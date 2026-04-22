Ulefone и RugOne успешно продемонстрировали защищённые устройства следующего поколения с поддержкой ИИ на 139-й Кантонской ярмарке
Посетители высоко оценили смартфон RugOne Xsnap 7 Pro со съёмной магнитной экшн-камерой и другие продукты этих производителей
Завершился первый этап весеннего сезона 139-й Кантонской ярмарки, проходивший с 15 по 19 апреля. Компания Ulefone и бренд RugOne могут с полным основанием занести эти пять дней себе в актив, успешно продемонстрировав инновационные продукты из мира защищённых мобильных устройств. Совместив высочайший уровень прочности и современные возможности искусственного интеллекта, они делают мобильные технологии доступными в самых суровых уголках нашей планеты.
Одним из наиболее интересных представленных устройств был защищённый смартфон RugOne Xsnap 7 Pro. Его отличительной чертой является съёмная экшн-камера с магнитным подключением. Xsnap 7 Pro для работы в экстремальном окружении объединяет достоинства экшн-камер профессионального уровня и высокопроизводительные мобильные технологии.
Портативный независимый модуль отсоединяется от корпуса смартфона и позволяет вести съёмку с любого ракурса. Смартфон при этом работает как центр управления, обеспечивает зарядку модуля, давая экран для просмотра и интерфейс для управления съёмкой. Магнитная система крепления даёт возможность снимать от первого лица без помощи рук во время любого экстремального вида деятельности.
Другим показанным на выставке продуктом стала компактная 4G-рация RugOne Xlink 7 в корпусе размером не больше чехла для наушников. Она обладает водонепроницаемостью в соответствии со стандартами IP68/IP69K и защитой уровня военного стандарта MIL-STD-810H. Глобальная поддержка сетей связи 4G даёт ей возможность обеспечить высокоскоростную и чистую связь в разных городах и на разных континентах. Также поддерживается пятисторонняя голосовая связь в реальном времени.
Искусственный интеллект помогает с шумоподавлением, фильтруя шум ветра и окружающей среды. Также ИИ является основой голосового помощника, доступ к которому осуществляется по нажатию на кнопку. С его помощью можно узнавать о погоде, управлять устройствами и синхронизировать командные действия.
Для любителей носимых устройств представлена флагманская модель смарт-часов Ulefone Armor Watch Ultra. Это устройство с экраном AMOLED размером 1,93 дюйма, который защищён стеклом Corning Gorilla Glass 3. Подобный мобильный инструмент будет востребован как в работе, так и в повседневной жизни. На часы предустановлен мессенджер WhatsApp, который позволяет обмениваться сообщениями прямо на запястье без необходимости пользоваться смартфоном.
Также можно будет обойтись без смартфона для навигации, поскольку часы поддерживают технологии GPS и AGPS. Карты с офлайн-доступом позволят ориентироваться даже без сотовой связи.
Современные умные часы невозможно представить без отслеживания многочисленных видов физической активности. Поддерживается свыше 160 видов активности в модели Ultra и более 100 в модели Pro. Также ведётся непрерывный мониторинг показателей организма, таких как сердечный ритм. Проводится комплексный анализ параметров сна, распознаются этапы лёгкого, глубокого и дневного сна.
Если нужен более крупный форм-фактор, Ulefone представила планшет Tab A12 Pro. Он обладает экраном с диагональю 12,2 дюйма и разрешением 2,4K. Динамик способен выдавать звук громкостью 130 дБ, а производимый по техпроцессу 6 нм чип без усилий справляется с офисными задачами, воспроизведением видео и мобильными играми.
Также в категории планшетов представлены модели Note 22 и Note 23 для тех, кому нужна функциональность смартфона в устройстве большего размера.
Ulefone и RugOne покидают выставку Canton Fair 2026, собрав положительные отзывы покупателей со всех концов света. Пять дней демонстрации показали прогресс этих производителей в сегменте защищённых мобильных устройств и ставку на инновации. В будущем Ulefone и RugOne намереваются развивать направление защищённых умных терминалов, стремясь удовлетворить потребности пользователей и следовать отраслевым тенденциям.