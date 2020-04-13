В Ситилинк акция в поддержку корпоративных клиентов
В «Ситилинк» для корпоративных клиентов проводится федеральная акция «РасPROдажа». До 30 апреля привлекательная стоимость действует на более чем 350 популярных товаров* офисной техники, мебели и канцелярии.
Это компьютеры, моноблоки, мониторы, программное обеспечение, наушники, гарнитуры, колонки, клавиатуры и мыши, а также сканеры, плоттеры, принтеры для печати наклеек, экраны для проекторов, демонстрационное оборудование и др.
Так, компьютер IRU Home 120 (AMD E1 2500) доступен за 12 290 рублей, монитор AOC Value line I2480SX – за 8 490 рублей, а офисное приложение Microsoft Office для дома и бизнеса 2019 – за 18 590 рублей.
«В поддержку корпоративных клиентов в этот особый период мы запустили акцию с традиционно востребованными товарами. Скидка на них до конца месяца 25%», – поделился директор по маркетингу «Ситилинк» Александр Дедов.
Сегодня в компании есть опция доставки заказов на дом, предусматривающая соблюдение санитарно-гигиенических норм. Все точки сети функционируют в режиме пунктов выдачи заказов с усиленными мерами санитарно-гигиенической безопасности. На территории ПВЗ размещены памятки для сотрудников и покупателей по правилам предосторожности.
«Ситилинк» напоминает, что в связи с особым режимом в ПВЗ не допускается одновременное нахождение более одного получателя. При взаимодействии сотрудников и покупателей рекомендуется расстояние не менее 1,5 метров. Пространство перед ПВЗ обеспечено специальной разметкой для соблюдения нужной дистанции. При оплате заказов рекомендовано использовать бесконтактные способы платежей.
Справка
«Ситилинк» – одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года.
В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 640 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.
В продуктовом портфеле более 700 мировых брендов и 65 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию.
В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги.
1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019). 8 место в рейтинге «10 главных продавцов Рунета» по версии Forbes
*Количество товаров ограничено.
Подробнее об организаторе акции, сроках, правилах и условиях ее проведения, количестве участвующих товаров, смотрите на странице: https://www.citilink.ru/promo/prosale/
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