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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Бренд RugOne представил на платформе Kickstarter спортивную рацию Xlink 7 с поддержкой искусственного интеллекта
Известный защищёнными мобильными устройствами производитель RugOne расширяет экосистему своих продуктов
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Добившись успеха с защищёнными смартфонами серии Xever, бренд RugOne, дочерняя компания Ulefone, расширяет ассортимент предлагаемых продуктов. Она представила первую для себя спортивную рацию с поддержкой искусственного интеллекта, модель RugOne Xlink 7.



Xlink 7 позволяет по-новому взглянуть на возможности оставаться на связи на открытом воздухе. Чтобы эта рация попала в руки покупателей, производитель 22 июня запускает на Kickstarter глобальную краудфандинговую кампанию. В этот момент Xlink 7 можно будет приобрести по сниженной до $159,99 цене, что на 47% меньше, чем эта рация будет стоить в рознице.



RugOne Xlink 7 избавлена от недостатков в плане габаритов, веса и дальности действия, которые есть у привычных раций УКВ/УВЧ. Это представитель нового поколения групповой связи в режиме реального времени. Рация может быть востребована среди спортсменов, альпинистов и любителей активного отдыха. Слоган этого продукта звучит как «Групповой чат без рук. Как телефонный звонок», намекая как на защищённость, так и на функциональность уровня смартфонов.



На высокий уровень долговечности рации указывает наличие сертификатов IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Это означает защиту от воды, пыли, падений и ударов, возможность работать в диапазоне температур от -30 ℃ до 55 ℃.



Вместо обычных частот, когда рации работают только в зоне прямой видимости, в данном случае применяются глобальные сети 4G. Это означает, что Xlink 7 позволяет держать связь на расстоянии в десятки тысяч километров. На выбор предлагаются SIM-комплект с обслуживанием на протяжении года и стандартный вариант рации с собственной nano-SIM-картой пользователя.



Поддерживается беспроводной голосовой чат с трёхсторонней связью посредством меню «Быстрый голосовой вызов» в приложении Xlink. Владельцу рации не нужно будет постоянно нажимать на кнопку PTT, в результате чего он сможет общаться при катании на велосипеде и лыжах, горных восхождениях и в любых других условиях.



Рация обладает двойным шумоподавлением на основе специального чипа и алгоритмов искусственного интеллекта. Она создана для использования на высоких скоростях, до 40 км/ч на лыжах и 30 км/ч на велосипеде. Шумоподавление устраняет звук ветра и другие помехи, достигая уровня в 55 дБ.



Наличие встроенного помощника на основе искусственного интеллекта даёт возможность быстро получать ответы на вопросы. Устройство реагирует на голосовые команды пользователя, при помощи которых можно активировать фонарик и менять настройки.



При использовании в чрезвычайных ситуациях на помощь придут трёхрежимная спутниковая ориентация (GPS, Beidou и Glonass) и встроенный мощный фонарик TorchX. При пятикратном нажатии на функциональную кнопку активируется громкая сирена, а координаты в этот момент времени передаются заранее указанным контактам.



Помимо самой рации, покупатели получат набор качественных аксессуаров. Среди них есть спортивный нарукавник, магнитный зажим для спины, ремешок и универсальное беспроводное кольцо с Bluetooth-пультом. Кольцо можно прикрепить на палец, к рулю или лыжным палкам.



Аккумулятора ёмкостью 1 020 мАч будет достаточно для работы рации на протяжении суток в обычном режиме. Ей можно пользоваться даже в перчатках благодаря наличию физической кнопки One-Touch Group и специальной ИИ-кнопки. Управлять процессом можно посредством приложения RugOne Xlink, в реальном времени получая местоположение устройства и осуществляя командное взаимодействие.



Xlink 7 создана в первую очередь для экстремальных видов спорта, но надёжность делает рацию пригодной для спасательных служб, коммерческих автопарков, дальнобойщиков и строителей.



Рация Xlink 7 будет доступна по сниженной цене $159,99 в ограниченном количестве. На Kickstarter уже появилась страница, где можно зарегистрироваться при помощи электронной почты и получить уведомление о начале продаж 22 июня.



Дополнительную информацию относительно регистрации на Kickstarter можно получить на официальном сайте RugOne.
#ulefone #rugone
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