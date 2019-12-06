ASUS Republic of Gamers представляет видеокарту Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition в белом корпусе
ГЛАВНОЕ
- Игровая видеокарта высочайшего уровня ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti в стильном белом оформлении
- Фабричный разгон графического процессора и видеопамяти с потреблением мощности до 300 Вт
- Полностью автоматизированный процесс производства Auto-Extreme, исключительно высококачественные компоненты премиального уровня, вентиляторы оптимизированной конструкции Axial-tech, 2,7-слотовый форм-фактор
Геймерская видеокарта на базе самого мощного игрового процессора NVIDIA представлена в новом оформлении. Кожух видеокарты, рама системы охлаждения, алюминиевая усилительная пластина и три вентилятора Axial-tech выполнены в белом цвете. Помимо эстетических изменений в дизайне, эта модель также получила мощный фабричный разгон графического процессора и видеопамяти. Максимальная рабочая мощность видеокарты повышена до 300 Вт – это хороший задел для оверклокинга. Невероятная производительность и белоснежное оформление корпуса видеокарты Strix GeForce RTX™ 2080 Ti White Edition превращают это премиальное геймерское устройство в настоящий хит зимнего сезона.
Технология Auto-Extreme
Процесс изготовления всех видеокарт серии ROG Strix полностью автоматизирован, эта технология получила название Auto-Extreme. Обычно пайка элементов сквозного и поверхностного монтажа осуществляется в отдельные этапы, а технология Auto-Extreme позволяет сделать это за один, что уменьшает термическую нагрузку на компоненты и делает ненужным применение жестких химикатов для очистки. Результат – меньшее влияние производства на окружающую среду, экономия электроэнергии и более надежный конечный продукт.
Высочайшая производительность
Видеокарта ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition выполнена в форм-факторе 2,7 слота, чтобы вместить массивный радиатор и увеличить площадь теплорассеивания. Вентиляторы Axial-tech, выполненные специально для этой модели в белом цвете, создают мощный воздушный поток и эффективно охлаждают флагманский графический профессор NVIDIA, что позволяет длительное время поддерживать его высокую тактовую частоту.
Технология подсветки Aura Sync
Белоснежная матовая поверхность кожуха видеокарты Strix GeForce RTX 2080 Ti White мягко отражает RGB-подсветку внутри корпуса. На самой видеокарте подсветкой дополнены фронтальная панель и усилительная пластина. Технология синхронизации Aura Sync позволяет полностью настроить цвета и эффекты подсветки. Кроме того, цвет подсветки может меняться в зависимости от температуры или пульсировать в такт воспроизводимой музыке. Для синхронизации подсветки компоненты должны быть совместимы с технологией Aura Sync. Логотип Aura Sync на коробке гарантирует поддержку этой технологии.
О серии ROG
Republic of Gamers («Республика Геймеров») – это принадлежащий компании ASUS бренд, под которым на рынок выходят геймерские продукты самого высокого уровня. Созданный в 2006 году, он охватывает множество продуктовых категорий, в том числе материнские платы, видеокарты, ноутбуки, стационарные компьютеры, мониторы, звуковое оборудование, маршрутизаторы и различные периферийные устройства. С брендом ROG компания ASUS активно участвует в жизни мирового геймерского сообщества, выступая спонсором крупнейших киберспортивных турниров. С помощью устройств серии ROG, которые являются популярнейшим выбором среди геймеров и энтузиастов по всему миру, установлены сотни рекордов оверклокинга. Всю информацию о ROG можно найти на сайте http://rog.asus.com.
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