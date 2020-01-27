Ситилинк внедряет опцию электронного документооборота совместно с СКБ Контур
«Ситилинк» начал внедрение системы электронного документооборота (ЭДО) для работы с партнерами. Электронный дискаунтер подключился к ЭДО через оператора СКБ Контур, аккредитованного Федеральной налоговой службой России. Внедрение системы Контур.Диадок оптимизирует взаимодействие с партнерами и расширит для них возможности доступа к документам в удобное время. Также переход на электронные документы позволит сократить затраты на документооборот за счет снижения почтовых расходов.
В системе ЭДО партнеры «Ситилинк» могут отправлять и получать юридически значимые электронные документы, в том числе универсальные передаточные документы (УПД) в формализованном виде. В сервисе можно просматривать печатную форму документов, подписывать или отказывать в подписи, аннулировать подписанные документы. В ближайшее время будут настроены опции обмена корректировочными документами с «Ситилинк». Второй этап проекта расширит возможности ЭДО: стороны смогут обмениваться неформализованными документами, например, договорами поставки и актами сверки.
«Переход на ЭДО с компанией для партнеров бесплатный. Эта возможность предоставляется по желанию и оформляется у персонального менеджера, — отметила Елена Шамбер, директор по корпоративным продажам «Ситилинк». — Более 300 наших партнеров уже подтвердили намерение перейти на ЭДО. Кроме того, многие приветствуют бережное отношение к природным ресурсам. По нашим оценкам, система ЭДО позволит сократить потребление бумаги только за первый год внедрения на 4 тонны. Если все партнеры перейдут на ЭДО, это поможет сэкономить порядка 23 тонн бумаги в год».
«Особенность работы «Ситилинк» как федерального ретейлера — в соблюдении единых стандартов качества обслуживания, сроков поставок и обязательств перед партнерами во всех регионах присутствия. Использование системы ЭДО оптимизирует взаимодействие компании и партнеров при учете и исключит риски потери документов. В Диадоке электронные документы, эквивалентные бумажным оригиналам, хранятся бессрочно. Легкий поиск и быстрая обработка документов в системе ЭДО помогают пользователям Диадока существенно экономить ресурсы и время», — прокомментировал Кирилл Пехов, менеджер по развитию корпоративных клиентов СКБ Контур.
О компании
«Ситилинк» — российская торговая сеть-дискаунтер, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года. В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 140 магазинов-складов и 450 пунктов выдачи товаров в 360 городах России. В продуктовом портфеле более 700 мировых брендов и 65 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги. 1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019).
7 место в рейтинге «20 самых дорогих компаний Рунета-2019» по версии Forbes. Единственный онлайн-ретейлер в рейтинге, который специализируется на торговле электроникой и бытовой техникой. Количество визитов на сайт www.citilink.ru — более 1,2 млн в сутки.
СКБ Контур разрабатывает умные сервисы для бухгалтерии и бизнеса. Это решения для интернет-отчетности (Экстерн), электронного документооборота (Диадок и Ритейл), ведения бизнеса (Эльба и Бухгалтерия), торговли (Маркет и Контур.ОФД), а также сервисы для работы с электронной подписью и торгов (Закупки, Спектр). Удостоверяющий центр СКБ Контур – один из крупнейших коммерческих УЦ в стране. За 15 лет работы он выпустил 7 млн сертификатов. Продуктами СКБ Контур пользуются 1,97 млн клиентов.
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