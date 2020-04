Графика вне конкуренции: видеокарта GeForce RTX™ 2080 SUPER с частотой графического процессора до 1560 МГц (при энергопотреблении 150 Вт) в сочетании с технологией ROG Boost гарантирует трехзначную частоту смены кадров в играх

Москва, Россия, 2 апреля 2020 года — ASUS Republic of Gamers (ROG) представляет специальную версию игрового ноутбука Strix SCAR 17 с дисплеем, поддерживающим частоту обновления до 300 Гц и время отклика 3 мс. Установленная в этом ноутбуке видеокарта NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 SUPER гарантирует графическую производительность наивысшего киберспортивного уровня.Скорость – самое важное качество для киберспорта. Порой победу от поражения отделяют лишь доли секунды. Чтобы соревноваться на самом высоком уровне, необходима игровая машина с соответствующими скоростными характеристиками. Аппаратная комплектация ноутбука ROG Strix SCAR 17 позволяет наслаждаться абсолютно плавным игровым процессом на 17,3-дюймовом экране с графикой превосходного класса.Для победы в киберспорте важна каждая деталь. Экран ноутбука ROG Strix SCAR 17 поддерживает сверхвысокую частоту обновления, но, чтобы вовремя поставлять кадры для достижения максимального FPS, нужен мощный графический процессор. Поэтому в ноутбуке ROG Strix SCAR 17 установлена видеокарта GeForce RTX 2080 SUPER. Благодаря в том числе усовершенствованной системе охлаждения тактовая частота этого графического процессора с помощью функции ROG Boost в режиме Turbo может достигать 1560 МГц (при энергопотреблении 150 Вт), что значительно превосходит возможности стандартной версии видеокарты GeForce RTX 2080.Используя революционную микроархитектуру Turing и платформу разработки приложений RTX, новые видеокарты делают возможным использование недоступных ранее методов визуализации, сочетающих трассировку лучей в режиме реального времени, искусственный интеллект и программируемые шейдеры. Эта комбинация позволяет получить максимально реалистичное отображение освещения, отражений и теней, значительно превышающее по качеству традиционные способы рендеринга.От видеокарты зависит, сколько кадров в секунду система способна произвести, но максимальная частота смены кадров на экране зависит и от характеристик самого дисплея. ROG – лидер в производстве дисплеев с высочайшей частотой обновления. В 2016 году мы впервые преодолели барьер в 60 Гц, снабдив игровой ноутбук дисплеем с частотой обновления 120 кадров в секунду, затем планка поднялась до 144 Гц и еще выше – до 240 Гц – в настольных мониторах. ROG стал первым брендом, оснастившим игровой ноутбук экраном с частотой обновления 300 Гц – модель ROG Strix SCAR III была отмечена премией за инновации выставки CES 2020. Теперь аналогичную частоту обновления экрана – 300 Гц – получил геймерский ноутбук ROG Strix SCAR 17. Более высокая частота обновления позволяет не только наслаждаться абсолютно плавным изображением в играх, но и дает преимущество в несколько миллисекунд, чтобы успеть отреагировать на происходящее в игре, а зачастую именно доли секунды решают судьбу боя или целого киберспортивного турнира.Высокая скорость отклика – 3 мс – уменьшает размытие быстро движущихся объектов на экране и позволяет точнее прицеливаться.Этот невероятный 17,3-дюймовый дисплей заключен в ультратонкую рамку, благодаря которой экранное пространство выглядит еще просторнее, а корпус устройства остается компактным – относительная площадь экрана составляет 81,5%.Многие геймеры используют ноутбук не только для игр, но и для работы, потоковых видеотрансляций и создания медиаконтента. Новейший восьмиядерный процессор Intel Core i9-10980-HK 10-го поколения, установленный в ноутбуке ROG Strix SCAR 17 справляется с задачами любой сложности. Тактовая частота этого процессора достигает до 5,3 ГГц на каждом ядре, а шестнадцать исполняемых потоков гарантируют быструю многозадачную работу с ресурсоемкими приложениями.В аппаратную комплектацию ноутбука ROG Strix SCAR 17 также входят 32 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR4-3200. Эти модули значительно превосходят по скорости стандартную для процессоров Core 10-го поколения тактовую частоту памяти 2933 Гц, что обеспечивает высочайшую производительность системы в многозадачном режиме. Профессионалы могут продуктивнее трудиться над мультимедийным контентом, а геймеры – с комфортом играть, общаясь параллельно в командном чате и транслируя игровой процесс через интернет.В ноутбуке ROG Strix SCAR 17 пара твердотельных накопителей с современными интерфейсами NVM Express® (NVMe®) объединена в массив RAID 0, что дополнительно сокращает время загрузки игр и других приложений. Также имеется возможность установки третьего накопителя, чтобы увеличить общий объем памяти для хранения данных.В конструкции ноутбука ROG Strix SCAR 17 предусмотрено все для удобного апгрейда: разъемы для накопителей и памяти удобно расположены под нижней крышкой, а у самой крышки есть специальный подпружиненный винт, облегчающий ее снятие. Кроме того, защелки стали меньше, но вместе с тем прочнее, что позволяет раскрыть ноутбук, не повреждая корпус.Специальная версия ноутбука ROG Strix SCAR 17 получила уникальную систему охлаждения, чтобы поддерживать производительность таких мощных компонентов, как видеокарта GeForce RTX 2080 SUPER, на высочайшем уровне. По сравнению с другими моделями в ней используются четыре радиатора вместо обычных трех, а количество радиаторных ребер в специальной версии увеличено до 284, при этом общая площадь теплорассеивания составила 178,125 мм2, а корпус увеличен в высоту на 1,4 мм, чтобы вместить более массивные элементы системы охлаждения.В остальном же охлаждение этой модели повторяет зарекомендовавшую себя систему, применяемую в других 17-дюймовых ноутбуках ROG Strix. Например, редко встречающийся в других устройствах термоинтерфейс из жидкого металла используется во всех ноутбуках ROG, оснащенных процессорами Intel Core 10-го поколения. Жидкометаллический термоинтерфейс отличается превосходной теплопроводностью, однако он проводит и электричество, а к тому же, имеет более жидкую консистенцию, чем стандартная термопаста. Нанесение жидкого металла – сложный процесс, требующий аккуратности, чтобы не допустить его попадания на другие компоненты. В промышленном производстве ноутбуков он обычно не используется, однако специально для ROG было разработано высокоточное оборудование, позволившее автоматизировать процесс нанесения жидкометаллического термоинтерфейса с хирургической точностью.Запатентованная технология автоматического нанесения жидкометаллического термоинтерфейса включает создание защитного барьера, препятствующего растеканию термопасты в процессе эксплуатации устройства. Впервые жидкий металл был применен специалистами ROG в термоинтерфейсе лимитированной серии ROG Mothership, теперь же эта технология доступна для более широкого круга пользователей. В модели ROG Strix SCAR 17 такое охлаждение процессора помогает поддерживать его высочайшую производительность и достигать тактовой частоты до 5,3 ГГц на каждом ядре, не перегружая при этом систему активного охлаждения. Результат – более высокая производительность при более тихой работе – даже в режиме Turbo вентиляторы производят шум не громче 50 дБ.Особая конструкция вентиляторов помогает им подавать внутрь корпуса больше холодного воздуха. Лопасти этих вентиляторов созданы из жидкокристаллического полимера, они гораздо тоньше обычных, но достаточно прочны, чтобы вращаться на высокой скорости, а для еще большего усиления воздушного потока их число у каждого вентилятора увеличено до 83 штук. Шесть тепловых трубок, обслуживающих графический и центральный процессоры, соединены со специальной пластиной-теплораспределителем, которая не только предотвращает перегрев этих чипов, но и удерживает на безопасном уровне температуру элементов системы питания. Для отвода тепла от горячих компонентов используются радиаторы, состоящие из медных ребер толщиной всего 0,1 мм. Благодаря малой толщине стало возможным увеличить их число и общую площадь теплорассеивания, а сопротивление воздушным потокам, напротив, снизить. Пыль и мелкие частицы выводятся из корпуса по специально сконструированным туннелям в кожухах вентиляторов и не накапливаются на ребрах радиаторов и лопастях вентиляторов.Во время длительных игровых сессий внутренние компоненты ноутбука могут сильно нагреваться, и пользоваться клавиатурой становится некомфортно. Для устранения этой проблемы воздушные потоки в корпусе модели ROG Strix SCAR 17 распределены таким образом, чтобы вентилятор обдувал снизу область клавиш WASD, уменьшая температуру поверхности на 14% по сравнению с обычными моделями игровых ноутбуков.Игровой ноутбук может использоваться для решения широкого спектра задач, и система охлаждения модели ROG Strix SCAR 17 адаптируется в соответствии с этими задачами. Она автоматически переключается между несколькими режимами, отличающимися по параметрам производительности и уровню шума. Для ежедневной работы и развлекательных приложений предназначен бесшумный режим Silent. Сбалансированный режим (Balanced) предлагает оптимальное сочетание скорости вращения вентиляторов и производительности устройства и отлично подходит для игр. В режиме Turbo вентиляторы вращаются на максимальной скорости, обеспечивая максимальную производительность и плавный игровой процесс даже в самых «тяжелых» играх и ресурсоемких приложениях. В приложении ROG Armoury Crate пользователь также может создавать собственные сценарии работы системы охлаждения, которые будут активироваться при запуске определенных приложений.В разработке концепции дизайна ноутбука Strix SCAR 17 принимали участие специалисты BMW Designworks Group. В результате этого сотрудничества была создана особая форма корпуса, перекликающаяся с концептом Face Off, ключевым элементом которого стал характерный каскад радиаторов на задней панели, получивший название 3D Flow Zone, и ассиметричный вырез под дисплеем, способствующий беспрепятственному прохождению воздушных потоков.В ноутбуке ROG Strix SCAR 17 воплощен еще один элемент концепции дизайна, разработанной совместно с BMW Designworks Group, – это Keystone II, усовершенствованная технология, представленная впервые в прошлом году в модели ROG Strix SCAR III.Брелок Keystone II с интерфейсом NFC вставляется в специальный слот на боковой панели ноутбука и не только служит декоративным элементом в дизайне устройства, но и имеет множество практических функций.При его подключении автоматически загружается пользовательский профиль с настройками, библиотека игр или запускаются определенные приложения. При извлечении брелока ноутбук может мгновенно переходить в режим «невидимки» – сворачивать все окна, отключать звук и выходить из учетной записи Windows. Функция Cloud Profile активирует персональные настройки пользователя из учетной записи ROG ID на всех совместимых устройствах. Более того, брелок Keystone II может открывать доступ к скрытому диску, предназначенному для хранения конфиденциальных файлов, дополнительно зашифрованных с помощью соответствующей функции операционной системы Windows 10 Pro.Подсветка RGB придает особый шик оформлению ноутбука ROG Strix SCAR 17. Светодиодная полоска элегантно подчеркивает фронтальную и боковые линии основания корпуса, перекликаясь с подсвеченным логотипом на крышке. С помощью технологии Aura Sync можно синхронизировать подсветку ноутбука со подсветкой Aura других компонентов геймерской системы, задав единое настроение всей игровой станции.Приложение ROG Aura Creator предлагает еще более продвинутый уровень настройки светодиодного оформления, включая индивидуальную подсветку клавиш и создание сложных эффектов и сценариев подсветки. Например, можно подсветить определенные сочетания клавиш, используемые в играх или рабочих приложениях. Выбранный профиль подсветки даже может автоматически активироваться при запуске определенных игр или приложений.Клавиатура ноутбука ROG Strix SCAR 17 выполнена по стандартам обычных клавиатур для стационарных компьютеров. Область корпуса под запястьями покрыта особой приятной на ощупь текстурой, предотвращающей появление пятен и отпечатков пальцев, чтобы ноутбук всегда выглядел как новый.Для управления громкостью и отключения микрофона во время игры предусмотрены удобные горячие клавиши. Эксклюзивная технология Overstroke позволяет увеличить такой важный для геймеров параметр, как число действий в минуту, за счет более раннего срабатывания клавиши. Нажатие каждой клавиши ноутбука обрабатывается независимо от остальных, а это значит, что клавиатура способна корректно зарегистрировать любое число одновременных нажатий. Переключатели клавиатуры отличаются прочностью и долговечностью, они рассчитаны на ресурс в 20 миллионов нажатий.Ноутбук ROG Strix SCAR 17 оснащается модулем Intel новейшего стандарта WiFi 6 (Gig+, стандарт 802.11ax), позволяющим получать по беспроводному соединению скорость, сопоставимую с проводным подключением. Кроме того, этот стандарт отличается высокой эффективностью в условиях загруженных сетей с большим количеством подключенных устройств и обеспечивает низкую латентность, что немаловажно для динамичных онлайн-игр и голосового общения.Чтобы поддерживать максимально качественное соединение, в ноутбуке ROG Strix SCAR 17 модуль новейшего стандарта WiFi 6 дополнен эксклюзивной технологией RangeBoost. Стены, мебель и другие преграды могут препятствовать прохождению беспроводного сигнала. Эта технология позволяет автоматически выбирать из четырех встроенных антенн ноутбука ту пару, которая обеспечит наилучший сигнал в текущих условиях. Благодаря этому зона покрытия увеличивается до 30% и улучшается стабильность беспроводного сигнала.Для проводного подключения на задней панели ноутбука предусмотрен разъем контроллера Gigabit Ethernet, обеспечивающий высокую скорость и минимальную латентность, что особенно важно для многопользовательских онлайн-игр.Для подключения игровой периферии ноутбук предлагает один высокоскоростной порт USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой режима DisplayPort 1.4 и технологии G-Sync. Для вывода изображения формата 4K с частотой 60 Гц на внешний монитор или телевизор имеется интерфейс HDMI 2.0b, а три порта USB 3.2 Gen1 Type-A послужат для подключения мыши, игрового джойстика и внешнего накопителя.Для подключения игровой гарнитуры в ноутбуке ROG Strix SCAR 17 предусмотрен стандартный 3,5-мм аудиоразъем. Кроме того, ноутбук наделен высококачественной аудиосистемой, состоящей из пары направленных в стороны динамиков и интеллектуального усилителя, который обеспечивает минимальное количество искажений даже на максимальной громкости, при этом регулировка выходной мощности динамиков защищает их от перегрузки. Результат – чистое звучание с увеличенным динамическим диапазоном и мощными басами.Republic of Gamers («Республика Геймеров») – это принадлежащий компании ASUS бренд, под которым на рынок выходят геймерские продукты самого высокого уровня. Созданный в 2006 году, он охватывает множество продуктовых категорий, в том числе материнские платы, видеокарты, ноутбуки, стационарные компьютеры, мониторы, звуковое оборудование, маршрутизаторы и различные периферийные устройства. С брендом ROG компания ASUS активно участвует в жизни мирового геймерского сообщества, выступая спонсором крупнейших киберспортивных турниров. С помощью устройств серии ROG, которые являются популярнейшим выбором среди геймеров и энтузиастов по всему миру, установлены сотни рекордов оверклокинга. Всю информацию о ROG можно найти на сайте http://rog.asus.com