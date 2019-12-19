NVIDIA представляет DRIVE AGX Orin — передовую программно определяемую платформу для автономных машин
СУЧЖОУ, Китай—GTC China— 18 декабря 2019—NVIDIA представила NVIDIA DRIVE AGX Orin™, передовую программно определяемую платформу для автономного транспорта и роботов.
Платформа основана на новой системе-на-чипе (SoC) Orin, которая состоит из 17 млрд. транзисторов и является результатом миллиардных инвестиций за четырехлетний период. В основе SoC Orin лежит графическая архитектура NVIDIA нового поколения и ядра CPU Arm Hercules, а также новые ускорители глубокого обучения и компьютерного зрения, которые суммарно обеспечивают 200 трлн операций в секунду—почти в 7 раз больше, чем SoC предыдущего поколения NVIDIA Xavier.
SoC Orin предназначена для работы с большим количеством приложений и сетей глубокого обучения, которые работают одновременно в автономном транспорте и роботах, и отвечает требованиям безопасности стандартов ISO 26262 ASIL-D.
Как программно определяемая платформа DRIVE AGX Orin разработана для создания архитектурно совместимых платформ, которые масштабируются от второго до пятого уровня (уровня полного самоуправления), что позволяет OEM-разработчикам создавать комплексные семейства программных продуктов. Так как и Orin, и Xavier программируются с помощью открытых API CUDA и TensorRT и библиотек, разработчики могут применять свои инструменты в разных поколениях продуктов.
“Создание безопасного автономного транспорта, пожалуй, самая серьезная задача, стоящая сегодня перед обществом, - сказал Дженсен Хуанг (Jensen Huang), учредитель и генеральный директор NVIDIA. - Объем инвестиций, необходимых для автономного транспорта, вырос экспоненциально, и с учетом сложности данной задачи требуется масштабируемая, программируемая программно определяемая ИИ-платформа, такая, как Orin.”
«Многолетний опыт работы NVIDIA в области транспорта и инновационная комплексная платформа компании вместе с инструментами позволили создать обширную экосистему – сегодня практически все компании, работающие над автономным транспортом, применяют технологии NVIDIA, - говорит Сэм Абуэлсэмид (Sam Abuelsamid), главный аналитик в Navigant Research. – Orin – это большой шаг вперед, который поможет написать новую главу в этой технологической истории”.
Семейство NVIDIA DRIVE AGX Orin включает ряд конфигураций, основанных на единой архитектуре, обеспечивая большой прирост производительности и энергоэффективности для сотен компаний, использующих платформу NVIDIA DRIVE.
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