Новости Hardware Роман Семёнов
Беспроводные пылесосы Roborock с сухой и влажной уборкой сделают дом чистым с минимальными усилиями
Компания Mu Chen предлагает выгодные сделки покупателям своих продуктов в магазине AliExpress

Среди многочисленных доступных в магазинах устройств для уборки дома богатством выбора отличаются предложения бренда Roborock. В настоящее время пылесосы этого производителя стали доступны в магазине AliExpress со скидками, что даёт возможность оценить их достоинства более широкому кругу покупателей.



Одним из предлагаемых в рамках распродажи пылесосов является вертикальная модель Roborock F25 ALT. Здесь поддерживается сухая и влажная уборка при мощности всасывания 20 000 Па и продолжительности работы на протяжении 60 минут. Доступна очистка горячей водой, дозатор моющего средства объёмом 100 мл, горизонтальное складывание на 180°. Специальные режущие зубья решают проблему спутывания волос, чтобы не пришлось долго устранять их вручную.

Roborock F25 ALT доступен для покупки на AliExpress со скидкой до 56%.

Другим интересным предложением является беспроводной пылесос Roborock F25 LT. Он также поддерживает влажную уборку и обладает мощностью всасывания 20 000 Паскаль. Доступна самоочистка горячей водой и сушка горячим воздухом, эффективное устранение шерсти и четыре режима работы. Устройство можно раскладывать на 180° для уборки труднодоступных зон.



Roborock F25 LT можно приобрести в магазине AliExpress со скидкой до 57%.

Если нет желания пылесосить самостоятельно, можно доверить всю работу роботу-пылесосу Roborock Q7 Max. Он поддерживает ассистентов Alexa и Google Home, позволяет выбирать настраиваемые режимы уборки. Его мощность всасывания составляет 10 000 Па. Во время влажной уборки доступен автоматический подъём швабры, что позволит сохранить ковры сухими. Специальная конструкция обладает двойной защитой от наматывания волос.



Roborock Q7 Max доступен посетителям магазина AliExpress со скидкой в 57%.

Ещё одним предложением в категории роботов-пылесосов является Roborock S8 Pro Plus. Эта модель с мощностью всасывания 10 000 Па с поддержкой глубокой чистки ковров и щелей. Этот пылесос способен устранить даже невидимую невооружённым глазом пыль.



Покупатели Roborock S8 Pro Plus на AliExpress в настоящее время могут рассчитывать на скидку до 56%.

Наконец, ещё одним предложением является робот-пылесос Roborock Qrevo C. Устройство мощностью 12 000 Па поддерживает систему обхода препятствий Reactive Tech и обладает многофункциональной док-станцией. Две поднимающиеся вращающиеся салфетки устраняют даже самые стойкие виды загрязнений. Док-станция позволяет автоматически промывать салфетки, сушить их тёплым воздухом, автоматически выгружать мусор, заполнять бак и заряжать пылесос.



Roborock Qrevo C доступен в магазине AliExpress со скидкой в размере до 57%.
