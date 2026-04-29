Платим блогерам
Новости Hardware Роман Семёнов
Компания GIGABYTE анонсировала сверхтонкий ноутбук AERO X16 с новым уровнем возможностей искусственного интеллекта
Изящный портативный компьютер работает на процессоре Ryzen AI 9 465 и обладает эффективным и тихим охлаждением

Известная по всему миру своими компьютерными комплектующими и готовыми продуктами компания GIGABYTE анонсировала сверхтонкий ноутбук AERO X16. Форм-фактор этого устройства делает его чрезвычайно мобильным, а другой сильной стороной являются обширные возможности искусственного интеллекта и привлекательная для авторов контента функциональсть. Способствует производительности портативного компьютера продвинутая система охлаждения WINDFORCE Infinity, а созданию контента помогает ИИ-помощник GiMATE.



Перед нами ноутбук, способный на выполнение наиболее продвинутых из существующих в настоящее время ИИ-задач. За скорость его работы отвечают процессор AMD Ryzen AI 9 465 и видеокарты до NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop с TGP 85 Вт. Сочетание этих компонентов приносит высочайшую производительность локальной обработки алгоритмов искусственного интеллекта для любителей видеоигр, профессионального применения и создания контента. Наличие 12 ГБ видеопамяти обеспечивает высокую скорость работы технологии DLSS 4.5 для повышения качества картинки в самых требовательных современных видеоиграх. Также обладатели этого устройства смогут локально запускать наиболее крупные большие языковые модели.



Ноутбук может работать со сторонними помощниками, такими как Copilot+ с его функцией Cocreator, помогая создавать или менять стиль изображений при помощи искусственного интеллекта. Другой функциональностью является перевод с языка на язык в режиме реального времени благодаря Live Captions. Сама GIGABYTE является разработчиком ИИ-помощника GiMATE, который отвечает за управление аппаратно-программной конфигурацией. GiMATE Creator позволяет создавать изображения без необходимости обращаться к облаку, а GiMATE Coder приходит на помощь при написании кода, предлагая интеграцию Visual Studio Code с целью ускорения отладки и итерации.



Толщина корпуса AERO X16 составляет всего 16,75 мм, а весит он 1,9 кг. За стабильность работы при высоких нагрузках отвечает система охлаждения WINDFORCE Infinity, которая справляется с TDP до 100 Вт. Здесь применяется технология трёхмерного распределения потока воздуха, используются два тонких вентилятора и четыре тепловые трубки для отвода тепла. Если нагрузка при работе ноутбука невысокая, он охлаждается пассивно и полностью бесшумно.

Дисплей ноутбука относится к типу IPS и обладает соотношением сторон 16:10. Его разрешение равно 2.5K, частота обновления достигает 165 Гц, поддерживается 100% цветового диапазона sRGB. Наличие сертификата Pantone указывает на высочайшую точность цветопередачи. Экран занимает 92% передней поверхности ноутбука. На низкую нагрузку на глаза при просмотре указывает наличие сертификата TÜV Rheinland, а на поддержку объёмного звука — Dolby Atmos.



AERO X16 способен работать без розетки на протяжении 14 часов, после чего в дело вступает быстрая зарядка. Устройство обладает клавиатурой Golden Curve с увеличенными клавишами и динамической подсветкой RGB. Доступны белый (Lunar White) и серый (Space) цветовые варианты устройства. Анодированная поверхность с пескоструйной обработкой обеспечивает ноутбуку премиальный внешний вид, как и переливающаяся NIL-пластина с логотипом производителя.

Более подробную информацию об AERO X16 можно найти на официальном сайте производителя.
