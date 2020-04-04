Game Ready в GeForce NOW – в фокусе индии-игры
NVIDIA уже давно оказывает поддержку инди-разработчикам игр в рамках программы Indie Spotlight, а теперь такую возможность дает и инициатива GeForce NOW. На этой неделе в сервисе GeForce NOW появилась Game Ready поддержка для нескольких новых игр, среди которых и отличные инди-проекты.
На этой неделе TaleWorlds Entertainment выпустили Mount & Blade II: Bannerlord для ПК с возможностью стриминга через GeForce NOW. Игра получила отличные отзывы, мгновенно став одной из самых популярных. Сейчас она доступна с 10% скидкой в Steam.
Вчера в GeForce Now появилась еще одна игра - Mount & Blade: With Fire and Sword, одна вошла в ТОП10 новинок этой недели.
Полный список инди-релизов, которые теперь поддерживаются в GeForce NOW (в России GFN.RU):
- Draganronpa 2: Goodbye Despair от Spike Chunsoft
- Dwarrows от Lithic Entertainment
- Jack Orlando: Director's Cut и Knights and Merchants от Topware Interactive
- Mount & Blade II: Bannerlord и Mount & Blade: With Fire and Sword от TaleWorlds
- Postal 2 от Running with Scissors
- Speed Runners от tinyBuild
- The Cycle от Yager
- Tropico 5 от Kalypso Media
Напоминаем, что GFN.RU, партнер глобального альянса GeForce NOW, поддерживает всех, кто остался дома, и дает бесплатный месяц игры всем новым пользователям. Для подключения к сервису достаточно только регистрации на www.gfn.ru. Играть в требовательные ПК-игры в сервисе можно практически с любого устройства – в том числе со слабого ПК, компьютеров Mac, телевизоров и телефонов на ОС Android, включая медиаплеер NVIDIA SHIELD TV.
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