Геймеры GeForce готовы к MechWarrior 5: Mercenaries и не только
Сегодня студия Piranha Games представила новинку в культовой серии игр MechWarrior - MechWarrior 5: Mercenaries. Геймеры GeForce готовы к выходу новинки с новым Game Ready драйвером от NVIDIA. Новый драйвер также обеспечивает наилучший геймплей в Detroit: Become Human и добавляет поддержку двух новых G-SYNC совместимых мониторов.
Два новых G-SYNC совместимых монитора
Программа G-SYNC Compatible расширяет экосистему устройств G-SYNC и позволяет покупателям подобрать дисплей с хорошей переменной частотой обновления (VRR).
С добавлением MSI MAG251RX и ViewSonic XG270 число G-SYNC совместимых мониторов превысило 60.
В рамках программы «G-SYNC Compatible» NVIDIA сотрудничает с производителями мониторов, проверяя на совместимость мониторы, поддерживающие технологию Adaptive Sync. Прошедшие проверку мониторы получают статус G-SYNC совместимых. Полный список таких мониторов смотрите здесь.
О Game Ready драйверах от NVIDIA
Драйверы NVIDIA Game Ready выходят в день или накануне выхода популярных игр, чтобы обеспечить игрокам наилучшие впечатления. Дополнительной гарантией качества драйверов Game Ready является сертификат WHQL от Microsoft.
Ссылки по теме:
По Game Ready драйверу для MechWarrior 5: Mercenaries:
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/mechwarrior-5-mercenaries-game-ready-driver
Загрузить драйвер NVIDIA:
https://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru
Список G-SYNC совместимых мониторов:
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/products/g-sync-monitors/specs/
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