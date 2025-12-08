Известная своими графическими планшетными компьютерами для дизайнеров и любителей рисования компания XPPen до конца 2025 года проводит акцию, в рамках которой десять её моделей предлагаются по ценам ниже обычных. Рассматриваемые устройства охватывают множество ценовых категорий, от 1 600 руб до 60 000 руб.
Наиболее доступным по цене предложением до 31 декабря 2025 года в магазине AliExpress является цифровой планшет Deco 640. Вместо прежней цены в 1 815 руб до последнего дня года он доступен за 1 615 руб, а промокод XPNEW12 сделает его ещё дешевле. Это устройство для любителей и новичков в сфере рисования с поддержкой 16 384 степеней нажатия и наклона до 60 градусов.
Устройство может быть полезным при видеомонтаже, создании и редактировании иллюстраций, проведении презентаций и дистанционном обучении, подписании документов. Оно совместимо с операционными системами Windows, macOS, Android, ChromeOS и Linux, поддерживая широкий выбор популярных графических программ.
Далее по цене располагается цифровой планшет XPPen Deco Mini7 V2 за 1 970 руб вместо прежних 2 150 руб. На него в магазине AliExpress также действует промокод XPNEW12. Это устройство начального уровня, которое станет отличным новогодним подарком для ребёнка, если вы хотите разбудить у него интерес к рисованию. На корпусе планшета имеется ряд клавиш, сочетания которых можно настраивать под себя.
В комплект поставки входит пассивный стилус P05D, способный работать на протяжении многих часов. Стилус поддерживает угол наклона 60 градусов. Посредством порта USB-C планшет можно подключать к компьютерам и мобильным устройствам. Он поддерживает все те же сценарии использования и операционные системы, что и описанный выше Deco 640.
По цене 3 315 руб вместо прежних 3 740 руб (промокод XPNEW12) на AliExpress можно стать обладателем цифрового планшета Deco01V3. На выбор предлагаются розовый, зелёный и чёрный цветовые варианты. Есть 8 клавиш быстрого доступа для повышения эффективности работы.
Это отличное устройство для студентов, в комплект поставки которого входят защитная плёнка, подставка для стилуса, сам стилус и 8 сменных наконечников для него, защитная перчатка для рисования, кабель USB и переходник USB-A > USB-C.
Если есть возможность и желание потратить 9 222 руб (доступен промокод XPNEW12), можно стать обладателем планшета второго поколения Deco Pro. Он предлагается в трёх размерах: Deco Pro MW 283 x 227,1 мм, Deco Pro LW 333 x 258,1 мм и Pro XLW 435 x 313,1 мм при толщине корпуса 10,66 мм во всех версиях. В комплекте есть подставка для запястий, которая повышает удобство работы. Для этого же предназначен пульт дистанционного управления.
Металлическая задняя панель не только повышает внешнюю привлекательность устройства, но и отвечает за эффективное рассеивание тепла. Аккумулятор 3 030 мАч способен обеспечить до 10 часов работы. Порт USB-A позволяет подключать планшет к компьютерам, а USB-C свяжет его со смартфонами и планшетами.
В 15 852 руб обойдётся цифровой планшет Artist 12 3-го поколения (промокод XPNEW12). Энергоэкономичный чип X4 обеспечивает время отклика стилуса всего 30 мс. Стилус легко хранить, поскольку он крепится к корпусу планшета магнитами. Ход наконечника всего 0,3 мм обеспечивает максимально естественный процесс рисования. При помощи циферблата X-Dial можно менять масштаб холста и толщину линий. Сбоку и спереди на планшете есть 8 настраиваемых клавиш, с помощью которых можно удалять, копировать, отменять и выполнять другие действия.
Устройство защищено от бликов, царапин, пятен и отпечатков. Диагональ экрана составляет 11,9 дюйма, разрешение 1 920 х 1 080, поддерживаются 99% цветового диапазона sRGB, 97% Display P3 и 97% Adobe RGB.
В 18 824 руб обойдётся покупателям на AliExpress планшет Artist 15.6 Pro V2 (промокод XPNEW12). Это устройство с размером экрана 15,4 дюйма (разрешение 1 920 х 1 080) весит 1,4 кг. На левой панели располагается красный циферблат и 8 клавиш быстрого доступа.
Полное ламинирование и антибликовая плёнка дают ощущение рисования на бумаге. Поддерживается 16,7 млн цветов и яркость 250 кд/㎡, а углы обзора составляют 178°. Magic Note Pad до 31 декабря можно будет приобрести за 20 800 руб (промокод XPNEW12). Это цветной блокнот 3 в 1 на Android 14 с 8-ядерным процессором MT8781, пригодный для чтения, письма и рисования. Его экран поддерживает частоту обновления 90 Гц, плавно отображая контент, а яркость достигает 400 нит. Продолжительную работу обеспечивает аккумулятор ёмкостью 8 000 мАч.
Встроенная функциональность MyScript Math позволяет распознавать вручную введённые формулы и графики для их решения. Функция MyScript Notes превращает рукописный ввод на 66 языках в текст. На выбор доступны режим естественных цветов, электронных чернил и мягких цветов для снижения нагрузки на глаза. Поддерживаются звукозапись, локальное (128 ГБ) и облачное хранилище, редактирование файлов формата PDF и WPS Office.
Планшет XPPen Artist Pro 16 второго поколения подешевел с 35 030 руб до 29 513 руб (промокод XPNEW12). Это 16-дюймовый графический монитор с повышенной на 20% точностью и складной подставкой. Разрешение экрана составляет 2 560 х 1 600 пикселей при поддержке 159% цветового охвата sRGB, 118% Adobe RGB и 117% DCI-P3.
Технология производства экрана вместе с войлочными наконечниками стилуса создают ощущение, как при взаимодействии карандаша и бумаги. Клавиши быстрого доступа и циферблат вынесены на отдельный пульт, переключение между режимами работы дисплея и планшета осуществляется одним нажатием мыши.
За сумму 31 200 руб (промокод XPNEW12) на AliExpress можно приобрести 12,2-дюймовый Magic Drawing Pad. Это настоящая мобильная графическая студия со стилусом на основе технологии EMR, которому не нужны подзарядка и сопряжение. При достаточно большом экране устройство весит всего 599 г, позволяя без труда носить его с собой. Соотношение сторон экрана составляет 3:2.
Сертификат TÜV Rheinland и 10-ступенчатая обработка мягкого света позволяют избежать избыточной нагрузки на глаза. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп, задней – 13 Мп. Аккумулятор ёмкостью 8 000 мАч даёт до 13 часов работы. Поддержка обратной зарядки позволит зарядить от планшета телефон вдали от розетки.
Наиболее премиальным из рассматриваемых предложений является Artist Pro 19 (Gen 2), стоимость которого во время акции упала ниже отметки в 60 000 руб (промокод XPNEW12). Это флагман с 18,4-дюймовым дисплеем OLED 4K и двумя сверхчувствительными стилусами X3 Pro. Дисплей получил сертификаты Calman Verified и TÜV SÜD, поддержку 99,8% цветового диапазона sRGB и яркость 250 кд/м².
Это устройство для работы с двумя экранами, создания иллюстраций и анимации, трёхмерного дизайна и обработки фотографий, видеомонтажа, видеоконференций, дистанционного обучения и многого другого.
Выбор любого из предложенных устройств XPPen станет выгодной инвестицией для развития своих художественных навыков в новом году как для любителей, так и для профессионалов.