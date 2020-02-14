AeroCool AERO WHITE AeroCool AERO BRONZE 1. Совместим со всеми форм-факторами Intel вплоть до ATX12V Ver.2.4. 1. КПД до 90%, сертификация по стандарту 80Plus 230V EU Bronze. 2. Встроенный активный корректор коэффициента мощности, отвечающий стабилизацию напряжения и низкое энергопотребление (Индекс коррекции мощности > 0.9). 2. Совместим со всеми фор-факторами Intel вплоть до ATX12V Ver.2.52. 3. Обеспечивает выходную мощность при низкой температуре 40°. 3. Встроенный активный корректор коэффициента мощности отвечает за стабилизацию напряжения и низкое энергопотребление (Индекс коррекции мощности > 0.9). 4. Уникальный сеточный дизайн AERO PSU с черным матовым покрытием, которое придает блоку питания премиальный вид. 4. Обеспечивает выходную мощность при низкой температуре 40°. 5. Встроенные 105°C японские конденсаторы обеспечивают низкую пульсацию и более длительный срок службы для блока питания и всей системы ПК. 5. Уникальный сеточный дизайн AERO PSU с черным матовым покрытием, которое придает блоку питания премиальный вид. 6. Высококачественные твердотельные конденсаторы обеспечивают отличное выходное качество постоянного тока для улучшенной фильтрации шума и низкой пульсации. 6. Встроенные 105°C премиальные японские конденсаторы обеспечивают низкую пульсацию и более длительный срок службы для блока питания и всей системы ПК. 7. Большой 12-см вентилятор высокого давления с оптимизированной скоростью вращения вентилятора. Кулер почти неслышен в работе, поэтому и весь блок питания можно считать практически бесшумным. 7. Высококачественные твердотельные конденсаторы обеспечивают отличное выходное качество постоянного тока для улучшенной фильтрации шума и низкой пульсации. 8. Система интеллектуального теплового управления вентилятором поддерживает работу кулера на базовой скорости до достижения 60% нагрузки при нагреве всего до 40 ° C. 8. Преобразователь входящего напряжения формата DC-to-DC для обеспечения более высокой эффективности и жесткого регулирования напряжения даже в условиях сильной нагрузки. 9. Мягкие плоские кабели черного цвета удобны в прокладывании и не мешают воздушному потоку. 9. Большой 12-см вентилятор высокого давления с оптимизированной скоростью вращения вентилятора. Кулер почти неслышен в работе, поэтому и весь блок питания можно считать практически бесшумным. 10. Реализация 6 различных типов защиты делают ПК устойчивым к любым трудностям: OVP, UVP OPP, SCP, OCP, а также защита от пускового тока. 10. Система интеллектуального теплового управления вентилятором поддерживает работу кулера на базовой скорости до достижения 60% нагрузки при нагреве всего до 40 ° C. 11. Соответствует стандарту ErP 2013 Lot 3, что гарантирует высокую энергоэффективность. 11. Двойной процессорный коннектор обеспечивает совместимость с топовыми процессорами AMD Ryzen. 12. Мягкие плоские кабели черного цвета удобны в прокладывании и не мешают воздушному потоку. 13. Более длинные и прочные кабели отлично подходят для больших корпусов и прослужат долго. 14. Лучшая в своем классе защита делает блок питания устойчивым к любым повреждениям: OVP, UVP OPP, SCP, OCP, также в БП есть защита от импульсных перенапряжений и пускового тока, а также OTP. 15. Соответствует стандарту ErP 2013 Lot 6, что гарантирует высокую энергоэффективность

Компания AeroCool Advanced Technologies (AAT), один из ведущих мировых производителей корпусов, блоков питания, аксессуаров и периферии для компьютеров, представляет две новых модели компьютерных блоков питания AeroCool AERO: WHITE и BRONZE. Это надежные, доступные и эффективные модели, главными отличительными особенностями которых стал высокий коэффициент КПД, возможность выбрать БП с мощностью, подходящей под конфигурацию ПК и оснащение японскими конденсаторами.AeroCool AERO WHITE — простой, доступный и надежный блок питания с интересным ячеистым дизайном, который одновременно хорошо выглядит и замечательно пропускает воздушные потоки. Блоки питания AERO WHITE соответствуют стандарту 80 Plus, что гарантирует высокий КПД и качественную работу. AeroCool AERO WHITE обладает встроенной электрозащитой от скачков напряжения, коротких замыканий и других неполадок. Вдобавок, блок питания AeroCool AERO WHITE оснащен 120-мм вентилятором с регулируемой скоростью вращения — поэтому он тихий и нагревается в работе не выше 40 °C.В продажу поступают модели WHITE с мощностью 500 Вт, 550 Вт, 600 Вт, 650 Вт и 700 Вт. Все они укомплектованы мягкими плоскими кабелями, которые удобно прокладывать, и которые не перекрывают собой движение воздушных потоков.«Бронза» — это по-прежнему недорогая, но вместе с тем более продвинутая версия блока питания AeroCool AERO WHITE. Она отличается большей надежностью и электробезопасностью, а также более высоким КПД. AeroCool AERO BRONZE прошел сертификацию по стандарту 80 PLUS BRONZE, что гарантирует коэффициент мощности до 90% и означает высокую степень надежности в работе.Также AeroCool AERO BRONZE обладает рядом полезных усовершенствований. Если WHITE совместима с материнскими платами формата ATX12V Ver.2.4, то BRONZE работает и с более свежими конфигурациями, вплоть до ATX12V Ver.2.52. Также в «бронзовом» блоке питании реализован встроенный преобразователь входящего напряжения формата DC-to-DC, что повышает электробезопасность устройства.AeroCool AERO BRONZE поступает в продажу в следующих конфигурациях мощности: 500 Вт, 550 Вт, 600 Вт, 650 Вт, 700 Вт и 750 Вт. В старших моделях, мощностью от 700 Вт, предусмотрен двойной процессорный коннектор для совместимости с топовым процессорами AMD Ryzen.Блоки питания AeroCool AERO WHITE и BRONZE поступает в российскую розницу с февраля 2020 года по нижеследующим рекомендованным ценам:Компания AeroCool Advanced Technologies (AAT) была основана 2001 году. На раннем этапе деятельность компании была посвящена техническим исследованиям и инновациям в области компьютерного охлаждения для создания полноценных систем управления тепловыделением в промышленных и персональных компьютерах.Сегодня компания Aerocool является одним из лидеров рынка продукции для геймеров и энтузиастов. Компания предлагает полную линейку продуктов, в том числе компьютерные корпуса для игровых систем, блоки питания, вентиляторы, мыши, клавиатуры, аудиогарнитуры, многофункциональные контроллеры управления вентиляторами.