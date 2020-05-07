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GeForce NOW: 19 новых игр

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В рамках еженедельных обновлений, в Game Ready драйверы для игрового стримингового сервиса GeForce NOW добавлены профили для 19 новых игр, включая Population Zero, проект Enplex Games. Игра стала доступна в GeForce NOW одновременно с доступностью в Steam.

В России и СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN.RU. Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android.

Список игр включает:
  • Population Zero
  • Age of Conan: Unchained
  • Blood Bowl: Legendary Edition
  • Cube World
  • Darksiders II
  • Door Kickers: Action Squad
  • EARTH DEFENSE FORCE 4.1 The Shadow of New Despair
  • Genesis Alpha One Deluxe Edition
  • Hitman: Blood Money
  • King's Bounty: Warriors of the North
  • Sacred 2 Gold
  • Space Hulk: Deathwing - Enhanced Edition
  • STEINS;GATE
  • Styx: Shards of Darkness
  • The Guild II: Renaissance
  • This Is the Police 2
  • WORMS Armageddon
  • WRC 7 FIA World Rally Championship
  • X3: Terran Conflict






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