эксплуатации центров обработки данных. В одном из вариантов комплектации он использует два блока питания мощностью 650 Вт с функцией резервирования, соответствующие требованиям спецификации 80 Plus Platinum, КПД которых достигает 94%.

О бенчмарках SPEC

Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) – некоммерческая организация, главной целью которой является разработка наборов тестов и инструментов, предназначенных для измерения производительности и энергоэффективности компьютерных систем. SPEC занимается не только разработкой бенчмарков, но и оценкой и публикацией результатов, полученных входящими в ассоциацию организациями и сторонними лицензированными разработчиками тестовых пакетов.

SPECpower_ssj 2008 – первый стандартизированный тест SPEC, позволяющий оценить соотношение энергопотребления и производительности серверных систем. Первоначальный тест ориентирован на оценку производительности Java-серверов, но в планах – добавление дополнительных нагрузок.

Дополнительные материалы

ASUS Global Press Room: http://press.asus.com
ASUS Global Facebook: http://www.facebook.com/asus
ASUS Global Twitter: http://www.twitter.com/asus
ASUS Business LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/asus-business/
Страница RS500-E9-RS8: https://www.asus.com/Commercial-Servers-Workstations/RS720-E9-RS8/
Страница RS500A-E10-PS4: https://www.asus.com/Commercial-Servers-Workstations/RS500A-E10-PS4/


О компании ASUS

Будучи всемирно известным производителем лучших материнских плат, ПК, мониторов, видеокарт и маршрутизаторов, компания ASUS стремится к мировому лидерству в сфере инновационных технологий. Безоговорочно следуя девизу «В поисках невероятного», свыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков в штате компании трудятся над созданием «умных» технологий будущего, приносящих комфорт и радость каждому пользователю. В 2019 году компания ASUS завоевала несколько тысяч престижных международных наград, вошла в рейтинг наиболее уважаемых компаний мира по версии журнала Forbes, в сотню ведущих международных технологических компаний по версии информационно-аналитического агентства Thomson Reuters и в число компаний, вызывающих наибольшее восхищение, по версии издания Fortune.
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