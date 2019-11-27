Улучшение качества изображения в Quake II RTX и Game Ready драйвер для Halo Reach
NVIDIA выпустила версию 1.2 игры Quake II RTX, в которой ремастер классики 1997 года с трассировкой лучей может похвастаться еще более высоким качеством графики. Кроме того, доступен новый Game Ready драйвер с профилем для Halo: Reach, в драйвер включена поддержка инструмента Image Sharpening в играх на OpenGL и Vulkan.
Улучшенное качество изображения в Quake II RTX
В Quake II RTX 1.2 от студии NVIDIA LightSpeed добавлено несколько новых элементов, повышающих качество изображения в и без того впечатляющей игре.
С обновлением геймеры получат следующие улучшения:
- обновлено свыше 400 текстур для улучшения качества изображения в целом;
- световые эффекты god rays теперь рендерятся под водой, а также отражаются и преломляются, что повышает реалистичность и подсветку окружающих деталей;
- трассированная в реальном времени графика появилась на мониторах системы безопасности и других дисплеях, повышая детализацию игры и эффект погружения;
- на некоторых поверхностях появились рекурсивные отражения, создающие бесконечные коридоры отражений;
- улучшен рендеринг стекла, вместе с рендерингом отражений, преломлений и лучей бога, проходящих через стекло. Добавлена дополнительная опция, еще больше повышающая качество рендеринга стекла;
- множественные изменения и улучшения в алгоритмах устранения шума и других алгоритмах рендеринга, повышающие качество на всех уровнях в целом и особенно в некоторых сценах.
Интерактивные сравнения доступны здесь
Quake II RTX – это первая в мире игра, реализованная с помощью техники трассировки путей в реальном времени (real time path tracing). Техника пастрейсинга применена для создания всех световых эффектов, таких, как тени, отражения, преломления. Бестселлер, представленный компанией id Software в 1997 году, приобрел совершенно новый вид. Quake II RTX включает первые три уровня игровой PC классики в режиме single-player. Геймеры, у которых есть Quake II, могут насладиться игрой полностью во всем ее великолепии с трассировкой путей в реальном времени, включая мультиплеерный режим смертельного боя и кооперативные мультиплеерные режимы.
Game Ready драйвер для Halo Reach
Новый Game Ready драйвер для Halo: Reach оптимизирует геймплей в компиляции ремастера Halo на ПК. Новый драйвер также добавляет поддержку вышеупомянутого обновления Quake II RTX и инструмента Image Sharpening для игр на OpenGL и Vulkan.
Инструмент Image Sharpening в играх на OpenGL и Vulkan
Еще одной функцией драйверов NVIDIA Game Ready является добавление новых возможностей для пользователей GeForce. Данный драйвер добавляет инструмент Image Sharpening в Панель управления NVIDIA для игр на OpenGL и Vulkan. Инструмент Image Sharpening позволяет геймерам GeForce повышать четкость и резкость в играх и легко масштабировать изображение. С новым Game Ready драйвером геймеры смогут воспользоваться этой функцией практически во всех играх.
Полезные ссылки:
Скриншоты Quake II RTX на пресс-сайте NVIDIA
www.nvidia-press.com
По игре Quake II RTX v1.2 со скриншотами RTX on/off:
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/quake-ii-rtx-v1-2-update
По Game Ready драйверу для Halo Reach:
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/halo-reach-game-ready-driver
Загрузить драйвер NVIDIA:
https://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru
Quake II RTX на Steam:
https://store.steampowered.com/app/1089130/Quake_II_RTX/
Quake II RTX на GeForce.com:
https://www.nvidia.com/ru-ru/geforce/campaigns/quake-II-rtx/
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