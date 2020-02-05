Ситилинк запустил федеральную акцию ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных электронный дискаунтер «Ситилинк» запустил акцию «Техника любви». До 9 февраля особые условия приобретения действуют более чем на 500 наименований товаров.
Это смартфоны, компьютеры, крупная и малая бытовая техника, устройства для красоты и здоровья и другие категории, доступные к заказу через сайт или через терминалы в магазинах со скидкой до 40%.
Так, стоимость ноутбука ACER Aspire A315-54K-39VX, 15.6 со скидкой составит 26 990 рублей, смартфона MOTOROLA E5 Play 16Gb, XT1920-16 - 3 990 рублей, LED телевизора ERISSON 32LM8001T2 HD - 5 990 рублей, а смартфона DIGMA CITI 609 32Gb - 5490 рублей.
Для покупки по привлекательной стоимости нужно воспользоваться промокодом «LOVE2020».
«Мы проанализировали прошлогодний спрос на разные категории товаров в преддверии гендерных праздников. С учетом этого и актуальных тенденций рынка сформировали предложения для разных ценовых сегментов, - поделился директор по маркетингу «Ситилинк» Александр Дедов. - Чтобы сделать праздник более романтичным, в дополнение сформировали подборку советов о том, как провести День всех влюбленных».
«Ситилинк» – российская торговая сеть-дискаунтер, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года.
В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 640 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.
В продуктовом портфеле более 700 мировых брендов и 65 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию.
В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги.
1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019).
7 место в рейтинге «20 самых дорогих компаний Рунета-2019» по версии Forbes. Единственный онлайн-ретейлер в рейтинге, который специализируется на торговле электроникой и бытовой техникой.
Количество визитов на сайт www.citilink.ru – более 1,2 млн в сутки.
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