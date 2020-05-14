Ситилинк запускает диалоговый интерфейс в Telegram
«Ситилинк» усиливает омниканальную модель взаимодействия с B2B-аудиторией. Партнерам компании станет доступна опция оперативной коммуникации с персональным менеджером через Telegram. Скорость получения ответа составит от 30 секунд до 2-х минут в зависимости от сложности вопроса.
Новая опция дополнит традиционные каналы коммуникации «Ситилинк» – почта, телефон, форма обратной связи и «Личный кабинет». Это поможет партнерам выбрать удобный способ общения – с учетом индивидуальных предпочтений.
«Согласно проведенному опросу, доля партнеров в сегменте B2B, которые хотят пользоваться современными мессенджерами для решения деловых вопросов, составляет 72%, – поделилась директор по корпоративным продажам «Ситилинк» Елена Шамбер. – Мы видим, что бизнес-аудитория становится все более молодой и технологичной. Средний возраст представителей наших партнеров, осуществляющих закупки для своих организаций, менее 35 лет. Это поколение уже привыкло совершать покупки в Интернете, активно использовать гаджеты. Взаимодействие через Telegram и мессенджеры для них естественно. Мы активно развиваем разные типы инструментов, чтобы быть ближе и удобнее».
В будущем «Ситилинк» планирует внедрить в Telegram чат-бота для моментального ответа на типовые запросы (статус заказа, текущий баланс, резерв заказа, график работы магазина, дата и время доставки) – с последующим перенаправлением на персонального менеджера. Также в планах развитие диалогового интерфейса в мессенджере за счет системы оповещения о специальных предложениях и бонусах, доступных партнеру с учетом его статуса.
Справка
«Ситилинк» – одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года. В инфра
труктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 650 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.
В продуктовом портфеле порядка 800 мировых брендов и 70 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию.
В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также широкий спектр цифровых услуг.
1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019)
2 место в рейтинге Data Insight TOP-100 крупнейших магазинов России E-Commerce Index 2019
8 место в рейтинге Forbes «10 главных продавцов Рунета 2019»
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