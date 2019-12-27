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Электронный дискаунтер Ситилинк реализовал технологию AMP от Google

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Ситилинк адаптировал продвижение сайта под мобильные устройства с использованием технологии АМР. Благодаря интеграции Ситилинк увеличил конверсии в покупку из органической выдачи поисковой системы Google. По данным куратора проекта, эксперта SEO-направления Ситилинк Юрия Калашникова, коэффициент конверсии на AMP-страницах по сравнению с версией сайта для мобильных устройств в ноябре увеличился на 33%.

Решение об интеграции связано с изменением приоритета индексации в поисковой системе Google с 1 июля 2019 года – с фокусом на мобильный контент (mobile-first). Для сохранения высокого уровня продаж и конверсии компания перешла с мобильной версии сайта на базе SPA (Single Page Application) на адаптивное (responsive) решение, что позволило увеличить охват страниц сайта для мобильных пользователей.

«Наряду с привлекательным ценовым предложением и акциями, инструментами рассрочки и удобным получением заказа, адаптация под мобильные устройства способствовала увеличению продаж брендов-партнеров во втором полугодии 2019 года в текущих рыночных условиях. По прогнозу рост количества заказов на 2-ое полугодие составит 29,1% (по отношению к аналогичному периоду 2018 года)», – сообщил директор по маркетингу Ситилинк Александр Дедов.

О КОМПАНИИ «СИТИЛИНК»

«Ситилинк» – это одноименная торговая интернет-площадка citilink.ru, более 130 магазинов-складов (в том числе и площадью более 5 тысяч квадратных метров), порядка 500 пунктов выдачи товаров «Ситилинк-мини», которые представлены более чем в 360 городах России. Все магазины «Ситилинк» оборудованы терминалами для самостоятельного оформления заказов, кассами оплаты и окнами выдачи товаров. Сall-центр компании работает 7 дней в неделю и оказывает круглосуточную поддержку покупателям.
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