Но цена до сих пор не объявлена.

Выполняя обещание перенести начало продаж электрического кроссовера YU7 с июля на конец июня, китайская компания Xiaomi, как отмечает CnEVPost со ссылкой на её основателя Лэй Цзюня (Lei Jun), намерена провести очередную презентацию вечером ближайшего четверга. По сути, на этой неделе будет объявлен старт продаж, поскольку предварительные заявки уже принимаются даже при отсутствии официальных цен, а образцы YU7 уже выставлены в салонах Xiaomi по всему Китаю для ознакомления.

Источник изображения: Xiaomi

К слову, цены компания обещает назвать не ранее, чем за пару дней до начала продаж своего второго электромобиля. Он обещает стать более популярным, чем седан SU7, но многое будет зависеть от цены. Xiaomi рассчитывает, что именно YU7 поможет молодому автопроизводителю выйти в плюс по деньгам до конца текущего года. Кроме того, вечером в четверг будут представлены складной смартфон MIX Flip 2 и планшет Pad 7S Pro. Последний будет основан на процессоре Xring O1 собственной разработки.