Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Трудоголики AeroCool: две новых модели блоков питания, которые удивляют работоспособностью

+
RTX 2080 по цене 2070 Super - слив начался!
Знаменитая 2060 EVGA KO на базе GPU RTX 2080 в продаже
Распродажа i9 9900K - кардинально дешевле чем везде
Gigabyte RTX 2070 в Регарде резко дешевле чем везде

Компания AeroCool Advanced Technologies (AAT), один из ведущих мировых производителей корпусов, блоков питания, аксессуаров и периферии для компьютеров, представляет две новых модели компьютерных блоков питания AeroCool AERO: WHITE и BRONZE. Это надежные, доступные и эффективные модели, главными отличительными особенностями которых стал высокий коэффициент КПД, возможность выбрать БП с мощностью, подходящей под конфигурацию ПК и оснащение японскими конденсаторами.

AeroCool AERO WHITE

AeroCool AERO WHITE — простой, доступный и надежный блок питания с интересным ячеистым дизайном, который одновременно хорошо выглядит и замечательно пропускает воздушные потоки. Блоки питания AERO WHITE соответствуют стандарту 80 Plus, что гарантирует высокий КПД и качественную работу. AeroCool AERO WHITE обладает встроенной электрозащитой от скачков напряжения, коротких замыканий и других неполадок. Вдобавок, блок питания AeroCool AERO WHITE оснащен 120-мм вентилятором с регулируемой скоростью вращения — поэтому он тихий и нагревается в работе не выше 40 °C.



В продажу поступают модели WHITE с мощностью 500 Вт, 550 Вт, 600 Вт, 650 Вт и 700 Вт. Все они укомплектованы мягкими плоскими кабелями, которые удобно прокладывать, и которые не перекрывают собой движение воздушных потоков.

AeroCool AERO BRONZE

«Бронза» — это по-прежнему недорогая, но вместе с тем более продвинутая версия блока питания AeroCool AERO WHITE. Она отличается большей надежностью и электробезопасностью, а также более высоким КПД. AeroCool AERO BRONZE прошел сертификацию по стандарту 80 PLUS BRONZE, что гарантирует коэффициент мощности до 90% и означает высокую степень надежности в работе.

Также AeroCool AERO BRONZE обладает рядом полезных усовершенствований. Если WHITE совместима с материнскими платами формата ATX12V Ver.2.4, то BRONZE работает и с более свежими конфигурациями, вплоть до ATX12V Ver.2.52. Также в «бронзовом» блоке питании реализован встроенный преобразователь входящего напряжения формата DC-to-DC, что повышает электробезопасность устройства.

AeroCool AERO BRONZE поступает в продажу в следующих конфигурациях мощности: 500 Вт, 550 Вт, 600 Вт, 650 Вт, 700 Вт и 750 Вт. В старших моделях, мощностью от 700 Вт, предусмотрен двойной процессорный коннектор для совместимости с топовым процессорами AMD Ryzen.

Цена и доступность

Блоки питания AeroCool AERO WHITE и BRONZE поступает в российскую розницу с февраля 2020 года по нижеследующим рекомендованным ценам:



Основные преимущества БП AeroCool AERO

AeroCool AERO WHITE AeroCool AERO BRONZE
1.   Совместим со всеми форм-факторами Intel вплоть до ATX12V Ver.2.4. 1.     КПД до 90%, сертификация по стандарту 80Plus 230V EU Bronze.
2.   Встроенный активный корректор коэффициента мощности, отвечающий стабилизацию напряжения и низкое энергопотребление (Индекс коррекции мощности > 0.9). 2.     Совместим со всеми фор-факторами Intel вплоть до ATX12V Ver.2.52.
3.   Обеспечивает выходную мощность при низкой температуре 40°. 3.     Встроенный активный корректор коэффициента мощности отвечает за стабилизацию напряжения и низкое энергопотребление (Индекс коррекции мощности > 0.9).
4.   Уникальный сеточный дизайн AERO PSU с черным матовым покрытием, которое придает блоку питания премиальный вид. 4.     Обеспечивает выходную мощность при низкой температуре 40°.
5.   Встроенные 105°C японские конденсаторы обеспечивают низкую пульсацию и более длительный срок службы для блока питания и всей системы ПК. 5.     Уникальный сеточный дизайн AERO PSU с черным матовым покрытием, которое придает блоку питания премиальный вид.
6.   Высококачественные твердотельные конденсаторы обеспечивают отличное выходное качество постоянного тока для улучшенной фильтрации шума и низкой пульсации. 6.     Встроенные 105°C премиальные японские конденсаторы обеспечивают низкую пульсацию и более длительный срок службы для блока питания и всей системы ПК.
7.   Большой 12-см вентилятор высокого давления с оптимизированной скоростью вращения вентилятора. Кулер почти неслышен в работе, поэтому и весь блок питания можно считать практически бесшумным. 7.     Высококачественные твердотельные конденсаторы обеспечивают отличное выходное качество постоянного тока для улучшенной фильтрации шума и низкой пульсации.
8.   Система интеллектуального теплового управления вентилятором поддерживает работу кулера на базовой скорости до достижения 60% нагрузки при нагреве всего до 40 ° C. 8.     Преобразователь входящего напряжения формата DC-to-DC для обеспечения более высокой эффективности и жесткого регулирования напряжения даже в условиях сильной нагрузки.
9.   Мягкие плоские кабели черного цвета удобны в прокладывании и не мешают воздушному потоку. 9.     Большой 12-см вентилятор высокого давления с оптимизированной скоростью вращения вентилятора. Кулер почти неслышен в работе, поэтому и весь блок питания можно считать практически бесшумным.
10.          Реализация 6 различных типов защиты делают ПК устойчивым к любым трудностям: OVP, UVP OPP, SCP, OCP, а также защита от пускового тока. 10.  Система интеллектуального теплового управления вентилятором поддерживает работу кулера на базовой скорости до достижения 60% нагрузки при нагреве всего до 40 ° C.
11.          Соответствует стандарту ErP 2013 Lot 3, что гарантирует высокую энергоэффективность. 11.  Двойной процессорный коннектор обеспечивает совместимость с топовыми процессорами AMD Ryzen.
  12.  Мягкие плоские кабели черного цвета удобны в прокладывании и не мешают воздушному потоку.
  13.  Более длинные и прочные кабели отлично подходят для больших корпусов и прослужат долго.
  14.  Лучшая в своем классе защита делает блок питания устойчивым к любым повреждениям: OVP, UVP OPP, SCP, OCP, также в БП есть защита от импульсных перенапряжений и пускового тока, а также OTP.
  15.  Соответствует стандарту ErP 2013 Lot 6, что гарантирует высокую энергоэффективность


О компании AeroCool

Компания AeroCool Advanced Technologies (AAT) была основана 2001 году. На раннем этапе деятельность компании была посвящена техническим исследованиям и инновациям в области компьютерного охлаждения для создания полноценных систем управления тепловыделением в промышленных и персональных компьютерах.

Сегодня компания Aerocool является одним из лидеров рынка продукции для геймеров и энтузиастов. Компания предлагает полную линейку продуктов, в том числе компьютерные корпуса для игровых систем, блоки питания, вентиляторы, мыши, клавиатуры, аудиогарнитуры, многофункциональные контроллеры управления вентиляторами.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

блоки питания aerocool
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Трудоголики AeroCool: две новых модели блоков питания, которые удивляют работоспособностью
+
ASUS объявляет о проведении акции ко дню всех влюбленных
+
Бизнес-ноутбук ASUS ExpertBook B9 (B9450) уже доступен в России
+
Ситилинк: в январе 2020 года активнее покупают смартфоны и гаджеты, электронику для систем безопасности и автомобилей
+
Двенадцатый год подряд лучшие визуальные эффекты для всех фильмов – номинантов на премию «Оскар» создаются на базе NVIDIA Quadro
+
Ситилинк расширяет ассортимент программного обеспечения продуктами COREL и ABBYY
1

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
5 февраля 2020 30
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
8 февраля 2020 167
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
10 февраля 2020 47
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
9 февраля 2020 24
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
12 февраля 2020 49
Выбираем актуальный ноутбук 2020 года для современных игр и работы
4 февраля 2020 62

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ трендовая игровая сборка 2020 на Computeruniverse, фен-шуй и победа над пошлинами
61
Изучаем возможности приложения "Аксессуары XBox" для геймпадов Xbox One
7
Тесты трех поколений видеокарт и процессоров в игре Rage 2
21
Вы купили SSD большого объема. Что делать дальше
33
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Patriot P300 256 Гбайт
49
Всё о вертикальной установке видеокарты
23
NVIDIA GeForce GTX 1650, как дела? Super!
2

Сейчас обсуждают

-=metallist=-
10:19
На нее подсветку пилят)
Valve огласила точную дату выхода Half-Life Alyx
Keltis
10:19
Да но надо ее развивать в сторону простых решений для пользователей. Делать кучу терминалов, пересаживать всякие МВД, школы, больницы. там где тупо работа с какой нить БД, запросами, текстовыми редакт...
На одноядерном 1 ГГц процессоре «Эльбрус-1С+» выпущены новые производительные компьютеры – цены не разглашаются
GlamOtrip
10:18
И вся пыль на материнке оседает.
Всё о вертикальной установке видеокарты
Писимуля
10:16
о амудятел бомбишь от змея
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon из-за проблем с драйверами – 48% всех владельцев видеокарт AMD жалуются на критические ошибки
Александр Шуфер
10:16
В статье нет об одной важной вещи про SSD ,жду когда у чела через год SSD превратится в HDD,
Вы купили SSD большого объема. Что делать дальше
wwr222
10:16
Писатель,о чем разговор? Дешевый HDD Seagate 7200 BarraCuda [ST1000DM010]-3000р Самый дешевый SSD WD Green [WDS100T2G0A]-7250р Кто имеет средства,тот купит,кто не имеет-не купит.Они абсолютно не конку...
Вы купили SSD большого объема. Что делать дальше
SmaSheR
10:13
Я тестировал по работе серверы на 4с, в том числе и бенчи есть, а этот одноядерный камень и 8с только в прикладных задачах. Отчет в паблик выкладывать не буду, хоть никакие нда не подписывал, шанс пол...
На одноядерном 1 ГГц процессоре «Эльбрус-1С+» выпущены новые производительные компьютеры – цены не разглашаются
Keltis
10:12
В чем его коммент глупый? Если от того что пропадет электричество можно защититься ИБП, то как защититься от краша драйвера?
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon из-за проблем с драйверами – 48% всех владельцев видеокарт AMD жалуются на критические ошибки
Keltis
10:10
Я вот недавно поставил RX580 и все было хорошо, но сломал дрова об Diablo 3, после первого запуска все лагало страшно еще в меню. В итоге после включения вертикалки в опциях комп подвис и драйвер отва...
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon из-за проблем с драйверами – 48% всех владельцев видеокарт AMD жалуются на критические ошибки
Игорь Стратиенко
10:10
Это VLIW с явной многозадачностью, так что одно ядро можно считать за 1-6 обычных в зависимости от ситуации.
На одноядерном 1 ГГц процессоре «Эльбрус-1С+» выпущены новые производительные компьютеры – цены не разглашаются
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем