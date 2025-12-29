Процессор Helio G100, Android 15, аккумуляторы ёмкостью 11 000 мАч и 13 500 мАч, большой набор аксессуаров делают планшеты Tab E3 Pro и Tab E3 Max единым устройством для работы и развлечений

Планшеты с большой диагональю экранов становятся всё более востребованными в работе, обучении и во время отдыха. Модели, которые предлагают правильное сочетание размера, скорости и цены, остаются актуальными на протяжении длительного времени. Серия планшетов DOOGEE Tab Enjoy, в состав которой входят Tab E3 Pro и Tab E3 Max, продолжает быть доступной для приобретения.Не стараясь угнаться за краткосрочными трендами, компания DOOGEE акцентирует внимание на Tab Enjoy. Производитель подчёркивает такие всегда востребованные достоинства этих устройств, как великолепные экраны, длительность автономной работы, сильный звук и плавная работа Android с поддержкой интеллектуальной функциональности.Потоковые трансляции видео, учёба и творческие работы требуют много пространства, поэтому размер экрана является основным достоинством планшетов серии Tab Enjoy. Tab E3 Pro обладает сверхчётким экраном с диагональю 13 дюймов, сбалансированным между портативностью и комфортом при просмотре. Такой планшет лучшим образом подходит для фильмов, занятий онлайн и работы в режиме разделённого экрана.Если требуется экран ещё большего размера, Tab E3 Max предлагает панель IPS размером 14 дюймов с разрешением 2.1K. Благодаря кинематографическому эффекту такой планшет станет идеальным выбором для создателей контента, дизайнеров и любителей кино и сериалов.В обоих планшетах есть режим защиты глаз, тёмный режим и автоматическая регулировка яркости. Эти опции призваны обеспечить комфортный просмотр на протяжении длительного времени.Эффект от больших экранов не будет полным без мощного звука. Оба планшета обладают четырьмя динамиками 1217 BOX, приносящими насыщенный объёмный звук, способный заполнить помещение целиком.Чистый звук улучшит ощущения от использования стриминговых платформ, онлайн-встреч и мобильных казуальных игр. Для желающих получить столь же качественный звук в наушниках на планшетах есть разъём 3,5 мм, который исчез из мобильных устройств многих других производителей.На выполнение серьёзных задач может потребоваться много времени, поэтому аккумулятор для планшетов крайне важен. Tab E3 Pro получил аккумулятор ёмкостью 11 000 мАч, тогда как у Tab E3 Max это значение составляет 13 500 мАч. Это превращает оба устройства в надёжных спутников как в рабочие дни, так и в выходные или во время путешествий.Зарядка мощностью 18 Вт позволит быстро восполнить нехватку энергии и получить несколько часов работы устройств.Планшеты Tab Enjoy оснащены процессорами Helio G100 и операционной системой Android 15. Это является основой их стабильности и отзывчивости, в том числе во время многозадачной работы. Благодаря 32 ГБ оперативной памяти (8 ГБ физической и 24 ГБ виртуальной) и 256 ГБ встроенного хранилища оба планшета не испытывают трудностей во время работы в режиме разделённого экрана, при редактировании документов и в творческих приложениях.Предустановленный ИИ Gemini AI расширяет возможности пользователей, давая им интеллектуальный поиск, создание заметок с помощью ИИ и эффективную организацию контента. В учёбе, работе и повседневном использовании многозадачность будет плавной и интуитивно понятной, как и должно быть на планшетах с большим экраном.Желающим получить одно устройство для серьёзной работы и развлечений предлагается VIP-издание серии Tab Enjoy. В его состав входит комплект тщательно подобранных аксессуаров, таких как стилус, Bluetooth-клавиатура и мышь, защитное стекло и кожаный чехол.С ними планшеты превращаются в готовый к использованию подарок для студентов, профессиональных сотрудников из разных областей деятельности и любого пользователя, желающего усовершенствовать свой цифровой образ жизни.Большие экраны, качественный и мощный звук, высокая продолжительность автономной работы и расширенная благодаря ИИ функциональность Android позволяют планшетам Tab E3 Pro и Tab E3 Max оставаться актуальными и спустя месяцы после начала продаж.