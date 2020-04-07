NVIDIA поддержит международный конкурс-выставку "Искусство 3D графики". Прием заявок продлен до конца мая
NVIDIA поддержит международный конкурс-выставку “Искусство трехмерной графики”.
Выставка-конкурс «Искусство трехмерной графики», организованная Государственным Русским Музеем и компанией RebusFarm, - это первое международное событие подобного формата, которое пройдет в России. Лучшие произведения современных 3D-художников и дизайнеров, с презентацией авторов и их концепций, впервые будут представлены широкой публике в классическом музейном пространстве Мраморного дворца Русского музея в Санкт-Петербурге.
В 2020 году Государственный Русский музей отмечает 125-летие со дня своего основания. Выставка «Искусство трехмерной графики» станет одним из основных мероприятий юбилейного года, куда приглашены мастера трехмерной графики, призеры международных конкурсов и начинающие художники со всего мира.
Во время конкурса, предваряющего выставку, авторитетное международное жюри, состоящее из профессиональных экспертов в области классического и современного искусства, определит победителей в следующих номинациях: “Архитектура”, “Окружающая среда”, “Персонажи”, “Транспортные средства”, “Животный мир”, “Искусство”, “Мир будущего и ИИ” (спецкатегория NVIDIA), “Свободная тема”.
Image courtesy of Vladyslav Otsiatsia
Лучшие 3D-произведения, отобранные на конкурсной основе, будут представлены на выставке в Мраморном дворце, а победители конкурса - награждены призами. Работы участников проекта войдут в итоговый каталог, который выпустит Русский музей к открытию экспозиции.
Image courtesy of Pavels Birmanis.
Вот уже более 20 лет NVIDIA находится в авангарде искусства и науки 3D графики, разрабатывая платформы и технологии, которые обеспечивают CG художников всеми необходимыми инструментами для реализации самых смелых идей.
В прошлом году компания представила миру новый класс устройств – ноутбуки и персональные системы NVIDIA RTX STUDIO, которые позволяют всем, кто работает с контентом, обеспечить ускорение рабочих процессов и повышение рабочей продуктивности. На сегодняшний день более 45 приложений для работы с контентом, начиная от 3D рендеринга и заканчивая редактированием видео в реальном времени, получили значительное ускорение на графических процессорах NVIDIA RTX. Специальная драйверная программа NVIDIA STUDIO отслеживает обновления приложений, чтобы в момент выхода обновлений, пользователи ПК и ноутбуков RTX STUDIO были во всеоружии. Драйверы STUDIO также проходят дополнительное тестирование на стабильность работы, в том числе в условиях рабочего конвейера из нескольких приложений.
Image courtesy of Nicholas Lim.
Прием заявок на участие в конкурсе открыт до конца мая 2020.
Подробнее – на сайте конкурса.
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