GeForce NOW: 19 новых игр
В рамках еженедельных обновлений, в Game Ready драйверы для игрового стримингового сервиса GeForce NOW добавлены профили для 19 новых игр, включая Population Zero, проект Enplex Games. Игра стала доступна в GeForce NOW одновременно с доступностью в Steam.
В России и СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN.RU. Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android.
Список игр включает:
- Population Zero
- Age of Conan: Unchained
- Blood Bowl: Legendary Edition
- Cube World
- Darksiders II
- Door Kickers: Action Squad
- EARTH DEFENSE FORCE 4.1 The Shadow of New Despair
- Genesis Alpha One Deluxe Edition
- Hitman: Blood Money
- King's Bounty: Warriors of the North
- Sacred 2 Gold
- Space Hulk: Deathwing - Enhanced Edition
- STEINS;GATE
- Styx: Shards of Darkness
- The Guild II: Renaissance
- This Is the Police 2
- WORMS Armageddon
- WRC 7 FIA World Rally Championship
- X3: Terran Conflict
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