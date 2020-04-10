Ситилинк - единственный специализированный ретейлер электроники и бытовой техники в ТОП-3 E-Commerce Index
«Ситилинк» занял вторую позицию рейтинга крупнейших магазинов России E-Commerce Index по версии аналитического агентства Data Insight. В ТОП-3 лидеров рейтинга по итогам 2019 года «Ситилинк» стал единственным интернет-магазином, который специализируется на реализации электроники и бытовой техники.
Ключевым показателем ранжирования стал оборот компаний, сгенерированный через онлайн-продажи. Показатель в «Ситилинк» увеличился с 73,2 млрд в 2018 году до 90,4 млрд рублей в 2019 году.
«Последние 3 года мы успешно удерживаем вторую позицию среди крупнейших российских магазинов по объему онлайн-продаж. В этом году мы стали единственным интернет-магазином в ТОП-3, составив конкуренцию крупнейшим маркетплейсам страны, – поделился Михаил Замыцкий, директор по развитию «Ситилинк». – Мы всегда ориентировались на онлайн и были игроком рынка e-commerce. Динамичные темпы роста ключевых показателей компании говорят о том, что мы выбрали верную стратегию. Несмотря на усиление конкуренции на рынке, наша бизнес-модель позволяет нам сохранять доступные цены на товары при широком ассортименте и большом количестве моделей в наличии. Над этим трудится вся наша большая команда. Эта достижение - результат общей непрерывной работы по всем бизнес-направлениям».
Справка
«Ситилинк» – одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года.
В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 640 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.
В продуктовом портфеле более 700 мировых брендов и 65 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию.
В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги.
1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019). 8 место в рейтинге «10 главных продавцов Рунета» по версии Forbes.
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