Бизнес-ноутбук ASUS ExpertBook B9 (B9450) уже доступен в России
Главное
- Для мобильных профессионалов: портативное устройство весом всего от 870 г, время автономной работы – до 24 часов (в конфигурации с аккумулятором 66 Вт•ч).
- Высокопроизводительная конфигурация: в максимальной версии – процессор Intel Core i7 vPro десятого поколения, два твердотельных накопителя (2 ТБ, PCIe 3.0 x4), Wi-Fi 6 (802.11ax) и порты Thunderbolt 3.
- Ноутбуки уже доступны у официальных дистрибуторов корпоративных решений ASUS: OCS и Treolan
- Защита корпоративного уровня: прочность, подтвержденная тестами по военно-промышленному стандарту, криптопроцессор TPM 2.0 и встроенная ИК-камера.
- Бесшовная интеграция с приложением MyASUS: подключение к мобильным гаджетам для удаленного доступа к файлам и дублирования/расширения экрана.
Компания ASUS объявляет о доступности в России ноутбука ExpertBook B9 (B9450), сочетающего высокую производительность с повышенной прочностью и привлекательный дизайн. Данная модель является самой легкой в сегменте ноутбуков для корпоративных пользователей, а новая серия ExpertBook представляет собой дальнейшее развитие линейки продуктов ASUSPRO, добавляя к ее профессиональной надежности инновационные функции, запрашиваемые современным деловым миром.
Толщина корпуса ноутбука ExpertBook B9 составляет 14,9 мм, а вес – рекордно малые 870 г. Благодаря безрамочной конструкции 14-дюймовый дисплей NanoEdge удалось поместить в корпус, соответствующий по размеру типичным 13-дюймовым моделям. Относительный размер экрана – 94%, а рамки дисплея всего 4 мм! Время автономной работы ноутбука достигает 24 часов без подзарядки (в конфигурации с аккумулятором 66 Вт•ч), а чтобы работать было комфортней, в нем применены специальные решения: шарнир ErgoLift, система голосового управления Amazon Alexa, аудиосистема с сертификацией Harman Kardon.
ExpertBook B9 отличается мощной конфигурацией, которую по достоинству оценят профессионалы: процессор Intel Core (до моделей 10-го поколения), два твердотельных накопителя (по 2 ТБ, PCIe 3.0 x4), до 16 ГБ оперативной памяти и беспроводной модуль Wi-Fi 6 (802.11ax). Для подключения всевозможной периферии служат два порта Thunderbolt 3 и видеовыход HDMI. Тачпад NumberPad 2.0 способен играть роль клавиатурного цифрового блока для быстрого ввода чисел. Физическая прочность, подверженная тестами по военно-промышленному стандарту, дополнена средствами информационной безопасности, включающими встроенный криптопроцессор TPM 2.0 для защиты конфиденциальных данных и ИК-камеру для аутентификации по распознаванию лица.
Таким образом, ноутбук ExpertBook B9 – это высокая производительность, быстрые интерфейсы, беспрецедентная надежность и полноценные средства информационной безопасности. Достоинства этой модели как современного мобильного устройства подтверждены сертификацией в рамках программы Project Athena компании Intel.
Для мобильных профессионалов
Ноутбук ExpertBook B9 может похвастать изящным и одновременно строгим дизайном с отделкой в черном цвете. Его цельный корпус изготовлен из магний-литиевого сплава, что делает устройство более прочным, но при этом и более легким по сравнению с предыдущими моделями, выполненными из магниевого сплава. При толщине в 14,9 мм его вес составляет всего 870 г. Благодаря отсутствию рамок 14-дюймовый дисплей NanoEdge помещен в корпус, соответствующий по размеру типичным 13-дюймовым ноутбукам.
Среди особенностей устройства также можно отметить экранный шарнир ErgoLift, приподнимающий клавиатуру под оптимальным для рук пользователя углом, массив из четырех микрофонов дальнего действия с технологией шумоподавления, обеспечивающий отличное качество голосовой связи, а также световую полоску в передней части корпуса, которая сигнализирует о работе системы голосового управления (Microsoft Cortana или Amazon Alexa). Аудиосистема ноутбука разрабатывалась совместно со специалистами фирмы Harman Kardon: интеллектуальная обработка аудиосигнала позволяет направленным вниз динамикам выдавать чистый звук с минимальным уровнем шумов. ExpertBook B9 также является первым ноутбуком бизнес-серии, оснащенным эксклюзивным тачпадом NumberPad 2.0, который способен играть роль цифрового блока клавиш для быстрого ввода чисел.
Высокопроизводительная конфигурация
ExpertBook B9 обладает современной конфигурацией, которая в максимальной версии включает в себя процессор Intel Core i7 десятого поколения, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3, два твердотельных накопителя (по 2 ТБ, M.2, PCIe 3.0 x4), которые могут работать в Raid 0, и беспроводной модуль Wi-Fi 6. Ноутбук сертифицирован в рамках программы Project Athena от Intel, которая задает стандарты для современных мобильных устройств, в том числе по отзывчивости на действия пользователя, времени автономной работы, наличию полноценного комплекта интерфейсов.
Для подключения внешнего монитора на левой панели ноутбука ExpertBook B9 имеется полноразмерный разъем HDMI. Рядом находится пара портов Thunderbolt 3, которые, помимо электропитания и передачи данных, также поддерживают вывод изображения. Интерфейс проводной сети Ethernet, который может пригодиться для удаленного администрирования или при высоком электромагнитном фоне, затрудняющем работу сети WiFi, доступен в виде разъема micro-HDMI. На правой панели корпуса имеется порт USB 3.1 Gen2 и аудиоразъем 3,5 мм.
Защита корпоративного уровня
Об особой прочности модели ExpertBook B9 свидетельствует тестирование по военному стандарту MIL-STD-810G, включающее в себя тесты на падение, удары, вибрацию, работу при экстремальных температурах и высокой влажности, при наличии пыли и песка. Защита от физических воздействий дополнена полноценной системой информационной безопасности, включающей криптопроцессор TPM 2.0 и встроенную ИК-камеру для аутентификации по распознаванию лица. Основная веб-камера снабжена шторкой, предотвращающей случайное включение видеосвязи.
Ноутбук ExpertBook B9 предназначен для работы целый день, поэтому его двухъячеечный аккумулятор емкостью 33 Вт•ч рассчитан на 12 часов, а опциональный аккумулятор емкостью 66 Вт•ч – на целых 24 часа без подзарядки при той же нагрузке. Обе версии аккумулятора поддерживают ускоренную подзарядку: от 0% до 60% всего за 39 минут.
Бесшовная интеграция с приложением MyASUS
Ноутбук ExpertBook B9 поставляется с предустановленным программным обеспечением MyASUS последней версии. Среди новых возможностей – связь с мобильными гаджетами посредством утилиты MyASUS, выпуск которой ожидается в начале 2020-го года. Подключив ноутбук к смартфону, можно будет обмениваться между устройствами файлами и URL-ссылками, получать удаленный доступ к данным, применять функции дублирования и расширения экрана, используя дисплей смартфона в качестве вспомогательного.
Доступность у дистрибьюторов и цена
Ноутбук ASUS ExpertBook B9 (B9450) стали доступны для заказа у двух официальных дистрибуторов корпоративных решений: OCS и Treolan, которые были выбраны на основании объема закупок Q4 2019 года. Благодаря этому оба дистрибьютора будут иметь соответствующий сертификат и право участвовать в программах стимуляции продаж по этой продукции.
Стоимость ASUS ExpertBook B9 (B9450) будет начинаться от 98 990 рублей и будет зависеть от конфигурации.
О компании ASUS
Будучи всемирно известным производителем лучших материнских плат, ПК, мониторов, видеокарт и маршрутизаторов, компания ASUS стремится к мировому лидерству в сфере инновационных технологий. Безоговорочно следуя девизу «В поисках невероятного», свыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков в штате компании трудятся над созданием «умных» технологий будущего, приносящих комфорт и радость каждому пользователю. В 2018 году компания ASUS завоевывала в среднем по 11 престижных наград в день, вошла в рейтинг наиболее уважаемых компаний мира по версии журнала Forbes, в сотню ведущих международных технологических компаний по версии информационно-аналитического агентства Thomson Reuters и в число компаний, вызывающих наибольшее восхищение, по версии издания Fortune.
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