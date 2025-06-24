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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA получил возможность продать акций компании на сумму $865 млн
До конца текущего года в нынешних ценах.

Изданием Forbes в настоящий момент личное благосостояние основателя и бессменного руководителя NVIDIA Дженсена Хуана (Jensen Huang) оценивается в $98,7 млрд, что позволяет ему оставаться на 16-м месте в рейтинге богатейших людей планеты. Тем временем, как отмечает Bloomberg, одобренный советом директоров компании план позволяет её главе до конца текущего года реализовать до 6 млн акций на общую сумму $865 млн по текущему курсу.

Источник изображения: NVIDIA

Эти возможности Хуан уже начал поэтапно реализовывать. В конце прошлой и начале этой недели он продал около 100 000 акций NVIDIA на общую сумму $14,4 млн. План реализации акций был утверждён ещё в марте, поэтому данные сделки не являются спонтанными. Основную часть благосостояния главы NVIDIA как раз определяют ей акции, поэтому получать деньги он может за счёт реализации этих ценных бумаг. В ближайшее время он также намерен реализовать 50 000 акций компании, о чём говорит соответствующая заявка.

Одновременно продают свои акции NVIDIA и члены совета директоров компании. Марк Стивенс (Mark Stevens), например, на прошлой неделе реализовал более 600 000 акций на сумму $88 млн. Ранее он подал заявку на реализацию в общей сложности 4 млн акций компании, и к настоящему моменту продал более 2 млн штук. С конца апреля курс акций NVIDIA растёт почти непрерывно, поэтому инсайдеры используют благоприятную конъюнктуры рынка для заработка.

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#nvidia #финансы #акции #дженсен хуан
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