Blackview Marine 3 приносит возможности искусственного интеллекта и ночную съёмку в сегмент защищённых смартфонов
Аппарат на процессоре MediaTek Helio G81 будет полезен на работе, отдыхе под открытым небом и во время занятий спортом
Известная своими защищёнными смартфонами компания Blackview в настоящее время продвигает очередной продукт, которым является аппарат Marine 3. Это устройство, созданное для эффективной работы в самых суровых условиях окружающей среды. Несмотря на это, смартфон является довольно тонким и лёгким по меркам мобильных устройств с подобным уровнем защиты.
Если большинство защищённых аппаратов ощущаются словно кирпич, Marine 3 весит лишь 245 г при толщине корпуса 10,7 мм. Это позволяет не испытывать затруднений, когда устройство находится в кармане.
Другим достоинством Marine 3 является его панель IPS с диагональю 6,56 дюйма и частотой обновления 90 Гц. Экран формата HD+ обеспечивает плавное изображение и минимально влияет на расход энергии.
Высокий уровень производительности приносит 8-ядерный процессор MediaTek Helio G81. Устройство работает под управлением современной версии операционной системы Android 16 с программной оболочкой DokeOS 5.0. Искусственный интеллект на устройство приносит программное обеспечение Doke AI 2.0. В его состав входят популярные ИИ-модели ChatGPT-4o mini, Gemini и DeepSeek-R1.
Объём оперативной памяти с учётом виртуальной достигает 24 ГБ, а максимальный объём хранилища составляет 256 ГБ. Последнее значение можно увеличить картами памяти TF вместимостью до 2 ТБ.
За обеспечение Marine 3 энергией отвечает аккумулятор ёмкостью 5 000 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 18 Вт. Если потребуется снимать фотографии или видео, на помощь придёт основная камера с разрешением 16 Мп и селфи-камера 13 Мп. Для ночной съёмки имеется камера также с разрешением 13 Мп, а ещё поддерживается специальный режим подводной съёмки.
На степень защиты от воды, пыли и ударов указывает наличие сертификатов IP68, IP69K и MIL-STD-810H. С таким уровнем прочности аппарату не страшны повседневные нагрузки и использование на открытом воздухе под дождём или в пыли. Его можно применять на кухне во время приготовления пищи, строителям или инспекторам строительных объектов, в логистике, доставке, на складах, при занятиях спортом на открытом воздухе.
Приобрести Blackview Marine 3 по сниженной цене в настоящее время можно в магазине Ozon.