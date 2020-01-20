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Ситилинк примет участие в федеральной распродаже Киберпонедельник

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До 50% скидки на всё - Киберпонедельник в Ситилинк
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Мощнейшее падение цен 2080 Super - до уровня обычных 2080
Еще одна 2080 Super и еще дешевле - цена идет к 40 т.р.!
Цены на память снижены на 30% - пора брать

«Ситилинк» примет участие в ежегодной акции «Киберпонедельник»*, которая пройдет по всей России 27-29 января. В поддержку акции в этом году компания начала распродажу раньше – с 20 января.

В рамках «Киберпонедельника» на сайте и в офлайн-магазинах «Ситилинк» по привлекательной стоимости покупателям будут доступны более 1 500 товаров самых популярных категорий. Среди них гаджеты, смартфоны, ноутбуки и соответствующие аксессуары. Телевизоры, мониторы ЖК и игровые консоли. Крупная бытовая и встраиваемая техника, в том числе для дома и кухни. Электротовары категории «Красота и здоровье», а также садовая техника и электроинструменты, принтеры и многофункциональные устройства.



В зависимости от категории товаров скидки составят от 5% до 50%. Так, смартфон Apple iPhone 6s (32Gb) будет доступен за 16 990 рублей, LED телевизор Erisson 32LM8000T2 HD Ready (720p) за 6 290 рублей, а смарт-часы Huawei Watch GT Sport от 8 200 рублей. Популярные модели ноутбуков Lenovo – от 29 990 рублей, и мониторов BENQ – от 6 990 рублей.

Получить товары, заказанные на сайте, покупатели смогут любым из удобных способов – в офлайн-магазинах компании, курьером, в пунктах выдачи заказов или постаматах, в любом из 360 городов присутствия Ситилинк.

Оплатить товар можно будет через сайт (картой, через систему онлайн-платежей) или при получении (картой, наличными).

Опции кредита и рассрочки* также будут доступны покупателям Ситилинк рамках акции «Киберпонедельник».

«Ситилинк традиционно принимает участие в федеральных распродажах и делает покупки доступнее, – отмечает Александр Дедов, директор по маркетингу Ситилинк. – Благодаря проведению распродажи в конце января покупатели смогут подготовиться к 14 февраля, грядущим гендерным праздникам и выгодно приобрести подарки. Опыт показывает, что посещаемость сайта онлайн-ретейлеров во время проведения подобных акций увеличивается до 50%».

* при поддержке АКИТ, РАЭК и РОЦИТ
**Беспроцентная рассрочка (на 6, 12 или 24 месяцев) будет доступна для определенных категорий товаров

О компании

«Ситилинк» — российская торговая сеть-дискаунтер, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года. В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 140 магазинов-складов и 450 пунктов выдачи товаров в 360 городах России.

В продуктовом портфеле более 700 мировых брендов и 65 000 компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги.

1 позиция в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019).

7 позиция в рейтинге «20 самых дорогих компаний Рунета-2019» по версии Forbes. Единственный онлайн-ретейлер в рейтинге, который специализируется на торговле электроникой и бытовой техникой в рейтинге. Количество визитов на сайт www.citilink.ru — более 1,2 млн в сутки.
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