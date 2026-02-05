РедакцияНовости Hardware
Roborock начинает продажи в России роботов-пылесосов Qrevo Curv2 Flow и F25 ACE Pro для сухой и влажной уборки
Устройства Roborock последнего поколения эффективно обеспечат чистоту в доме без лишних усилий со стороны жильцов
Известный во многих странах бренд Roborock, производитель умной техники для уборки дома, предлагает российским покупателям приобрести два новых устройства. В настоящее время это можно сделать по наиболее выгодной стоимости, поскольку использование промокода позволит снизить цену на 10%.
Модель Roborock Qrevo Curv2 Flow обладает чистящей щёткой длиной 27 см, эффективность которой дополнительно увеличивает наличие системы очистки проточной водой в режиме реального времени. Вода поступает к пылесосу с базы посредством восьми отверстий. Скребок постоянного давления предназначен для быстрого удаления грязи, которая попадает в специальный бак, что означает отсутствие проблем с повторным загрязнением.
Мощность всасывания этого пылесоса равна 22 000 Па. В нём применяется первая в мире двухрычажная система, которая решает проблему спутывания волос и шерсти домашних животных благодаря наличию резиновых щёток. Пылесос умеет распознавать тип покрытия, на котором он находится. Если будет найден ковёр, моющая тряпка поднимается на высоту 15 мм с одновременным опусканием защитного кожуха щётки. Включается режим сухой уборки, чтобы ковёр был не только чистым, но и сухим.
Устройство поддерживает многомерную систему распознавания с использованием RGB-камеры и структурированного света, который даёт возможность объезжать препятствия и планировать маршрут наиболее эффективным образом. На базе щётка чистится водой при температуре 75 °C и сушится воздухом при температуре 63 °C, что позволяет избежать появления бактерий и неприятного запаха.
Roborock Qrevo Curv2 Flow в настоящее время доступен для приобретения в магазинах Ozon и Яндекс.Маркет с промокодами ROKYMARKET и ROBOROCK2026 соответственно.
Другой новинкой Roborock является модель F25 ACE Pro. Этот пылесос является обладателем технологии микропенной очистки. По одному нажатию на кнопку формируются микропузырьки, число которых достигает 167 млн. Благодаря им, мощности всасывания 25 000 Па и давлению щётки 30 H устройство способно устранять даже самые стойкие загрязнения, от пятен борща до жира после приготовления жареного мяса.
Дополнительную эффективность Roborock F25 ACE Pro придаёт умная двухмоторная система с полным приводом, обладающая функцией автоматического запуска и остановки. В результате управлять устройством сможет даже пользователь без особых технических знаний. Самоочистка пылесоса происходит при температуре 95 °C, после чего он просушивается горячим воздухом. Модуль с антибактериальной защитой и нейтрализацией запахов работает даже если грязная вода будет находиться в устройстве на протяжении двух недель.
Вместимость резервуара для чистой воды составляет 1 л, бак для использованной воды имеет объём 720 мл. Продолжительность работы между зарядками достигает 60 минут, что позволяет убирать даже большие квартиры и двухэтажные дома без необходимости подзаряжать пылесос и доливать в него воду.
Roborock F25 ACE Pro также доступен для покупки в магазинах Ozon и Яндекс.Маркет с промокодами ROKYMARKET и ROBOROCK2026 соответственно, которые дают скидку в размере 10%.
Став обладателями новых роботов-пылесосов Roborock, можно будет освободиться от рутинной работы по обеспечению чистоты дома.
Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424