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Бета-версия Minecraft с RTX для Windows подарит потрясающие впечатления миллионам геймеров

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Миллионы любителей Minecraft, самой популярной игры в мире, смогут получить еще больше визуального удовольствия от игры с выходом на этой неделе открытой бета-версии Minecraft с RTX с реалистичными тенями, освещением и более сочными цветами.



“Вместе со студией Mojang мы добавили в Minecraft трассировку лучей и алгоритмы на базе искусственного интеллекта. Результат получился просто потрясающим, - говорит Джефф Фишер (Jeff Fisher), старший вице-президент по геймингу в NVIDIA. – Любители игры во всем мире находятся в предвкушении новых возможностей в игре, а мы с нетерпением ждем результатов их творчества”.

В четверг, 16 апреля, начиная с 20:00, любители Minecraft на Windows 10 смогут загрузить бета-версию долгожданного бесплатного обновления, чтобы раскрыть новые возможности графики с помощью трассировки лучей, реалистичных материалов и технологии сглаживания NVIDIA DLSS 2.0.

NVIDIA откроет для игроков шесть новых миров, которые можно будет бесплатно загрузить из магазина Minecraft, чтобы посмотреть, как изменится мир при использовании трассировки лучей в реальном времени.

“Minecraft с RTX – это абсолютно новый виток развития игры, - говорит Сакс Перссон (Saxs Persson), креативный директор по Minecraft в Microsoft. - Суть Minecraft проста и заключается в строительстве с помощью блоков. Графические процессоры GeForce RTX делают мир Minecraft намного реалистичнее благодаря реалистичным световым эффектам, теням, отражениям, преломлениям и не только”.

Трассировка лучей приходит в Minecraft

NVIDIA, Microsoft и разработчик игры Mojang Studios добавили в версию для Windows 10 один из алгоритмов трассировки лучей, известный как Path Tracing. Он имитирует распространение света в сцене и представляет собой унифицированную модель расчета освещения для различных типов эффектов, которые раньше рассчитывались отдельно с помощью растеризации или гибридного рендеринга. Эффекты включают следующие:
  • прямой свет от солнца, неба и различных источников;
  • реалистичные жесткие и мягкие тени;
  • эмиссионный свет от поверхностей, таких, как светящийся камень и лава;
  • глобальное освещение;
  • отражения от воды и металлических поверхностей;
  • прозрачные материалы, такие, как витражное стекло, вода и лед с отражениями и преломлением лучей;
  • объемный туман и световые колодцы.
Трассировка лучей была добавлена в Minecraft с помощью стандартного в индустрии API Microsoft DirectX 12 Ultimate. NVIDIA GeForce RTX™ - это единственные графические процессоры, обладающие специальными ядрами для ускорения трассировки лучей в реальном времени.

Новая система физических материалов

Строительные блоки в Minecraft теперь имеют свойства, имитирующие реальную жизнь— это техника известна как physically based rendering (PBR). Она позволяет задать такие свойства материалов, как эмиссионность, шероховатость, глубину и металлический блеск. На основе этих параметров методом трассировки лучей рассчитываются отражения, преломления, полупрозрачность, прозрачность и глобальное освещение, открывающие новые возможности в мире Minecraft.

Алгоритмы искусственного интеллекта для повышения качества изображения в Minecraft

Minecraft с RTX поддерживает технологию интеллектуального сглаживания NVIDIA DLSS 2.0. Она работает с помощью тензорных ядер и представляет собой нейросеть глубокого обучения, которая повышает производительность и улучшает четкость картинки в играх. Данная технология повышает производительность более чем в 1.7 раза, позволяя полноценно отрисовывать лучи в игре Minecraft с RTX.

Шесть новых великолепных миров Minecraft для строительства и исследований

К выходу открытой бета-версии Minecraft с RTX NVIDIA также подготовила шесть новых миров, созданных в соавторстве с самыми яркими разработчиками игры, чтобы продемонстрировать замечательные возможности трассировки лучей и PBR текстур. Эти разработчики были выбраны благодаря своим фантастическим творениям в Minecraft.

“То, что Minecraft с RTX привнесло в игру, просто лишает дара речи, - говорит RazzleberryFox, генеральный директор Razzleberries, партнер-учредитель и лидер на рынке Minecraft. - Новое измерение, подаренное этими невероятными эффектами, заряжает нас новой творческой энергией и позволяет создавать новые, ранее невозможные миры в Minecraft”.

Шесть новых миров можно будет загрузить бесплатно в магазине Minecraft:
  • Водные приключения с RTX (Aquatic Adventure RTX) от Dr_Bond
  • Цвет, свет и тени с RTX (Color, Light and Shadow RTX) от PearlescentMoon
  • Хрустальный дворец с RTX (Crystal Palace RTX) от GeminiTay
  • Остров фантазий с RTX (Imagination Island RTX) от BlockWorks
  • Неоновый район с RTX (Neon District RTX) от Elysium Fire
  • Мир храмов и идолов с RTX (Of Temples and Totems RTX) от Razzleberries
Дополнение Minecraft с RTX будет доступно бесплатно для владельцев Minecraft на Windows 10. Игрокам нужно подписаться на бета-версию Minecraft Windows 10 RTX через Xbox Insider Hub 16-го апреля. Бета-миры станут доступны для загрузки в магазине Minecraft с 16-го апреля. Геймерам понадобится GPU GeForce RTX 2060 и выше и новейший Game Ready драйвер NVIDIA.

Мир Minecraft, отрисованный в реальном времени с RTX-ускоренной трассировкой лучей, физически корректными материалами и NVIDIA DLSS 2.0, можно увидеть в новом трейлере и скриншотах от NVIDIA. Больше материалов, видео и скриншотов доступны на пресс-сайте www.nvidia-press.com.



О Minecraft

Minecraft является самой продаваемой игрой в истории: в нее играют свыше 112 миллионов игроков на всех платформах, и в мире продано свыше 176 миллионов копий. Через широкую линейку потребительских продуктов, игровые обновления, магазин Minecraft и потрясающий контент, создаваемый сообществом майнкрафтеров, игра продолжает покорять сердца новых игроков. Minecraft – это игра про строительство и приключения, и мы рады появлению новых уровней, таких как Minecraft Dungeons и Minecraft Earth. Minecraft: Education Edition – это специальная версия игры, предназначенная для школ и образовательных учреждений, которые поддерживают новые методы обучения в широком спектре предметов - от программирования до химии.

Игра Minecraft доступна на 20 платформах: Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Fire TV, Windows, Mac OS, Windows 10, Linux, iOS, Windows 10 Mobile, Android, Kindle Fire, Oculus Rift, Gear VR, Windows MR, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation Vita, Wii U, Nintendo 3DS (включая New Nintendo 3DS).
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