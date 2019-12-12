Компания ASUS отметила успешное сотрудничество с MERLION в 2019 году
На состоявшейся осенью в Москве ежегодной партнерской конференции ASUS, которая в этом году была посвящена 30-летию компании, по традиции были отмечены специальными призами российские партнеры. Среди дистрибьюторов в очередной раз награждена была и компания MERLION.
В портфеле MERLION представлен весь спектр продукции вендора: комплектующие, компьютеры, ноутбуки, периферия, смартфоны, проводное и беспроводное сетевое оборудование, серверы и опции для них, аксессуары. Полученная награда отражает высокий вклад MERLION в продажи полного ассортимента продукции ASUS. Так, например, доля материнских плат ASUS среди четырех брендов в продажах MERLION в штуках на протяжении многих лет превышает 35%. В консьюмерском сегменте ноутбуков доля ASUS среди шести брендов стабильна и в продажах составляет порядка 25% в штучном выражении.
В заключение стоит отметить, что MERLION уже в течение 19 лет (с 2000г.) является официальным дистрибьютором ASUS в России.
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