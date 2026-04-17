Современный рынок бытовых устройств для уборки дома переполнен предложениями, и выделиться на нём непросто. Несмотря на это, бренд Uwant занимает заметное положение на российском рынке пылесосов, предлагая модели под разные потребности и для разных категорий пользователей.
Одним из таких предложений в настоящее время является моющий пылесос Uwant Y100 Steam. Его отличительная характеристика указана в названии: использование пара при температуре 120°C позволяет избавиться даже от самых стойких загрязнений.
Способствует высокому качеству уборки и мощность всасывания 20 000 Па. Также глубокой очистке помогает применение горячей воды при температуре 60°C.
Пылесос является достаточно компактным и весит не более 4 кг, что позволяет справиться с ним детям и пользователям старшего возраста. Специальная рукоятка не даст обжечься во время уборки с паром.
У пылесоса имеется специальная щётка для очистки обуви, чтобы грязь с неё не попадала на пол. Среди других вариантов представлены стандартная щётка для обивки, круглая паровая щётка с щетиной, паровая щётка для щелей.
Uwant Y100 Steam среди прочего пригодится при очистке ткани. Он способен справиться с шерстью, шёлком, хлопком, нейлоном и другими видами тканей. В комплект поставки входит средство для очистки тканей объёмом 500 мл.
Сделав выбор в пользу этого пылесоса, пользователи без усилий обеспечат чистоту полов, мебели, матрасов и всех других видов поверхностей у себя дома. В настоящее время приобрести Uwant Y100 Steam можно в магазине Ozon с промокодом Y100S2602, получив скидку в размере 500 руб.
Другим интересным предложением является вертикальный моющий пылесос Uwant D500 для влажной и сухой уборки. Это устройство «12 в 1» с самоочисткой и сушкой на основе искусственного интеллекта.
Обеспечивая гибкость влажной уборки, разработчики предлагают воспользоваться тремя уровнями управления водой: высоким, средним или низким. Выбор делается в зависимости от прочности покрытия и стойкости загрязнения на нём.
Наличие щётки с водонепроницаемостью уровня IPX6 позволяет устранить грязь, налёт и разводы от воды. Сбалансированное распыление означает равномерное покрытие щётки влагой для более тонкой очистки.
Выбирать можно из трёх режимов очистки: сухого, умного и максимального. Выбор зависит от того, нужно ли убрать пыль или волосы, крошки и шерсть домашних животных, соусы и стойкий жир.
Благодаря Uwant D500 можно будет забыть не только о грязи, но и о неприятных запахах в своём доме. Этому способствует технология PureScent Guard+ на основе дезодорирующих частиц.
Для удобства использования пылесос снабжён светодиодным дисплеем и поддерживает голосовое оповещение. Благодаря этому пользователь всегда будет знать, какой режим уборки выбран, сколько воды осталось и каков уровень заряда.
Мощность всасывания пылесоса достигает 17 000–20 000 Па. Щётка защищена от запутывания, поэтому не придётся тратить время на её очистку вручную. Высота 13,5 см и способность складываться на 180° могут обеспечить уборку под кроватью, столами и в других низких местах. Благодаря трёхсторонней конструкции можно качественно устранить пыль и частицы мусора из углов и кромок полов.
Uwant D500 доступен для приобретения в магазине Ozon с промокодом D5002603 на скидку в размере 600 руб.
Выбрав любой из представленных пылесосов, покупатели смогут сделать уборку своего дома простой как никогда прежде.