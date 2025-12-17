Сайт Конференция
Новости Hardware Роман Семёнов
FOSSiBOT F113 стал первым в мире защищённым смартфоном с инфракрасным ночным видением на расстоянии до 50 м
Устройство на процессоре Dimensity 7050 работает много дней благодаря аккумулятору ёмкостью 20 000 мАч

Китайская компания FOSSiBOT анонсировала выпуск защищённого смартфона FOSSiBOT F113. Этот аппарат создан для работы в экстремальных условиях и является первым обладателем системы инфракрасного ночного видения на расстояния до 50 м. Аккумулятор ёмкостью 20 000 мАч, высокопроизводительный динамик класса K с усилителем на 110 дБ, стекло Corning Gorilla Glass и процессор Dimensity 7050 5G делают F113 незаменимым помощником для любителей активного отдыха, полевых специалистов и при ночных операциях.



F113 содержит революционную систему визуализации, в состав которой вошла инфракрасная камера ночного видения с разрешением 64 Мп и автофокусировкой. Дополняет её разработанная специально для этого устройства оптическая структура инфракрасной подсветки дальнего действия.

Аппарат обеспечивает видимость на расстоянии до 50 м в полной темноте, превосходя в этом плане более традиционные защищённые телефоны с дальностью видимости 5–10 м. Подобный прибор сверхдальнего радиуса действия обеспечивает чёткую видимость даже в тумане, дожде и условиях низкой освещённости. Это делает его отлично подходящим для ночного патрулирования и проведения проверок безопасности, ночного наблюдения за дикими и домашними животными, перемещений на открытом воздухе и проведения спасательных операций, полевого мониторинга, дистанционного наблюдения за территорией.

Ещё F113 обладает фонарём дальнего действия мощностью 1,5 Вт. Он способен освещать цели на расстоянии до 50 м, подходя для использования в кемпингах и походах, передвижения в темноте, внезапных отключений электроэнергии, чрезвычайных ситуаций на открытом воздухе.

Этот фонарик дальнего действия намного превосходит стандартные фонари других смартфонов, улучшая видимость и безопасность в тёмное время суток.



Благодаря несъёмному аккумулятору ёмкостью 20 000 мАч F113 способен работать в режиме активного отдыха на природе на протяжении нескольких дней. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт (11 В/3 А); на зарядку до 80% требуется 160 минут, а на полную зарядку уходит 270 минут. Доступна обратная зарядка OTG мощностью 18 Вт для питания смартфонов, дронов, камер и прочих гаджетов. Даже в холодных, высокогорных или других суровых условиях на открытом воздухе F113 стабильно сохраняет мощность и работает на протяжении длительного времени.



F113 получил усовершенствованную систему камер Sony для съёмки в любых условиях. Основная камера 50 Мп Sony IMX766 с фазовой автофокусировкой (PDAF); передняя камера 32 Мп Sony IMX616; макрокамера 5 Мп; инфракрасная камера ночного видения 64 Мп. Будете ли вы делать снимки высокого разрешения днём или снимать на больших расстояниях в темноте, F113 выдаст чёткую детализацию и стабильно высокое качество изображения в любых условиях.



Поскольку F113 разработан для использования на открытом воздухе в суровых условиях, он обладает соответствующими характеристиками. К ним относятся защитное стекло Corning Gorilla Glass, которое сохранит экран от царапин и ударов. Водонепроницаемость, пылезащита и ударопрочность отвечают требованиям стандарта IP68. Доступен динамик 1134 BOX с усилителем класса K с выходной мощностью до 110 дБ. Есть барометр для измерения высоты и прогнозирования погоды, а также режим работы в перчатках, подходящий для зимних условий или работы на строительной площадке.

Это надёжный смартфон для альпинистов, строителей, занятий спортом на открытом воздухе и в суровых погодных условиях.

Также F113 получил экран IPS-TFT Incell 6,78 дюйма FHD+ с вырезом под переднюю камеру. Его частота обновления 120 Гц приносит плавность картинки в игры и навигацию по пользовательскому интерфейсу. Большой дисплей чёткий и отзывчивый, что делает его удобным как для работы на открытом воздухе, так и для мультимедийного просмотра.

Сердцем смартфона F113 является процессор MediaTek Dimensity 7050 (MTK6877TT), дающий быстрое и стабильное подключение к сетям связи 5G. Доступно 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Оперативная память расширяется ещё 24 ГБ виртуальной памяти, а хранилище можно увеличить картами памяти TF объёмом до 2 ТБ. Это открывает доступ к интенсивной многозадачной работе, масштабируемым приложениям и современным мобильным играм.



Внешнюю привлекательность устройства повышает динамическая подсветка, поддерживающая анимацию зарядки, уведомления о звонках и сообщениях, напоминания об уведомлениях. Подсветка может быть синхронизирована с ритмом музыки и предлагает более 20 настраиваемых цветов и режимов. Эта практичная и стильная функция повышает видимость и расширяет возможности персонализации устройства.

FOSSiBOT F113 сейчас доступен в рамках ограниченного по времени предложения. Промокод PRS113 позволит приобрести его за $299,99 вместо первоначальной цены в $359,99. Аппарат доступен на официальном сайте FOSSiBOT и в магазине AliExpress, а позднее появится в магазине Amazon.
