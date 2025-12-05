После успешного дебюта защищённого смартфона RugKing, который положил начало целой серии бюджетных аппаратов Ulefone, компания расширила свои предложения моделями RugKing 2 Pro, RugKing 3 Pro и RugKing 4 Pro. Привычно для устройств этого производителя, новинки выделяются на фоне конкурентов привлекательным соотношением качества, надёжности, функциональности и стоимости.
Старшей среди рассматриваемых моделей является RugKing 4 Pro с аккумулятором ёмкостью 10 200 мАч, благодаря которому смартфон способен обходиться без розетки на протяжении длительного времени. Это смартфон с диагональю экрана 6,56 дюйма, как и у RugKing 3 Pro. Желающие получить более компактное устройство, которое будет удобнее носить с собой, могут отдать предпочтение RugKing 2 Pro с размером экрана 5,45 дюйма.
Чтобы помочь принять решение о покупке, Ulefone опубликовала видео с демонстрацией процесса распаковки RugKing 4 Pro. Это даёт возможность познакомиться с дизайном, который соответствует устройству с высочайшим уровнем защиты. Это относится к использованию привлекательного камуфляжного узора на задней панели, один взгляд на который позволяет понять, что перед нами крепкое мобильное устройство.
Покупатели смогут сделать выбор между классическим чёрным и более жизнерадостным оранжевым цветовыми вариантами смартфона. В комплект поставки RugKing 4 Pro включены все необходимые аксессуары, такие как зарядное устройство, кабель USB Type-C для передачи данных, инструмент для извлечения SIM-карты, закалённое стекло для защиты экрана, удобный ремешок и руководство пользователя.
Автономность и защита военного уровня (IP68/IP69K & MIL-STD-810H) являются не единственными достоинствами RugKing 4 Pro, поскольку этот аппарат также высокопроизводительный и практичный. Его экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, обеспечивая плавность потоковых трансляций, игр и любых других действий с устройством. В темноте RugKing 4 Pro поможет найти путь при помощи встроенного фонарика Super Torch яркостью 120 люмен.
Дополнительное удобство обеспечивает отдельная зарядная док-станция с разъёмом Pogo Pin мощностью 10 Вт. Благодаря ей можно положить RugKing 4 Pro на стол, просматривая видео и не расходуя при этом заряд аккумулятора.
RugKing 4 Pro может быть интересен и для любителей мобильной фотографии, обладая основной камерой с разрешением 48 Мп и макрообъективом для съёмки самых крошечных объектов. Имеющийся во всех смартфонах этой серии режим блокировки воды мгновенно блокирует изображение на экране, позволяя избежать случайных касаний во время ливня. Обладатели смартфона оценят такую возможность, используя его для навигации пешком или во время велосипедных прогулок.
Кроме размера экрана, три модели RugKing имеют разные объёмы памяти и хранилища, а также ёмкость аккумуляторов. Это позволяет пользователям выбрать самый подходящий им вариант по характеристикам и цене. RugKing 4 Pro доступен с объёмом памяти 8 ГБ и хранилищем 256 ГБ, у RugKing 3 Pro конфигурация 8/128 ГБ, а у RugKing 2 Pro - 4/128 ГБ.
Как уже говорилось выше, RugKing 4 Pro является старшей моделью, не в последнюю очередь за счёт ёмкости аккумулятора 10 200 мАч с поддержкой обратной зарядки. RugKing 3 Pro работает от аккумулятора ёмкостью 5 700 мАч, а более компактный RugKing 2 Pro получил аккумулятор 4 550 мАч.
Все три рассматриваемые модели станут доступными для приобретения 8 декабря 2025 года в официальном магазине Ulefone на AliExpress. Стоимость RugKing 4 Pro начинается от $149,99.
В честь начала продаж с 5 по 9 декабря Ulefone проводит акцию, победитель которой станет обладателем RugKing 4 Pro бесплатно. Информация об этой акции и возможность принять в ней участие доступны в официальном магазине Ulefone.