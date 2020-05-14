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Ситилинк запускает диалоговый интерфейс в Telegram

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«Ситилинк» усиливает омниканальную модель взаимодействия с B2B-аудиторией. Партнерам компании станет доступна опция оперативной коммуникации с персональным менеджером через Telegram. Скорость получения ответа составит от 30 секунд до 2-х минут в зависимости от сложности вопроса.

Новая опция дополнит традиционные каналы коммуникации «Ситилинк» – почта, телефон, форма обратной связи и «Личный кабинет». Это поможет партнерам выбрать удобный способ общения – с учетом индивидуальных предпочтений.

«Согласно проведенному опросу, доля партнеров в сегменте B2B, которые хотят пользоваться современными мессенджерами для решения деловых вопросов, составляет 72%, – поделилась директор по корпоративным продажам «Ситилинк» Елена Шамбер. – Мы видим, что бизнес-аудитория становится все более молодой и технологичной. Средний возраст представителей наших партнеров, осуществляющих закупки для своих организаций, менее 35 лет. Это поколение уже привыкло совершать покупки в Интернете, активно использовать гаджеты. Взаимодействие через Telegram и мессенджеры для них естественно. Мы активно развиваем разные типы инструментов, чтобы быть ближе и удобнее».

В будущем «Ситилинк» планирует внедрить в Telegram чат-бота для моментального ответа на типовые запросы (статус заказа, текущий баланс, резерв заказа, график работы магазина, дата и время доставки) – с последующим перенаправлением на персонального менеджера. Также в планах развитие диалогового интерфейса в мессенджере за счет системы оповещения о специальных предложениях и бонусах, доступных партнеру с учетом его статуса.

Справка

«Ситилинк» – одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года. В инфра

труктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 650 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.

В продуктовом портфеле порядка 800 мировых брендов и 70 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию.

В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также широкий спектр цифровых услуг.

1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019)

2 место в рейтинге Data Insight TOP-100 крупнейших магазинов России E-Commerce Index 2019

8 место в рейтинге Forbes «10 главных продавцов Рунета 2019»
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Сейчас обсуждают

markz0R
11:09
никто не будет ставить такие дорогие и мощные процессоры в офис
Настольным версиям процессоров AMD Renoir будут присущи частоты до 4.45 ГГц
Sj316
11:06
это так не работает. Переход с 1080 на 4к садит производительность не в 4 раза, а примерное ~2.5-3. Так что никаких 60фпс при 1080 не получишь c 1440p30.
Прорыва не произошло - технодемо Unreal Engine 5 в 1440p, 30 к/с и без трассировки лучей
followkenai
11:02
Абсолютно бесполезная статья, никакого смысла в ней нет, к тому же экселевские тесты))
Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super. Май 2020
x.7
11:02
ты все успокоиться не можешь?) а сори, ты это себе отправил, вопросов нет)
Стоимость процессоров Intel Core 10-го поколения оказалась гораздо выше рекомендованных цен – Core i9-10900K за 800 долларов в Европе
warmuza
11:02
Нахера ты вставляешь текст в картинках? Это абсолютно конченое решение.
Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super. Май 2020
Kill You
11:01
Твит был, сами эпики написали, что будет раздача, но, потом удалили пост
Сегодня в Epic Games должна начаться бесплатная раздача GTA V Online Premium Edition
ACDCOVER
10:59
Там ведь киношные 30 кадров. Для любого ролика 24-30 кадров это вполне нормально. Ведь даже фильмы которые мы смотрим они все идут в диапазоне 24-30кадров. В реальной игре ФПС будет совсем другим.
Прорыва не произошло - технодемо Unreal Engine 5 в 1440p, 30 к/с и без трассировки лучей
Денис Тутаев
10:59
судя по тестам мобильных - совсем не сомнительно!
Настольным версиям процессоров AMD Renoir будут присущи частоты до 4.45 ГГц
Юра Репченко
10:58
> Часто даже владельцы процессоров AMD Ryzen покупают себе видеокарту производства NVIDIA. А в чём тут противоречие? Если человек выбирает Нвидиа то это не значит что он такой дурной чтобы выбрать в ...
Новая технология AMD объединяет видеокарту и процессор, ускоряя их работу в 2 раза
unsurpλssed
10:58
а что с кэшем? всего 8 метров? сомнительно
Настольным версиям процессоров AMD Renoir будут присущи частоты до 4.45 ГГц
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