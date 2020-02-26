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Ситилинк и Mobilidi сообщают о начале сотрудничества по продажам смартфонов Lenovo в России

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Благодаря партнерству компаний в «Ситилинк» стала доступна полная продуктовая линейка смартфонов Lenovo, а также сопутствующих аксессуаров международного бренда. Это 7 наименований техники разных ценовых сегментов. От 4 990 до 17 990 рублей.

«В прошлом году доля смартфонов производителей из Китая на российском рынке выросла на 35%. Сегодня, по нашим оценкам, она составляет порядка 45%, – отметила Наталья Селихова, руководитель отдела закупок цифровой техники «Ситилинк». – Мы длительное время сотрудничаем с Lenovo по разным товарным категориям и видим, что покупатель доверяет продукции бренда. Поэтому приняли решение вернуть в портфель компании смартфоны Lenovo».

«На реализацию партнеру мы передали 30% объема текущей закупки. Это порядка 20 000 единиц, – поделился руководитель отдела онлайн-продаж Mobilidi Грачев Денис. – Развитая собственная инфраструктура позволит ретейлеру осуществлять продажи мобильных устройств в соответствии с высокими стандартами бренда Lenovo».

Компания ООО МОБИЛИДИ (Mobilidi) – ведущий дистрибьютор потребительской электроники всемирно известных китайских производителей. В 2019 году Mobilidi подписала соглашение об эксклюзивной дистрибуции мобильных устройств с штаб-квартирой Lenovo. Является представительством RDC GROUP в России и странах бывшего СССР.

Компания МОБИЛИДИ под слоганом «Интегрированный • Креативный» разработка интегрированного бизнес-сервиса и электронной коммерции.

RDC GROUP была основана в 2007 году под девизом «Взаимосвязь идей • инновационно». Группа компаний включает в себя множество дочерних компаний из разных областей бизнеса, в том числе производство и дистрибьюцию цифровых устройств и аксессуаров.

RDC GROUP — международная компания, базирующаяся в различных странах (включая область Северной и Латинской Америки — базирующаяся в США, Европа & область СНГ — базирующаяся в России, Ближний Восток и Африка — базирующаяся в Гонконге и ОАЭ и Азиатско-Тихоокенская область — базирующаяся в Гонконге и Китае).

Штаб-квартира RDC размещается в Гонконге, а отдел разработок и исследований — в глобальном производственном центре Шэньчжэнь Китая.

«Ситилинк» – одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года.

В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 640 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.

В продуктовом портфеле более 700 мировых брендов и 65 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию.

В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги.

1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019). 8 место в рейтинге «10 главных продавцов Рунета» по версии Forbes.
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