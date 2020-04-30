Ситилинк: россияне на самоизоляции активно покупают технику для теплого весенне-летнего периода
Эксперты отдела планирования и аналитики «Ситилинк» изучили покупательский спрос в апреле. Несмотря на самоизоляцию, жители России активно готовятся к теплому весенне-летнему сезону. С 1 по 27 апреля 2020 года продажи товаров для работ на дачных участках и отдыха на открытом воздухе продемонстрировали положительную динамику по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Продажи металло- и деревообрабатывающих станков увеличились на 425% (в количестве реализованных единиц), аксессуаров для пневмо- и электроинструментов – на 259% и 159%, соответственно. Генераторов – на 135%. Пневматических шлифовальных машин – на 67%. Цепных пил – на 61%.
Спрос на культиваторы вырос на 118%, на инструменты для сада и огорода – на 110%, на ручные инструменты – на 64%, на садовые насосы – на 39%, на системы полива – на 36%.
Рост покупательской активности в отношении товаров раздела «Электроинструменты и садовая техника» наблюдается с 13 апреля.
Более холодный апрель (по сравнению с прошлогодним) стимулировал спрос на товары категории «Климатическая техника». Продажи тепловых пушек выросли на 150%. Инфракрасных обогревателей – на 97%, масляных радиаторов – на 83%, конвекторов – на 79%. Активный рост спроса наблюдается с 20 апреля.
В ожидании потепления и завершения режима самоизоляции покупатели также стали чаще приобретать товары для спорта и отдыха на открытом воздухе. Например, продажи электровелосипедов выросли на 340%, квадрокоптеров – на 117%.
«Пик спроса на товары трех обозначенных категорий за период пришелся на два дня – 23-24 апреля, - поделился директор по закупкам «Ситилинк» Олег Пчельников. - Несмотря на непростую ситуацию, россияне настроены оптимистично и заблаговременно начали готовиться к теплому весенне-летнему периоду, активно приобретая соответствующую технику и электронику».
Справка
«Ситилинк» – одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года.
В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 640 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.
В продуктовом портфеле более 700 мировых брендов и 65 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию.
В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги.
1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019). 8 место в рейтинге «10 главных продавцов Рунета» по версии Forbes.
По итогам финансового года (апрель 2019 – март 2020) оборот компании составил 102,8 млрд рублей (с учетом НДС).
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