ROG представляет Zephyrus G15 – доступный ультратонкий игровой ноутбук
ГЛАВНОЕ
- Отличная портативность
Геймерское устройство толщиной 19,9 мм и весом 2,1 кг оснащено возможностью подзарядки от адаптера Type-C и беспроводным модулем Wi-Fi 6-го поколения.
В основе аппаратной комплектации – восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 с 16 исполняемыми потоками, который с легкостью справляется с многозадачной работой и позволяет заниматься созданием медиаконтента.
В максимальной комплектации ноутбук Zephyrus G15 оснащается видеокартой GeForce RTX 2060, разгоняемой с помощью технологии ROG Boost до тактовой частоты 1298 МГц при энергопотреблении 65 Вт.
Экран этого игрового ноутбука поддерживает частоту обновления до 240 Гц и скорость отклика 3 мс, имеет сертификацию Pantone, гарантирующую высокую точность цветопередачи, и поддерживает технологию адаптивной синхронизации
Внушительная цена ультратонких игровых решений обуславливается технической сложностью их изготовления: разместить высокопроизводительные компоненты и соответствующую систему охлаждения в корпусе толщиной менее 2 см – задача не из простых. Специалисты ROG приложили немало усилий, чтобы сделать ультратонкие геймерские решения более доступными для широкой аудитории студентов, фрилансеров и создателей медиаконтента, которые не только играют, но и часто берут с собой ноутбук в поездки для работы вне дома.
Первой такой моделью стал ноутбук Zephyrus G (GA502), сочетающий в себе высокопроизводительные аппаратные компоненты, мощную систему охлаждения, классический дизайн и доступную стоимость. Все эти преимущества реализованы и в новой модели Zephyrus G15, представленной брендом ROG в рамках выставки CES 2020.
Отличная портативность
Габариты ноутбука Zephyrus G15 (толщина – 19,9 мм, вес – 2,1 кг) позволяют переносить его в обычном рюкзаке. Благодаря узкой экранной рамке с трех сторон 15-дюймового дисплея корпус ноутбука Zephyrus G15 удалось сделать компактным, как у большинства 14-дюймовых моделей.
Шлифованная металлическая поверхность отделки крышки перекликается с оформлением вентиляционной решетки в нижней части рамки дисплея. Небольшой вырез в крышке позволяет открывать ноутбук одним пальцем. В модели Zephyrus G15 не предусмотрена многоцветная RGB-иллюминация. Чтобы поддержать строгий профессиональный имидж устройства выбор был сделан в пользу более сдержанной однотонной белой подсветки.
Пополнить заряд аккумулятора ноутбука можно в любой момент с помощью адаптера со штекером Type-C. Раньше эта технология применялась только в моделях самого высокого премиального уровня, но игровой ноутбук Zephyrus G15 делает ее доступной для более широкого круга пользователей. Теперь пополнить заряд ноутбука можно в любой момент даже от портативного внешнего аккумулятора, такого как ASUS ZenPower Pro PD. При питании от адаптера Type-C мощностью 65 Вт ноутбук Zephyrus G15 может выполнять ежедневные задачи, не требующие подключения дискретной видеокарты.
Для высокоскоростного соединения по беспроводным сетям в ноутбуке предусмотрен модуль Wi-Fi 6-го поколения (Gig+). При подключении к совместимому с этим стандартом маршрутизатору пропускная способность беспроводного соединения может составлять до 2,4 Гбит/с. Также новый стандарт значительно улучшает эффективность соединения в загруженных сетях с большим количеством подключенных устройств. При этом снижается латентность сигнала, что особенно важно в динамичных онлайн-играх, и повышается пропускная способность для исходящих потоковых трансляций.
Высочайшая скорость работы
Новый процессор AMD® Ryzen™ 7 4800HS обладает вдвое большим количеством ядер, чем предшествующая модель. Ноутбук Zephyrus G15 оснащается 8-ядерным процессором с 16 исполняемыми потоками, созданным на основе новейшей архитектуры Zen 2, который позволяет с легкостью справляться с многозадачной работой, созданием медиаконтента и другими требовательными к системным ресурсам задачами. Новейший 7-нм техпроцесс помог сконцентрировать еще большую производительность в минимальном формате и повысить энергоэффективность.
В максимальную аппаратную комплектацию устройства также входят 32 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц по двум каналам. Этого более чем достаточно для работы с «тяжелыми» проектами. Твердотельный накопитель емкостью до 1 ТБ с интерфейсом NVMe обеспечивает высокую скорость загрузки приложений и работы с данными.
Абсолютно плавный игровой процесс
В максимальной комплектации ноутбук Zephyrus G15 оснащается видеокартой GeForce RTX 2060, разгоняемой с помощью технологии ROG Boost до тактовой частоты 1298 МГц при энергопотреблении 65 Вт. Революционная архитектура NVIDIA Turing объединяет технологии трассировки лучей в реальном времени, искусственного интеллекта и программируемого шейдинга. Такое сочетание технологий дарит возможность совершенно по-новому увидеть графику в современных играх – с реалистичным освещением, тенями и другими эффектами.
Новый аппаратный многопоточный кодировщик в архитектуре Turing позволяет одновременно играть и вести потоковую трансляцию игрового процесса. При этом качество видеосигнала повышается до 15% без ущерба для общей системной производительности. Этот кодировщик совместим с популярными среди стримеров приложениями для записи видео и потокового вещания Open Broadcaster Software (OBS).
Потрясающее качество изображения
Чтобы в полной мере насладиться возможностями новейшей графики RTX необходим соответствующий «быстрый» дисплей. Экран ноутбука Zephyrus G15 поддерживает частоту обновления до 240 Гц – это в четыре раза выше, чем у обычных мониторов. Трехзначная частота обновления экрана – стандарт профессиональных киберспортивных турниров. Скорость отклика 3 мс (от серого к серому) позволяет избежать размытия при отображении быстро движущихся объектов на экране, что особенно важно для динамичных шутеров от первого лица, но заметно даже при быстрой прокрутке веб-страниц.
Дисплей ноутбука прошел фабричную калибровку цветопередачи. Ее точность подтверждена сертификацией Pantone® Validated. Матрица IPS обладает широкими углами обзора и 100% охватом цветового пространства sRGB. Относительная площадь экрана составляет 81%.
Благодаря технологии адаптивной синхронизации графический процессор и частота обновления экрана связаны, дополнительно повышая качество игрового процесса.
Производительность в играх зависит от системных требований и сценариев настроек. Большинство дисплеев имеет постоянную частоту обновления, но, если экран должен обновиться, а новый кадр еще не просчитан, появляются дефекты изображения. Адаптивная синхронизация позволяет связать частоту обновления дисплея с производительностью графического процессора, поэтому изображение на экране получается плавным, без разрыва кадров. Кроме того, увеличивается скорость отклика на действия пользователя.
Технология адаптивной синхронизации, существующая уже много лет, переходит в новую эру. Благодаря встроенной графике Radeon она стала совместима с дискретными видеокартами GeForce.
Отличное охлаждение при любых нагрузках
Чтобы поддерживать высокую производительность мощных компонентов, размещенных в компактном и тонком корпусе, необходимо качественное охлаждение. В ноутбуке Zephyrus G15 интеллектуальная система охлаждения представляет собой сочетание аппаратных и программных решений, повышающих стабильность работы системы при минимальном уровне шума.
Технология защиты от пыли и автоматического очищения препятствует накоплению загрязняющих частиц внутри корпуса, чтобы эффективность охлаждения не снижалась со временем. Специальные пылевыводящие туннели в кожухах вентиляторов выдувают частицы пыли из корпуса, не позволяя им накапливаться на радиаторных решетках и вентиляторах.
Многочисленные радиаторные трубки эффективно отводят тепло от центрального процессора, графического процессора и элементов подсистемы питания даже при высоких нагрузках, таких как современные игры.
Для усиления воздушных потоков в системе охлаждения ноутбука Zephyrus G15 применяются вентиляторы особой конструкции n-Blade. Лопасти вентиляторов изготавливаются из жидкокристаллического полимера, что позволило уменьшить их толщину без ущерба для прочности даже при вращении на высоких оборотах. Увеличенное количество лопастей – до 83 в каждом вентиляторе – способствует усилению воздушных потоков на 17% по сравнению с предыдущим поколением вентиляторов.
Степень интенсивности охлаждения зависит от выполняемых в конкретный момент времени задач. В ноутбуке Zephyrus G15 предусмотрены профили настроек для работы системы охлаждения в различных режимах. Режим Turbo максимально разгоняет вентиляторы при выполнении особо «тяжелых» задач. Сбалансированный режим обеспечивает высокую частоту смены кадров в играх при низком уровне шума. Бесшумный режим подходит для выполнения нетребовательных к системным ресурсам повседневных задач в полной тишине. Переключение между режимами осуществляется с помощью горячих клавиш на клавиатуре устройства. Кроме того, в приложении ROG Armoury Crate можно создавать пользовательские профили настроек, активирующиеся при запуске определенных игр или приложений.
Все, что нужно для комфортной работы и игр
В ноутбуке Zephyrus G15 установлено два фронтальных динамика с технологией интеллектуального усиления, которая позволяет увеличивать громкость воспроизведения без искажения звучания и опасения повредить динамики. Сертификация Hi-Res Audio гарантирует превосходное качество звучания. Программное обеспечение Sonic Studio III формирует виртуальное пространственное звучание в наушниках в формате 7.1.
Клавиатура ноутбука оптимизирована для игр, форма и расположение клавиш способствуют точному управлению в играх и комфортному вводу текста. Технология ROG Overstroke обеспечивает раннее срабатывание клавиш, а технология независимой обработки нажатия каждой клавиши гарантирует корректную обработку ввода даже при одновременной активации нескольких кнопок. Расположение клавиш – такое же, как на обычной настольной клавиатуре, с разделением на группы. Для наиболее часто используемых команд, таких как регулировка громкости или отключение микрофона, предусмотрены специальные «горячие» клавиши.
Широкий набор портов подключения предлагает все необходимые разъемы для создания идеальной игровой станции. Три порта USB 3.2 Gen1 Type-A позволяют одновременно подключить к ноутбуку игровую мышь, джойстик и внешний накопитель. Обратимый порт USB Type-C™ (USB-C™) предназначен не только для передачи данных – он поддерживает совместимость с интерфейсом DisplayPort 1.4 для вывода видеосигнала на внешние мониторы. Порт HDMI 2.0b позволяет выводить видео с частотой обновления до 60 Гц на внешние мониторы и ТВ-панели в разрешении 4K Ultra-HD.
О серии ROG
Republic of Gamers («Республика Геймеров») – это принадлежащий компании ASUS бренд, под которым на рынок выходят геймерские продукты самого высокого уровня. Созданный в 2006 году, он охватывает множество продуктовых категорий, в том числе материнские платы, видеокарты, ноутбуки, стационарные компьютеры, мониторы, звуковое оборудование, маршрутизаторы и различные периферийные устройства. С брендом ROG компания ASUS активно участвует в жизни мирового геймерского сообщества, выступая спонсором крупнейших киберспортивных турниров. С помощью устройств серии ROG, которые являются популярнейшим выбором среди геймеров и энтузиастов по всему миру, установлены сотни рекордов оверклокинга. Всю информацию о ROG можно найти на сайте http://rog.asus.com.
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