Новости Hardware Роман Семёнов
Паровой пылесос Uwant Y100 Steam и вертикальный Uwant D500 с влажной и сухой уборкой обеспечат идеальную чистоту жилища
Поддержка горячего пара, многочисленные насадки и запатентованная производителем система PureScent Guard+ позволят попрощаться с пятнами, грязью в труднодоступных местах, бактериями и неприятными запахами

Среди многочисленных доступных на российском рынке производителей пылесосов достойное место занимает китайский бренд Uwant. Желая познакомить со своей продукцией максимально широкий круг потребителей, компания в настоящее время проводит распродажу двух популярных моделей.

Первой из них является моющий пылесос Uwant Y100 Steam. Данная модель за счёт семи насадок способна одна работать сразу как несколько устройств, вести сухую и влажную уборку, чистить ковры, мебель, паркетные полы, матрасы. В комплект поставки входят щётки как с мягкой, так и жёсткой щетиной. В частности, имеется специальная щётка Uwant для обуви, а округлая паровая щётка помогает очищать такие поверхности, как газовая или электрическая плита.



Одной из главных характеристик для пылесоса является мощность всасывания. Y100 Steam в этом смысле способен удовлетворить запросы самых требовательных покупателей, поскольку его мощность достигает 20 000 Па. Использование горячей воды при температуре 60°C даёт возможность производить более глубокую очистку поверхностей.



Для этой же цели предназначается пар с вдвое более высокой температурой в 120°C. Именно пар превращает простой пылесос в настоящий моющий комбайн. Можно без усилий устранить пятна с ковров и освежить обивку мебели, размягчив загрязнение паром и тут же убрав его за счёт высокой мощности всасывания. Эта функциональность делает Y100 Steam незаменимым для очистки тканей. Кроме того, пар столь высокой температуры позволит избавиться от клещей и бактерий, так что для аллергиков или при наличии домашних животных Y100 Steam становится ещё более интересным приобретением.



Небольшой вес пылесоса в 4 кг и компактный размер позволят управляться с ним даже пожилым людям и детям. Объём пылесборника составляет 1,3 л, столько же вмещает ёмкость для воды.



В настоящее время Uwant Y100 Steam предлагается приобрести в магазине Ozon со скидкой в размере 500 руб благодаря промокоду Y100S2602.



Другим предложением китайского производителя является вертикальный пылесос Uwant D500. Это пылесос 3 в 1, способный на сухую и влажную уборку, а также поддерживающий самоочистку. Его мощность всасывания достигает 17 000-20 000 Па, а специальная щётка позволяет легко расправиться со спутавшимися волосами.



Обладатели пылесоса D500 получат возможность выбирать между тремя режимами работы: сухая уборка, режим высокой мощности и интеллектуальная уборка. Поток воды также имеет три настройки. Самый слабый напор позволяет тщательно очистить деревянные полы, не повредив их. Средний напор применяется с плиткой и прочими твёрдыми поверхностями, а напор высокой мощности справляется с самыми стойкими пятнами.



Щётка для уборки полов является водонепроницаемой по стандарту IPX6, что позволяет мыть её прямо под краном и без риска образования налёта. Имеется резервуар для чистой воды объёмом 650 мл и для грязной объёмом 700 мл. Отсутствие необходимости переключаться между резервуарами, наполняя и опорожняя их одновременно, повышает удобство и эффективность работы пылесоса.



На принадлежность D500 к миру современных технологий указывает наличие светодиодного дисплея и голосовых подсказок. В режиме реального времени пользователь получает информацию об уровне заряда аккумулятора, режимах электролиза, уборки и других параметрах. При заполнении резервуара грязной водой на экране загорается соответствующий индикатор и приходит голосовое оповещение. Это упрощает отслеживание работы пылесоса, в первую очередь для пожилых людей.



Uwant D500 можно складывать на 180°. Высота в 13,5 см даёт возможность убираться под кроватями, шкафами, столами. Трёхсторонняя конструкция устраняет пыль, грязь и волосы в углах помещений. При влажной уборке используется антибактериальная роликовая щётка.



Отдельно можно приобрести дезодорирующие частицы PureScent Guard+, которые вместе с электролизованной водой обеспечат чистоту и приятный запах как полов, так и швабры. Этому же способствует самоочистка пылесоса с применением ИИ по одному нажатию на кнопку и бесшумная сушка воздухом температурой 65°C.



Uwant D500 можно купить в магазине Ozon со скидкой в размере 800 руб при введении промокода D5002602.
Эффективная реклама для вашего бизнеса

