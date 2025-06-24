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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
У американских регуляторов уже возникли вопросы к безопасности роботакси Tesla
Машины уже несколько раз создали угрозу для безопасности окружающих.

Компания Tesla ограниченный парк из примерно десяти электромобилей Model Y тестирует в столице Техаса в качестве беспилотных такси, перевозя специально приглашённых пассажиров, буквально пару дней. Даже такого ограниченного опыта хватило, чтобы в Сеть попали несколько видеороликов со странным поведением этих прототипов. Как отмечает Reuters, у отвечающего за безопасность дорожного движения в США ведомства NHTSA уже возникли вопросы по итогам нескольких записанных на видео инцидентов.

Источник изображения: Tesla

В одном из случаев роботакси было замечено в выезде на встречную полосу движения, в другом в нарушении скоростного режима, а ещё один ролик продемонстрировал, как управляемая автоматикой машина резко тормозит в потоке, увидев на траектории движения на некотором удалении стоящий полицейский автомобиль. У автопилота Tesla вообще «тёплые» отношения с подобными видами препятствий, если обратиться к истории вопроса, поскольку машины этой марки неоднократно врезались в стационарные транспортные средства спецслужб со включенными проблесковыми маяками, особенно в тёмное время суток. Впрочем, в Остине тестирование роботакси Tesla сейчас проводится исключительно в условиях хорошей видимости, с шести утра до полудня. Напомним, что у NHTSA имеются претензии и к программному обеспечению FSD, которое отвечает за активную помощь водителю электромобилей Tesla, поэтому одними только роботакси интерес ведомства не ограничивается. Кстати, после запуска этой услуги в Техасе акции компании выросли в цене на 8%, поскольку тщательно отобранные Tesla пассажиры смогли опубликовать вполне благоприятные обзоры.

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#tesla #роботакси #nhtsa #автопилот tesla
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