На состоявшейся осенью в Москве ежегодной партнерской конференции ASUS, которая в этом году была посвящена 30-летию компании, по традиции были отмечены специальными призами российские партнеры. Среди дистрибьюторов в очередной раз награждена была и компания MERLION.Награду «За успешное сотрудничество с ASUS в 2019 году» из рук вице-президент ASUS Эрика Чена получила Татьяна Скокова, директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании MERLION. «Поздравляем ASUS с юбилеем и благодарим за признание результатов нашей работы, - говорит Татьяна Скокова. – Выражаем надежду на дальнейшее многолетнее и взаимовыгодное сотрудничество с одним из технологических лидеров рынка».В портфеле MERLION представлен весь спектр продукции вендора: комплектующие, компьютеры, ноутбуки, периферия, смартфоны, проводное и беспроводное сетевое оборудование, серверы и опции для них, аксессуары. Полученная награда отражает высокий вклад MERLION в продажи полного ассортимента продукции ASUS. Так, например, доля материнских плат ASUS среди четырех брендов в продажах MERLION в штуках на протяжении многих лет превышает 35%. В консьюмерском сегменте ноутбуков доля ASUS среди шести брендов стабильна и в продажах составляет порядка 25% в штучном выражении.В заключение стоит отметить, что MERLION уже в течение 19 лет (с 2000г.) является официальным дистрибьютором ASUS в России.